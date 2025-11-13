Dernier sprint pour planifier votre fiscalité et réduire vos impôts

MONTRÉAL, le 13 nov. 2025 /CNW/ - À l'aube de 2026, Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT) tient à rappeler qu'il est toujours temps de réduire la facture fiscale des entreprises et des particuliers grâce à une planification fiscale de fin d'année.

Le Guide de planification fiscale de fin d'année 2025 répertorie une série de mesures visant à maximiser les impôts des sociétés, mais aussi ceux des dirigeants, des investisseurs et des employés. Que ce soit par des démarches à entreprendre d'ici la fin de l'année pour profiter des programmes d'investissement des entreprises, pour mieux structurer la rémunération de l'actionnaire dirigeant ou, encore, pour réduire la facture fiscale d'un salarié, ce guide a comme objectif principal d'outiller les contribuables pour une fin d'année plus rentable d'un point de vue fiscal!

Planifier, c'est payant!

Pour les entreprises, en ce qui a trait à la Déduction pour amortissement (DPA), rappelons que le ministère des Finances du Canada a annoncé le rétablissement de la passation en charges immédiate des biens acquis à partir du 1er janvier 2025 et inclus dans plusieurs catégories d'actifs. Ainsi, une déduction de 100 % est applicable dans l'année d'acquisition, notamment, des machines et du matériel de fabrication. « Le budget fédéral 2025 informe également de la passation en charges immédiate des bâtiments de fabrication et de transformation acquis à compter du 4 novembre 2025 et qui sont prêts à être mis en service avant 2030 », a indiqué le directeur principal en fiscalité de RCGT, Vincent Fortier.

Autre exemple, la bonification du crédit d'impôt à l'investissement fédéral au titre de la recherche scientifique et du développement expérimental peut être très avantageuse pour de nombreuses sociétés. « Pour les années d'imposition commençant après le 15 décembre 2024, le plafond de dépenses admissibles au crédit d'impôt remboursable de 35 % est passé de 3 M$ à 6 M$. De plus, ce crédit, qui était offert aux sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC), est maintenant offert aux sociétés publiques canadiennes admissibles », a précisé l'associé en fiscalité et vice-président régional de RCGT, Sylvain Gilbert. Il ajoute notamment que « les dépenses en immobilisation admissibles engagées après cette date donnent désormais droit à un crédit d'impôt partiellement remboursable ».

Quant aux particuliers, le guide rappelle, entre autres, que c'est la dernière chance pour profiter de la période de grâce supplémentaire de trois ans pour le remboursement du régime d'accession à la propriété (RAP), qui est applicable aux retraits effectués jusqu'au 31 décembre 2025. Il est donc temps de planifier des retraits REER si l'achat d'une première habitation est prévu.

Concernant les employés, diverses stratégies sont offertes, comme celles de réduire l'avantage imposable lié à l'utilisation d'une automobile fournie par leur employeur, d'ici le 31 décembre, ou encore de bénéficier d'avantages non imposables, incluant par exemple le remboursement des frais de déménagement, lorsque certaines conditions sont remplies.

