MIRABEL, QC, le 2 juin 2025 /CNW/ - C'est avec une immense fierté que Ray Junior Courtemanche, entrepreneur et développeur immobilier bien connu au Québec, s'est vu remettre la médaille Gérard-Lesage, l'une des plus hautes distinctions honorifiques décernées par l'Université du Québec en Outaouais (UQO).

Ray Junior Courtemanche reçoit la Médaille Gérard-Lesage de l’UQO pour son impact exceptionnel au Québec. Entouré de sa famille, il incarne leadership, innovation et engagement communautaire. Une reconnaissance qui souligne son rôle dans des projets majeurs comme Cité Mirabel et le parc aquatique Mōrea. #RayJunior #Leadership #UQO #Distinction #InvestissementRayJunior (Groupe CNW/Investissement Ray Junior)

Cette reconnaissance prestigieuse rend hommage à un parcours hors du commun, façonné par l'audace, la ténacité et un engagement indéfectible envers la collectivité. La Médaille Gérard-Lesage est attribuée à des personnalités qui contribuent de façon exceptionnelle au développement et au rayonnement de leur milieu régional, tout en incarnant les valeurs fondamentales de l'Université : leadership, innovation et responsabilité sociale.

« Cette médaille, c'est bien plus qu'un symbole. C'est la reconnaissance de tout un chemin parcouru, des rêves de jeunesse aux grandes réalisations. C'est aussi une célébration de tous ceux et celles qui bâtissent, ensemble, un Québec plus fort, plus audacieux, plus humain. » Ray Junior Courtemanche

Un acteur de transformation régionale

Ray Junior Courtemanche est le cerveau derrière plusieurs projets d'envergure qui ont marqué la région des Laurentides, dont le vaste développement Cité Mirabel, les ensembles résidentiels Skyblu Condos, Espace W, 7 Sens, ainsi que le très attendu Mōrea Parc Aquatique -- un projet unique en son genre qui alliera divertissement, tourisme et développement durable.

Ces projets, porteurs d'avenir, ont généré des milliers d'emplois, attiré des millions en investissements privés, et contribué à faire de Mirabel un pôle économique et résidentiel majeur au Québec.

Un cœur engagé au-delà des affaires

Mais au-delà du béton, des plans et des chiffres, Ray Junior est un homme profondément engagé dans sa communauté. Il s'implique activement dans plusieurs causes caritatives, soutient des organismes locaux, des initiatives jeunesse, des fondations pour les familles vulnérables, et croit fermement qu'un succès durable passe par la solidarité et la générosité.

Une distinction qui inspire une nouvelle génération

La Médaille Gérard-Lesage vient couronner des années de travail acharné, mais aussi de résilience et de vision. Elle s'adresse autant à l'homme qu'à l'exemple qu'il représente pour les jeunes générations d'entrepreneurs, de leaders et de bâtisseurs québécois.

À propos de la Médaille Gérard-Lesage

La Médaille Gérard-Lesage est une distinction institutionnelle de l'UQO remise à des personnalités de la collectivité qui collaborent hautement au développement et au rayonnement du milieu régional, tout en reflétant les valeurs institutionnelles de l'Université du Québec en Outaouais.

À propos de Ray Junior Courtemanche

Entrepreneur autodidacte, investisseur immobilier, pilote automobile, et philanthrope engagé, Ray Junior Courtemanche est reconnu pour sa capacité à avoir une vision audacieuse, à exécuter avec rigueur et à rassembler autour de projets porteurs de sens. Sa mission : bâtir un Québec moderne, prospère, et solidaire.

Site web: https://uqo.ca/distinctions/laureats-medaille-gerard-lesage

