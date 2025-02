Club RJ Oasis : Une nouvelle façon pour les Québécois de voyager en toute confiance

MIRABEL, QC, le 20 févr. 2025 /CNW/ - Club RJ Oasis annonce son lancement avec une mission claire : offrir aux Québécois une alternative sécuritaire et flexible aux hôtels tout inclus en proposant des locations de condos à travers le monde.

Club RJ Oasis annonce son lancement avec une mission claire : offrir aux Québécois une alternative sécuritaire et flexible aux hôtels tout inclus en proposant des locations de condos à travers le monde. (Groupe CNW/Investissement Ray Junior)

"En tant que propriétaires québécois, nous comprenons les besoins des voyageurs d'ici et souhaitons leur permettre de découvrir le monde autrement. Avec des condos soigneusement sélectionnés dans des destinations de rêve en bord de mer, Club RJ Oasis garantit des séjours confortables, authentiques et adaptés aux attentes des Québécois en quête de liberté et de tranquillité." - Ray Junior Courtemanche

Pourquoi choisir Club RJ Oasis ?

Crédibilité du fondateur : Profitez des propriétés de Ray Junior Courtemanche, disponibles à l'international.

Sécurité et confiance : Louez avec des propriétaires québécois et partez l'esprit tranquille.

Expérience unique : Évitez les hôtels tout inclus et profitez d'un séjour en toute liberté.

Confort et qualité : Séjournez dans des condos modernes, confortables et bien situés.

Club RJ Oasis en pleine croissance

Chaque propriété est soigneusement sélectionnée par ses propriétaires, qui ont eux-mêmes vécu des expériences inoubliables dans ces lieux d'exception. Ces destinations paradisiaques sont prisées par les touristes et les célébrités du monde entier.

Concours exclusif : Gagnez une semaine à Tulum!

Pour célébrer son lancement, Club RJ Oasis offre la chance de gagner une semaine d'hébergement à Tulum pour 6 personnes! Pour participer, rendez-vous sur nos réseaux sociaux et suivez les instructions du concours se terminant le 10 mars 2025.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : https://linktr.ee/clubrjoasis

Réservez dès maintenant !

Les Québécois peuvent dès aujourd'hui réserver leur prochain séjour avec Club RJ Oasis et découvrir une nouvelle façon de voyager, plus libre et immersive.

SOURCE Investissement Ray Junior

Information : Chloé Courtemanche, Directrice Marketing, [email protected], 514-433-5355