MIRABEL, QC, le 18 févr. 2025 /CNW/ - La Ville de Mirabel a officiellement présenté, lors de sa présentation sur les futurs projets de développement de 2025, un projet récréotouristique d'exception : un parc aquatique intérieur de classe mondiale à Cité Mirabel. Ce projet visionnaire, conçu par le Bâtisseur Visionnaire, Ray Junior Courtemanche, représente un investissement de 175 à 200 millions de dollars et promet d'être un véritable moteur économique et touristique pour la région et le Grand Montréal.

Une expérience aquatique immersive et innovante

Ce complexe multifonctionnel, qui s'annonce comme une destination incontournable, offrira une vingtaine d'attractions aquatiques uniques, incluant une montagne russe aquatique, une lazy river et bien plus encore. Il comprendra également deux hôtels, une salle de spectacle de 1 500 places, ainsi qu'un centre de congrès de plus de 70 000 pieds carrés qui se trouvera au 11ᵉ étage, avec une vue incroyable sur les couchers de soleil depuis la terrasse. De plus, des salles de réception situées sur le toit, au 14ᵉ étage du deuxième hôtel, seront disponibles pour de grands événements et des mariages.

Un pôle de divertissement complet

En plus des attractions aquatiques, le projet intégrera des boutiques d'articles de plein air dédiées aux activités nautiques, aéronautiques, de camping, de skateboard, de vélo, de ski et bien plus encore! Il comprendra également des restaurants branchés pour les soirées, une zone de restauration rapide, des services de soins de beauté et de spa, ainsi qu'un stationnement étagé innovant. Ce dernier permettra de réduire les émissions de GES en protégeant les voitures des rayons du soleil, limitant ainsi le réchauffement climatique.

Un engagement fort pour l'environnement

Dans une volonté de minimiser son empreinte écologique, le centre aquatique sera doté de systèmes de filtration de l'eau de haute technologie, permettant le recyclage et la réduction de la consommation d'eau. Une approche durable et responsable qui s'inscrit dans les objectifs environnementaux de la Ville de Mirabel.

Lancement des travaux de construction prévu pour 2026

À la suite de cette annonce, Investissement Ray Junior et son équipe, vont maintenant finaliser les plans d'ingénierie afin de débuter la construction dès l'été 2026. L'ouverture officielle de la première phase du projet, comprenant le parc aquatique et le premier hôtel, est prévue dans un délai de 24 mois suivant le début des travaux.

Un appel aux commerçants et restaurateurs

Les commerçants et restaurateurs souhaitant réserver leur espace dans ce projet ambitieux sont invités à contacter dès maintenant l'équipe d'Investissement Ray Junior pour faire partie de cette aventure historique : 514-968-3540, [email protected].

