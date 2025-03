MIRABEL, QC, le 17 mars 2025 /CNW/ - Le Québec s'apprête à accueillir un projet inédit qui transformera le paysage touristique de la province : le plus grand parc aquatique jamais construit au Québec, par Investissement Ray Junior, baptisé Mōrea Parc Aquatique. Ce nom, inspiré de la culture vibrante de la Polynésie française, incarne parfaitement l'essence de l'évasion, de l'aventure et de la convivialité, tout en évoquant la beauté des îles tropicales. Véritable hommage au bonheur familial et à l'esprit des voyages, Mōrea deviendra un lieu incontournable, tant pour les Québécois que pour les visiteurs du monde entier.

Mōrea Parc Aquatique à la Cité Mirabel : nouveau nom officiel. Le Québec s'apprête à accueillir un projet inédit qui transformera le paysage touristique de la province : le plus grand parc aquatique jamais construit au Québec, baptisé Mōrea Parc Aquatique. Mōrea Parc Aquatique à la Cité Mirabel : nouveau nom officiel. Le Québec s'apprête à accueillir un projet inédit qui transformera le paysage touristique de la province : le plus grand parc aquatique jamais construit au Québec, baptisé Mōrea Parc Aquatique. (Groupe CNW/Investissement Ray Junior)

Un voyage exotique au cœur du Québec

Mōrea Parc Aquatique ne sera pas simplement un parc aquatique, mais une immersion totale dans un univers exotique où l'esprit des îles de la Polynésie française se mêle à l'innovation québécoise. Situé au cœur de la Cité Mirabel, le parc offrira une expérience inédite, alliant sensations fortes et moments de détente en famille. Des toboggans spectaculaires, une rivière de détente, un espace de surf intérieur, un centre de soins et spa, ainsi que des restaurants et boutiques - chaque recoin de Mōrea Parc Aquatique invitera les visiteurs à l'évasion.

L'architecture et la conception du parc ont été soigneusement pensées pour recréer l'atmosphère chaleureuse des îles. Avec des éléments inspirés des paysages de la Polynésie française, des cabanes traditionnelles et une végétation luxuriante, Mōrea Parc Aquatique sera un véritable havre de paix et de plaisir. L'expérience sera placée sous le signe de la convivialité, avec une offre d'activités adaptées aux familles et aux générations.

Un projet de Ray Junior Courtemanche, le Bâtisseur Visionnaire

À l'origine de ce projet ambitieux se trouve Ray Junior Courtemanche, un visionnaire reconnu pour ses réalisations de grande envergure. Son objectif est clair : offrir aux familles un lieu exceptionnel où émotion et plaisir se conjuguent pour créer des souvenirs inoubliables. " Mōrea est un rêve devenu réalité. Ce projet me tient particulièrement à cœur, inspiré par la beauté des îles et mes propres voyages. Je souhaitais créer un endroit où petits et grands pourraient vivre des moments inoubliables ensemble, un lieu où joie, famille et nature se rencontrent pour offrir un bonheur infini", a déclaré Monsieur Courtemanche, fondateur d'Investissement Ray Junior.

Un impact économique et touristique exceptionnel

Mōrea Parc Aquatique ne se contentera pas de redéfinir l'offre touristique du Québec ; il deviendra également un moteur économique majeur pour la région. Le parc accueillera un centre de congrès au dernier étage, conçu pour répondre aux besoins d'événements privés ou d'envergure. Modulable et polyvalente, cette salle pourra également se transformer en salle de spectacle, offrant ainsi un espace adapté à une multitude d'occasions. Un deuxième hôtel viendra compléter le complexe principal, et une passerelle aérienne reliera les trois bâtiments pour faciliter les déplacements et assurer la sécurité des visiteurs. Ce deuxième hôtel sera doté d'une salle de spectacle de 1500 places.

En plus de créer plus de 1000 emplois directs et indirects, Mōrea Parc Aquatique attirera des visiteurs de tous horizons, contribuant ainsi à l'essor du tourisme au Québec. Des partenariats avec des acteurs locaux et internationaux sont d'ores et déjà en préparation pour garantir une expérience exceptionnelle à ses futurs visiteurs.

Sécurité et accessibilité : une priorité

L'aménagement du secteur a été conçu pour assurer une circulation fluide et sécurisée. Le sens de circulation sera organisé de manière à optimiser le flux des véhicules, avec des trottoirs et des espaces de débarquement dédiés aux autobus afin de maximiser la sécurité des piétons. En partenariat avec la Ville de Mirabel, des solutions de transport, incluant les services Exo et une halte pour vélos électriques, seront mises en place.

Gestion environnementale

Des experts en ingénierie ont été sollicités pour intégrer les meilleures technologies de traitement des eaux, permettant ainsi leur recyclage et leur réutilisation dans un souci écologique. Afin de limiter le réchauffement climatique lié aux gaz à effet de serre (GES), les stationnements seront intégrés à un bâtiment comprenant 11 étages. Cette conception réduit l'étalement du pavage et des véhicules à l'extérieur, limitant ainsi l'absorption des rayonnements solaires par l'asphalte et les voitures.

Un lieu, un rêve, une aventure

Mōrea Parc Aquatique est bien plus qu'un parc aquatique. C'est une promesse de bonheur, un appel à l'aventure, un retour aux racines du plaisir pur et simple. Le plus grand parc aquatique du Québec débutera bientôt sa construction et ouvrira ses portes dans un futur proche pour offrir à tous une expérience inédite.

Préparez-vous à embarquer pour l'aventure de votre vie. Laissez-vous transporter à Mōrea Parc Aquatique, où chaque instant est une célébration du bonheur et de la famille.

SOURCE Investissement Ray Junior

Information : Chloé Courtemanche, Directrice Marketing, [email protected], 514-433-5355