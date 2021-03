Les termes des ententes comprennent une augmentation salariale de 2 % pour 2021, des améliorations des avantages sociaux et la révision de plusieurs règles de travail.

MONTRÉAL, le 15 mars 2021 /CNW Telbec/ - À la suite de la conclusion des ententes de principe en janvier dernier, VIA Rail Canada (VIA Rail) est heureuse d'annoncer la ratification des conventions collectives 1 et 2 par les membres du Conseil 4000 d'Unifor, le syndicat représentant plus de 1 600 employés de VIA Rail travaillant dans les gares, à bord des trains, dans les centres d'appels et dans les bureaux administratifs.

Ces conventions, renouvelées pour une durée de deux ans (du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021) ont été ratifiés par les membres le 12 mars et comprennent une augmentation salariale de 2 % pour 2021, des améliorations des avantages sociaux ainsi que la révision de diverses règles de travail.

« Nous nous réjouissons de la ratification des conventions collectives. Nos employés sont des contributeurs clés au succès de VIA Rail, sans qui la réalisation de notre mission de placer nos passagers avant tout ne serait pas possible », déclare Martine Rivard, chef, Expérience employé. « Je souhaite remercier les représentants syndicaux et le président national d'Unifor, Jerry Dias, ainsi que les équipes de négociations et la conciliatrice. La détermination et le professionnalisme de toutes les personnes impliquées ont permis la conclusion d'ententes justes et raisonnables malgré les défis uniques rencontrés au cours de la dernière année. En plus d'offrir une expérience de voyage sécuritaire, accessible et durable à nos passagers, notre équipe entend continuer à bâtir le VIA Rail de demain en créant un service ferroviaire voyageur plus moderne ».

En février, la CSN a déposé une requête en accréditation syndicale concernant les employés de VIA Rail des centres de maintenance représentés par Unifor 3 qui est actuellement à l'étude par le Conseil canadien des relations industrielles. La ratification de l'entente avec Unifor 3 est donc reportée jusqu'à nouvel ordre.

Lien utile : VIA Rail conclut des ententes de principe avec Unifor (30 janvier 2021)

À propos de VIA Rail

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et l'ensemble de son personnel ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société exploite des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et quelque 180 collectivités additionnelles grâce à des partenariats intermodaux, et a mené à bon port plus de cinq millions de voyageurs en 2019. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné cinq prix d'excellence en sécurité et trois en environnement depuis 2007. Visitez la section À propos à l'adresse https://corpo.viarail.ca/fr.

Suivez VIA Rail

Twitter : @VIA_rail

Facebook : viarailcanada

Instagram : @viarailcanada

VIA : le blogue

SOURCE VIA Rail Canada Inc.

Renseignements: Source : Ben Marc Diendéré, chef, Affaires publiques et communications, VIA Rail Canada; Information : Relations avec les médias, VIA Rail Canada, 1 877 393-8787, [email protected]

Liens connexes

http://www.viarail.ca/