Rassemblement en mémoire des victimes de la COVID-19 à Laval

LAVAL, QC, le 15 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Des travailleuses et travailleurs du CISSS de Laval se sont rassemblés ce midi au CHSLD Sainte-Dorothée pour saluer la mémoire des victimes de la COVID-19. D'autres rassemblements organisés par le Syndicat CSN des travailleuses et travailleurs du CISSS de Laval sont prévus cette semaine.

Cette initiative organisée par le syndicat a permis de rassembler à la fois des membres de familles endeuillées et des travailleuses et travailleurs au front depuis le début de la pandémie. Des centaines de travailleuses et travailleurs du CISSS de Laval ont contracté le virus dans les derniers mois et ont ainsi mis en danger leur sécurité pour soigner la population.

« La région lavalloise est en deuil. Nous sommes particulièrement frappés par la crise de la COVID-19. Ces rassemblements sont un moment pour se rappeler l'ampleur de la crise des derniers mois et exiger des changements concrets. Il faut faire mieux en protégeant le personnel en vue d'une deuxième vague et il faut améliorer nos conditions de travail et nos salaires », lance Marjolaine Aubé, présidente du syndicat CSN du CISSS de Laval.

Apprendre de nos erreurs et agir face à une deuxième vague

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) a récemment lancé une opération pour faire de la protection du personnel de la santé une priorité face à une deuxième vague. Alors que plus de 13 600 travailleuses et travailleurs du réseau ont contracté le virus, la FSSS-CSN demande un rehaussement des mesures de protection.

« On ne doit pas oublier les victimes de la COVID et on doit faire le constat de l'échec de la gestion de la crise dans le réseau pour la première vague. Il n'est pas trop tard pour faire mieux pour la deuxième vague. On doit bien ça aux travailleuses et travailleurs et à la population. Mais pour ça, le gouvernement doit se mettre au travail et vite parce que le temps presse », de conclure Jacques Létourneau, président de la CSN.

À propos de la FSSS-CSN

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) compte plus de 110 000 membres dans les secteurs publics et privés. La FSSS est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux et dans les services de garde. La FSSS-CSN agit en faveur d'une société plus équitable, plus démocratique et plus solidaire.

