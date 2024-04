Le rapport sur les tendances de LG du printemps 2024, alimenté par les données de Pinterest, révèle ce que les Canadiens recherchent à l'approche du temps plus doux.

TORONTO, le 2 avril 2024 /CNW/ - Avec l'arrivée officielle du printemps, les Canadiens se préparent à faire leur traditionnel grand ménage du printemps et la rénovation de leur maison. Selon un nouveau rapport de LG Electronics Canada (LG), alimenté par les données de Pinterest, les Canadiens sont à la recherche de moyens novateurs d'économiser de l'espace, du temps précieux et de l'énergie.

En fait, les données de Pinterest révèlent que les Canadiens portent une attention croissante à la « durabilité », puisque les recherches à ce sujet sont en hausse de 40 % d'une année à l'autre1. Lorsqu'ils planifient la rénovation de leur cuisine, les Canadiens devraient envisager de passer à des électroménagers électriques, comme une cuisinière à induction de LG, afin de réaliser des économies d'énergie et d'améliorer l'efficacité de leur cuisine. La technologie d'induction écoénergétique utilise l'énergie électromagnétique pour transférer la chaleur directement - et uniquement - à votre batterie de cuisine pour un chauffage plus rapide et plus sûr, une cuisson uniforme et un contrôle précis de la température. Sur le plan de la conception, la grande surface de cuisson à induction qui couvre l'appareil d'un bord à l'autre permet d'obtenir un look intégré conjugué à une cuisson à haut rendement précise.

Les recherches concernant la « rénovation d'une petite cuisine » ont grimpé de 83 % d'une année à l'autre2, tandis que les recherches d'« idées de conception d'une cuisine » ont augmenté de 31 % d'une année à l'autre, ce qui démontre que les Canadiens ont envie d'allier espace, style et fonctionnalité dans leur cuisine3. Le réfrigérateur à profondeur de comptoir MAXMC de LG avec machine à glaçons Craft IceMD offre le meilleur de deux mondes grâce à sa grande capacité intérieure et à sa profondeur de comptoir, ce qui lui donne un aspect intégré harmonieux.

De la protection de l'environnement à l'économie d'espace, les Canadiens cherchent à faire des gains d'efficacité cette année. En fait, les recherches portant sur les « petites salles de lavage » ont augmenté de 37 % d'une année à l'autre, ce qui montre clairement que les Canadiens sont à la recherche de moyens novateurs pour optimiser leur espace4. Tout le monde sait que les laveuses et les sécheuses superposées constituent un excellent moyen d'économiser l'espace. C'est là que la WashTowerMC de LG avec sécheuse à thermopompe entre en jeu, puisqu'elle offre une capacité pleine grandeur dans une conception monobloc élégante qui s'intègre parfaitement aux espaces restreints. Cette conception innovante permet non seulement d'économiser de l'espace, mais aussi de l'énergie. La technologie Inverter HeatPumpMC de LG offre un fonctionnement silencieux et la plus grande efficacité énergétique de tous les ensembles laveuses-sécheuses5. Elle est également plus facile à installer, comme elle n'a pas d'évent, et plus douce pour les vêtements, puisqu'elle fonctionne à des températures plus basses que les sécheuses conventionnelles.

Lorsqu'il est question de rafraîchissement et non de rénovation, les données des deux dernières années indiquent que les recherches concernant le « nettoyage de printemps » commencent à monter en flèche à la fin de mars6. L'une des étapes importantes du grand ménage consiste à trouver les articles qui ont été entreposés et à veiller à ce qu'ils soient exempts de poussière, de moisissure et d'odeurs. Heureusement, l'armoire à vapeur StylerMD de LG peut aider. La force douce de la vapeur permet d'éliminer les odeurs et les allergènes d'un article plus difficile à laver, comme la literie délicate, les jetés, les coussins, les animaux en peluche et bien plus.

Que ce soit pour rafraîchir un espace ou entièrement le remanier, LG remplit sa mission de fournir des innovations pour une vie meilleure. LG a collaboré avec Pinterest pour déterminer les tendances de recherche sur Pinterest au Canada. Chaque mois, plus de 482 millions de personnes dans le monde utilisent Pinterest pour planifier les événements de leur vie des mois à l'avance, ce qui permet à Pinterest d'avoir un aperçu précoce de ce qui sera bientôt tendance.

Vous pouvez consulter le rapport sur les tendances du printemps 2024 de LG ici. Pour en savoir plus sur les dernières innovations de LG en matière d'électroménagers et pour effectuer un achat, visitez le site LG.ca.

____________________________ 1 Données internes de Pinterest, CA, janvier 2024 par rapport à janvier 2023. 2 Données internes de Pinterest, CA, mars 2024 par rapport à mars 2023. 3 Données internes de Pinterest, CA, janvier 2024 par rapport à janvier 2023 par rapport à janvier 2022. 4 Données internes de Pinterest, CA, janvier 2022 par rapport à janvier 2023. 5 Jusqu'à 60 % d'économie d'énergie par rapport aux sécheuses LG à évent de taille similaire. L'ensemble le plus économe en énergie de l'industrie selon EnergyStar.gov (novembre 2023). 6 Données internes de Pinterest, CA, mars 2023 par rapport à mars 2022.



