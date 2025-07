Présentant une conception contemporaine et minimaliste, le fauteuil de massage de LG allie sans effort esthétique et fonctionnalité pour vous offrir le summum du bien-être à la maison.

TORONTO, le 22 juill. 2025 /CNW/ - La conception primée de l'appareil fait déjà tourner les têtes. C'est donc avec fierté que LG Electronics Canada inc. (LG) annonce que le fauteuil de massage de LG est désormais offert au Canada. Lauréat du prix Red Dot Design, le fauteuil de massage pour la maison allie harmonieusement une conception minimaliste contemporaine à une technologie de massage avancée qui comprend sept programmes de massage uniques adaptés à votre style de vie.

Élevez votre espace et vos soins personnels avec le fauteuil de massage LG. (Groupe CNW/LG Electronics Canada)

Conception minimaliste et contemporaine

D'une élégance moderne, le fauteuil de massage de LG s'intègre sans effort à tous les décors et rehausse n'importe quel espace de vie, notamment grâce à sa finition en similicuir Beige chaleureux et Brun chaleureux et à ses matériaux haut de gamme. En raison de la demande croissante pour les meubles multifonctionnels, le fauteuil de massage de LG s'accompagne d'une ottomane 2-en-1MC novatrice. Ce meuble polyvalent s'intègre parfaitement dans votre salon comme repose-pieds pour une relaxation suprême. Lorsqu'il est inversé, il se transforme en une petite table pratique avec rangement intégré.

Technologie de massage avancée

Plus qu'un beau meuble, le fauteuil de massage de LG est conçu pour évacuer le stress et favoriser une relaxation profonde. Les utilisateurs peuvent découvrir les bienfaits des techniques de massage professionnelles grâce à la technologie de massage 3D réaliste, dont les mouvements sur trois axes imitent les mains d'un massothérapeute qualifié. Les utilisateurs peuvent choisir parmi sept programmes adaptés à leur style de vie et conçus pour répondre à des besoins précis, notamment massage pour fatigue liée au travail, massage vitalité et massage suédois. Le fauteuil offre également six mouvements de massage uniques, dont le pétrissage, le tapotement et l'acupression, pour offrir une expérience de massage personnalisée. La télécommande sans fil incluse permet d'accéder intuitivement à toutes les fonctions de massage afin de personnaliser l'expérience de détente en toute facilité.

Pour garantir un confort optimal et un massage ciblé, le fauteuil de massage de LG offre une conception ergonomique avec inclinaison à 135 degrés et détection automatique de la hauteur des épaules, ce qui lui permet de s'adapter aux différents types de corps pour offrir un confort optimal. Sa fonction de chauffage intégré améliore également les bienfaits thérapeutiques du massage grâce à une thérapie thermique apaisante dans la région lombaire.

Une expérience multisensorielle

Le fauteuil de massage de LG est doté de haut-parleurs Bluetooth intégrés qui permettent aux utilisateurs de se détendre au son de leur musique ou de leurs balados préférés. Pour les personnes qui préfèrent une atmosphère silencieuse, le fonctionnement silencieux (35 dB)1 du fauteuil permet de profiter d'un massage à toute heure du jour ou de la nuit sans déranger les autres.

Grâce à sa conception contemporaine et à sa technologie de pointe, le fauteuil de massage de LG incarne l'engagement de LG en matière d'innovation, de savoir-faire et de fonctionnalité. C'est un excellent choix pour les personnes qui souhaitent ajouter une esthétique minimaliste et moderne à leur demeure.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le fauteuil de massage de LG, y compris les prix et la disponibilité, ainsi que sur d'autres produits LG, veuillez consulter le site LG.ca.

À propos de LG Electronics Canada inc.

LG Electronics Canada inc. est la filiale canadienne de LG Electronics inc., un innovateur en matière de ventes mondiales dans le domaine de la technologie et de la fabrication, dont le siège social est situé à Séoul, en Corée du Sud. LG Electronics Canada inc., dont le siège social se trouve à Toronto, en Ontario, est composée de trois unités commerciales : solutions d'électroménagers pour la maison, solutions médias et de divertissement et solutions écoénergétiques. LG Electronics Canada s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléviseurs, des solutions audio et des appareils portables, des électroménagers, des solutions résidentielles et commerciales d'amélioration de la qualité de l'air, des moniteurs et des ordinateurs portables, ainsi que des solutions d'affichage numérique OLED et à DEL de pointe. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site LG.ca.

_______________________ 1 Résultats du test interne de LG vérifiés par Intertek en août 2023. Le bruit moyen pour chaque cycle (normal, vitalité et suédois) était inférieur à 35 dB (niveau de pression sonore). Le résultat peut varier selon l'environnement.

