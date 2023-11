OTTAWA, ON, le 9 nov. 2023 /CNW/ - Le Conseil consultatif canadien de la statistique (CCCS) a présenté aujourd'hui son quatrième rapport (Rapport annuel de 2023 du Conseil consultatif canadien de la statistique - Relever les défis auxquels est confronté le système statistique national (statcan.gc.ca) sur l'état du système statistique du pays au ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie.

Le rapport souligne l'importance du système statistique national pour aider les Canadiens et les Canadiennes à suivre le rythme d'une société qui évolue rapidement. La modernisation des méthodes et des technologies statistiques permet de produire des informations statistiques pertinentes, qui sont essentielles pour permettre aux Canadiens de prendre des décisions éclairées, d'innover et de s'attaquer aux problèmes les plus urgents du pays. Les Canadiens et les Canadiennes ont besoin de données crédibles et fiables, en particulier dans le contexte actuel de mésinformation et de désinformation.

Le rapport de cette année inclut quatre recommandations :

Mobiliser les Canadiens et Canadiennes et les décideurs en faveur d'un système statistique national moderne Investir dans la science des données et les compétences analytiques Élaborer des flux de données novateurs Reconnaître le rôle de l'intendance des données

"Pendant les périodes difficiles, les données deviennent encore plus cruciales pour comprendre et aborder les problèmes existants. Le coût des programmes et des décisions fondés sur des données de piètre qualité ou incomplètes peut être énorme. L'écosystème de données et les programmes statistiques du pays sont des infrastructures essentielles qui ne doivent pas être négligées. Il faut plutôt investir davantage dans le développement d'un système national de données cohérent, lequel est essentiel pour soutenir la reprise économique et assurer la prospérité et le bien-être de la population canadienne", a déclaré Howard Ramos, président du CCCS.

Le système statistique national du Canada repose sur des relations mutuelles et sur le partage d'informations et d'expertise. Il doit être un élément clé des stratégies de données des secteurs public et privé afin de soutenir la résolution de problèmes pressants auxquels le pays doit faire face aujourd'hui et dans les années à venir.

SOURCE Statistics Canada

Renseignements: CONTACT INFO: Howard Ramos, Président du CCCS, Téléphone : 519-661-2111, ext. 85142, Courriel : [email protected], Anglais / français