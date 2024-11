OTTAWA, ON, le 7 nov. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le Conseil consultatif canadien de la statistique a présenté son cinquième rapport (Rapport annuel de 2024 du Conseil consultatif canadien de la statistique ― Composer avec les changements sociaux et technologiques dans le système statistique national). Le rapport fournit des renseignements et des conseils sur l'état du système statistique du pays au ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et au statisticien en chef du Canada par intérim.

Lisez le rapport au : https://www.statcan.gc.ca/fr/apercu/pertinent/CCCS/rapport/annuel2024

Le Canada est témoin de changements économiques, sociaux et technologiques profonds et, ainsi, le système statistique national fait face à des défis importants. Des données et des statistiques fiables sont essentielles au soutien de la croissance économique ainsi qu'à la prospérité et au bien-être du Canada. Il est important que Statistique Canada poursuive ses efforts de modernisation afin de suivre le rythme des changements technologiques et méthodologiques. Pour ce faire, il faut une science des données moderne qui adopte de façon responsable les technologies de pointe, des compétences analytiques qui s'appuient sur de multiples secteurs et des données coordonnées et intersectionnelles. Les programmes statistiques doivent également être financés de façon à suivre le rythme des changements sociaux et technologiques. À long terme, des décisions informées par des données et des statistiques fiables et actuelles sont plus éclairées, plus efficaces et permettent de réduire les coûts. Parallèlement, les statistiques officielles sont de plus en plus remises en question par la mésinformation et la désinformation, ce qui met en péril leur autorité, leur légitimité et leur rôle essentiel dans la société. Les Canadiens et Canadiennes ainsi que les décisionnaires politiques doivent participer à la détermination et à l'appui des statistiques officielles dans un système statistique national moderne.

Le rapport de cette année comporte les quatre recommandations suivantes :

1) Favoriser la confiance et la littératie des données

2) Mener des stratégies nationales efficaces en matière de données

3) Investir dans les compétences technologiques et en matière de données

4) Utiliser efficacement l'intelligence artificielle.

Howard Ramos, président du Conseil, note que « les dirigeants et les spécialistes des secteurs public, privé, universitaire et des médias ont tous un rôle à jouer pour assurer la santé du système statistique national, notamment en dénonçant la mésinformation et la désinformation qu'entraînent les statistiques incorrectes ou trompeuses ». Il note également qu' « une orientation claire et la stabilité sont les fondements d'un système statistique robuste ». Le Conseil souligne qu'une nomination permanente rapide pour le poste de statisticien en chef est essentielle pour assurer un leadership et une stabilité à long terme alors que Statistique Canada répond aux besoins changeants de la société.

Howard Ramos, Président du Conseil consultatif canadien de la statistique