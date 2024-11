OTTAWA, ON, le 7 nov. 2024 /CNW/ - Le Conseil consultatif canadien de la statistique (CCCS) a publié aujourd'hui son cinquième rapport annuel, intitulé « Composer avec les changements sociaux et technologiques dans le système statistique national ». En tant qu'organisme indépendant, le CCCS conseille le Statisticien en chef et le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie afin de maintenir la qualité globale du système statistique national.

Le rapport de cette année souligne le rôle important que jouent les données de haute qualité dans le soutien de la croissance économique, du bien-être social et de la durabilité environnementale du Canada. À mesure que le monde évolue et que les questions sociétales se complexifient, des données fiables deviennent de plus en plus essentielles pour une prise de décision efficace, ce qui est crucial pour notre démocratie. Le rapport aborde également le défi important que représentent la mésinformation et la désinformation, qui peuvent miner la confiance du public dans les statistiques officielles et les décisions qui en découlent.

Le Conseil insiste sur la nécessité d'une plus grande collaboration et d'un meilleur partage des données pour résoudre les problèmes sociétaux du Canada, tout en encourageant la confiance dans les données et en sensibilisant le public à l'importance de la littératie des données. En outre, il souligne le rôle essentiel du leadership dans l'élaboration de stratégies nationales efficaces relatives aux données, qui privilégient la collaboration entre les secteurs. Il souligne également l'importance d'investir continuellement dans les compétences technologiques et en matière de données pour garantir que l'infrastructure statistique du Canada reste à la pointe du progrès.

Je tiens à exprimer ma sincère gratitude aux membres du Conseil pour leur dévouement constant et leurs précieux conseils, que nous utilisons pour soutenir l'orientation et les progrès de l'organisme.

Je suis reconnaissant au Conseil pour sa collaboration permanente et pour son rapport annuel, qui continue d'aider notre organisme à garantir que notre système statistique reste une pierre angulaire du progrès de notre nation et une ressource fiable pour la population canadienne.

André Loranger

Statisticien en chef du Canada

