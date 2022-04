LONGUEUIL, QC, le 7 avril 2022 /CNW/ - Innergex énergie renouvelable inc. (TSX : INE) (« Innergex » ou la « Société ») publie son Rapport de développement durable 2021 soulignant les efforts continus de la Société pour améliorer sa performance environnementale, sociale et de gouvernance (« ESG ») tout en poursuivant ses activités de croissance conformément à son modèle d'affaires durable qui crée un rapport équilibré entre les personnes, notre planète et la prospérité. Les informations sont également accessibles via la plateforme web de l'Initiative de suivi du développement durable d'Innergex.

Les efforts d'Innergex sont délibérément liés aux objectifs de développement durable des Nations Unies (« ODD »), au Carbon Disclosure Project (« CDP ») et au Sustainability Accounting Standards Board (« SASB »). Un peu plus tard cette année, Innergex publiera également son premier rapport fondé sur les recommandations formulées dans le cadre du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (« GIFCC »), en complément du présent rapport de développement durable.

Avancées en 2021

En 2021, Innergex a amélioré son engagement en matière de développement durable avec :

L'ajout de divulgations basées sur le SASB à son cycle de publication

Le lancement d'une nouvelle politique de diversité et d'inclusion

La soumission d'une réponse au CDP

Le lancement d'un comité de développement durable

L'ajout de nouvelles mesures, notamment : le nombre total d'heures travaillées par les employés, le taux de participation au régime d'achat d'actions des employés, les contributions totales de l'employeur aux REER des employés, le nombre de promotions internes, le taux de roulement et le nombre de nouvelles embauches

La mise à jour de la Politique concernant la diversité au sein du conseil d'administration

La signature de l'engagement envers la prévention du travail forcé dans l'industrie solaire

Le lancement d'une Politique de télétravail

La mise à jour de la Politique relative aux dénonciations, de la Politique de développement durable et de la Politique de santé et de sécurité

L'ajout de modules de formation concernant le comportement éthique ainsi que le respect et la civilité au travail aux exigences de formation annuelles

À propos d'Innergex énergie renouvelable Inc.

Innergex croit en un monde dans lequel de l'énergie renouvelable abondante favorise des communautés plus saines et encourage le partage de la prospérité depuis maintenant plus de 30 ans. À titre de producteur indépendant d'énergie renouvelable qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des installations de stockage d'énergie, Innergex est convaincue que la production d'énergie à partir de sources renouvelables ouvrira la voie à un monde meilleur. Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili et gère un important portefeuille de 80 actifs de haute qualité en exploitation d'une puissance installée nette de 3 152 MW (puissance installée brute de 3 852 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 150 MWh, dont 40 centrales hydroélectriques, 32 parcs éoliens et 8 parcs solaires. Elle détient également une participation dans 12 projets en développement d'une puissance installée nette totale de 733 MW (puissance installée brute de 770 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 329 MWh, dont 3 installations sont présentement en construction, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de développement d'une puissance brute totale de 7 122 MW. Son approche de création de valeur pour les actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants, de présenter un attrayant rendement ajusté au risque et de distribuer un dividende stable.

SOURCE Innergex Énergie Renouvelable Inc.

Renseignements: Jean-François Neault, Chef de la direction financière, 450 928-2550, poste 1207, [email protected]; Karine Vachon, Directrice principale - Communications, 450 928-2550, poste 1222, [email protected]; www.innergex.com