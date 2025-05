Innergex a conclu une entente définitive en vue de son acquisition par la CDPQ pour une contrepartie de 13,75 $ l'action ordinaire en espèces.

La résolution relative à l'arrangement a été approuvée par 99,86 % des voix exprimées par les actionnaires ordinaires présents virtuellement ou représentés par procuration à l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires tenue le 1er mai 2025, excluant les actions ordinaires détenues par les actionnaires procédant au roulement.

L'installation solaire et de stockage d'énergie par batteries Hale Kuawehi à Hawaii a franchi l'étape de la mise en service commerciale.

a franchi l'étape de la mise en service commerciale. Le BAIIA ajusté proportionnel 1 a atteint 181,9 M$, en hausse de 7 % par rapport au T1 2024.

a atteint 181,9 M$, en hausse de 7 % par rapport au T1 2024. Les flux de trésorerie disponibles par action1 se sont établis à 1,07 $ pour la période de douze mois close le 31 mars 2025.

Tous les montants sont exprimés en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire.

LONGUEUIL, QC, le 7 mai 2025 /CNW/ - Innergex énergie renouvelable inc. (TSX : INE) (« Innergex » ou la « Société »), producteur d'énergie renouvelable indépendant de premier plan à l'échelle mondiale, publie aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 mars 2025.

« Au cours du trimestre, Innergex a franchi une étape importante en annonçant un projet d'acquisition par la CDPQ visant la privatisation de la Société. Nous avons été heureux de constater que nos actionnaires ont approuvé avec une grande majorité l'arrangement lors de notre récente assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires. Nous concentrons maintenant nos efforts sur l'obtention des approbations réglementaires nécessaires et nous espérons finaliser la transaction au plus tard d'ici le quatrième trimestre de 2025. Au cours du premier trimestre, nous avons également continué à faire des progrès importants dans nos activités de développement et de construction, avec notamment la réalisation de la mise en service commerciale du parc solaire Hale Kuawehi à Hawaii », a déclaré Michel Letellier, président et chef de la direction.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS



Périodes de trois mois closes les 31 mars 2025 2024 Production (MWh) 2 719 384 2 522 981 Production en pourcentage de la PMLT 94 % 96 %





Produits et crédits d'impôt sur la production 271 488 242 535 Résultat d'exploitation 74 401 63 019 BAIIA ajusté1 177 819 164 734 Bénéfice net (perte nette) (4 532) (37 659) Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée)1 (4 737) (20 233) Bénéfice net (perte nette) attribuable aux propriétaires par action, de base ($) (0,07) (0,21) Bénéfice net (perte nette) attribuable aux propriétaires par action, diluée ($) (0,07) (0,21) Production proportionnelle (MWh)1 2 771 500 2 587 793 Produits et crédits d'impôt sur la production proportionnels1 279 600 252 000 BAIIA ajusté proportionnel1 181 896 170 685







Périodes de douze mois closes les 31 mars

2025 2024 Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 279 016 325 580 Flux de trésorerie disponibles1,2 216 382 241 787 Flux de trésorerie disponibles par action1,2 1,07 1,19 Ratio de distribution1,2 34 % 53 %

1. Ces mesures ne sont pas des mesures conformes aux IFRS et peuvent donc ne pas être comparables aux mesures présentées par d'autres émetteurs. La production et la production proportionnelle sont des indicateurs de rendement clés utilisés par la Société, qui ne peuvent pas faire l'objet d'un rapprochement avec une mesure reconnue par les IFRS. Veuillez vous reporter à la section « MESURES NON CONFORMES AUX IFRS » pour plus d'information.

2. Pour plus d'information sur le calcul et une explication, se reporter à la section 4 « CAPITAL ET LIQUIDITÉS | Flux de trésorerie disponibles et ratio de distribution » du rapport de gestion pour le trimestre clos le 31 mars 2025.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS PAR SECTEUR





Données consolidées Données proportionnelles1



Périodes de trois mois closes les 31 mars Périodes de trois mois closes les 31 mars



2025 2024 Variation 2025 2024 Variation















Produits et crédits d'impôt sur la production

271 488 242 535 12 % 279 600 252 000 11 % BAIIA ajusté













Secteur hydroélectrique

37 430 53 034 (29) % 37 506 55 881 (33) % Secteur éolien

152 127 117 676 29 % 156 128 120 780 29 % Secteur solaire

17 752 18 239 (3) % 17 752 18 239 (3) % Autres charges du siège social2

(29 490) (24 215) (22) % (29 490) (24 215) (22) % BAIIA ajusté1

177 819 164 734 8 % 181 896 170 685 7 %

1. Ces mesures ne sont pas des mesures conformes aux IFRS et peuvent donc ne pas être comparables aux mesures présentées par d'autres émetteurs. Les produits et crédits d'impôt sur la production proportionnels, le BAIIA ajusté et le BAIIA ajusté proportionnel sont des indicateurs de rendement clés utilisés par la Société, qui ne peuvent pas faire l'objet d'un rapprochement avec une mesure reconnue par les IFRS. Veuillez vous reporter à la section « MESURES NON CONFORMES AUX IFRS » pour plus d'information. 2. Les autres charges du siège social comprennent les frais généraux et administratifs de la Société et les charges liées aux projets potentiels.

PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE

PREMIER TRIMESTRE DE 2025

Pour le trimestre clos le 31 mars 2025, les produits et crédits d'impôt sur la production ont augmenté de 12 % pour s'établir à 271,5 M$ par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. L'augmentation est surtout attribuable à la vente de crédits d'impôt sur la production, au parc éolien Boswell Springs, à la hausse des prix aux parcs éoliens du Chili et à la production hydroélectrique au Québec. L'augmentation a été partiellement compensée par la baisse des prix aux installations du Texas aux États-Unis ainsi que par la diminution de la production des centrales hydroélectriques de la Colombie-Britannique, des centrales hydroélectriques Curtis Palmer aux États-Unis et des parcs éoliens en France.

Le BAIIA ajusté proportionnel1 a augmenté de 7 % pour s'établir à 181,9 M$ par rapport à la même période de l'an dernier.

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION, FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLES1 ET FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLES PAR ACTION1

Pour la période de trois mois close le 31 mars 2025, les entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation ont totalisé 67,9 M$, par rapport à des entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation de 81,0 M$ pour la même période l'an dernier. La diminution est principalement attribuable à la variation défavorable des éléments d'exploitation hors trésorerie. La diminution est également attribuable aux charges financières payées à la suite de la récente mise en service du parc éolien Boswell Springs. Ces éléments ont été compensés en partie par la performance d'exploitation dont il a été question précédemment et par les distributions reçues sur les parts privilégiées d'Innavik.

Pour la période de douze mois close le 31 mars 2025, les flux de trésorerie disponibles1 se sont établis à 216,4 M$, comparativement à 241,8 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Cette diminution s'explique essentiellement par la diminution des gains réalisés sur les transactions stratégiques relatives au portefeuille français au cours du T4 2023 par rapport à la transaction du portefeuille au Texas au cours du T2 2024, partiellement compensée par les facteurs susmentionnés et la mise en service de Boswell Springs.

Pour la période de douze mois close le 31 mars 2025, les flux de trésorerie disponibles par action1 se sont élevés à 1,07 $, en baisse comparativement à 1,19 $ pour la même période de l'an dernier.

Pour la période de douze mois close le 31 mars 2025, les dividendes déclarés sur les actions ordinaires par la Société ont représenté 34 % des flux de trésorerie disponibles1, comparativement à 53 % pour la même période de l'an dernier.

PROJETS EN CONSTRUCTION

Nom (emplacement) Type Participation

(%) Puissance

installée

brute

(MW) Durée du

CAÉ

(années)

Date prévue

de mise

en service





Système de stockage d'énergie par batteries Salvador II (Chili) Stockage 100

20,0 2 - 4 2026

Système de stockage d'énergie par batteries San Andrés II (Chili) Stockage 100

42,0 3 - 4 2026

Rucacura (Chili) Hydroélectrique 100

3,0

- 4 2026

Mesgi'g Ugju's'n 2 (Canada) Éolien 50

102,2

30

2026

La Cense (France) Éolien 70

13,0

20

2026

Puissance installée brute totale des activités de construction (MW)





180,2











1. Ces informations visent à informer les lecteurs au sujet de l'incidence potentielle des projets sur les résultats de la Société. Les résultats réels pourraient être différents. Ces estimations sont à jour en date du présent communiqué de presse. 2. Capacité de stockage par batteries de 20 MW/100 MWh (5 heures). 3. Capacité de stockage par batteries de 42 MW/210 MWh (5 heures). 4. L'électricité sera vendue sur le marché libre ou par l'entremise d'un CAÉ qui n'a pas encore été conclu.

Innergex a franchi des étapes importantes au cours du trimestre grâce à la mise en service commerciale du projet solaire et de stockage par batteries Hale Kuawehi à Hawaii. La Société continue de réaliser des progrès dans le cadre de ses projets en cours de construction. En ce qui concerne les projets de système de stockage d'énergie par batteries Salvador et San Andrés, la préparation du site se poursuit, les travaux de terrassement étant terminés ou en cours et les travaux de construction des fondations et remblais progressant comme prévu. Les travaux de construction au projet Rucacura (Chili) ont commencé au premier trimestre de 2025, la mobilisation sur le site étant terminée et les premiers travaux d'excavation étant sur le point de commencer. À Mesgi'g Ugju's'n 2 (Québec), le décret du gouvernement autorisant la construction a été obtenu et les négociations des principaux contrats se sont poursuivies. En France, le projet éolien La Cense, récemment acquis, a franchi une étape importante grâce à l'entrée en vigueur du contrat d'approvisionnement des éoliennes et pour les installations connexes et à l'avancement des travaux de génie civil, notamment les routes et les plateformes de grue.

ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS

Le 1er avril 2025, la Société a annoncé la sélection de deux projets solaires totalisant 32 MW dans la commune de Joux-la-Ville, qui font partie du portefeuille Grenier des Essences. Ils ont été proposés dans le cadre des appels d'offres de la Commission de régulation de l'énergie en France et l'électricité produite sera vendue aux termes d'un contrat d'achat d'électricité de 20 ans lors de leur mise en service prévue en 2027. Les projets sont assujettis à la conclusion des contrats, à l'obtention des permis requis et au respect des exigences réglementaires.

Le 1er mai 2025, les actionnaires ont voté en faveur de la transaction avec la CDPQ. Innergex a également obtenu l'autorisation du Bureau de la concurrence pour finaliser l'arrangement. Le 7 mai 2025, Innergex a annoncé que la Cour supérieure du Québec (Division commerciale) a délivré l'ordonnance définitive approuvant le plan d'arrangement en vertu de l'article 192 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, impliquant Innergex et la CDPQ. L'arrangement reste soumis à la satisfaction ou à la renonciation de certaines autres conditions de clôture usuelles pour une transaction de cette nature, soit la réception des approbations réglementaires clés restantes, à savoir les approbations en vertu du Federal Power Act (États-Unis) et du Code monétaire et financier (France). En supposant que ces conditions de clôture soient satisfaites, l'arrangement devrait être finalisé au plus tard d'ici le quatrième trimestre de 2025. Pour plus d'information, veuillez consulter la section sur la transaction avec la CDPQ dans le rapport de gestion.

DÉCLARATION DE DIVIDENDE

Le tableau suivant présente les dividendes qui seront versés par la Société le 15 juillet 2025 :

Date de l'annonce Date de clôture

des registres Date du paiement1 Dividende par

action ordinaire Dividende par

action privilégiée

de série A Dividende par

action privilégiée

de série C 7 mai 2025 30 juin 2025 15 juillet 2025 0,0900 $ 0,2028 $ 0,3594 $

1. Sous réserve de modifications, dans l'éventualité où la clôture de la transaction avec la CDPQ aurait lieu avant le 30 juin 2025 (se reporter à la rubrique « Transaction avec la CDPQ » du rapport de gestion pour plus d'information).

1. Cette mesure n'est pas une mesure reconnue par les IFRS; elle peut donc ne pas être comparable aux mesures présentées par d'autres émetteurs. Se reporter à la section « Mesures non conformes aux IFRS » pour plus d'information.

MESURES NON CONFORMES AUX IFRS

Certaines mesures mentionnées dans le présent communiqué ne sont pas des mesures conformes aux IFRS et peuvent ne pas être comparables aux mesures présentées par d'autres émetteurs. Innergex est d'avis que ces indicateurs sont importants, car ils offrent à la direction et aux lecteurs de l'information supplémentaire sur les capacités de production et de génération de liquidités d'Innergex, sa capacité à verser un dividende et sa capacité à financer sa croissance. Ces indicateurs facilitent également la comparaison des résultats sur différentes périodes. Les produits et crédits d'impôt sur la production proportionnels, le BAIIA ajusté, le BAIIA ajusté proportionnel, la perte nette ajustée, les flux de trésorerie disponibles, les flux de trésorerie disponibles par action et le ratio de distribution ne sont pas des mesures reconnues par les IFRS et n'ont pas de définition normalisée prescrite par les IFRS.

Produits et crédits d'impôt sur la production proportionnels, BAIIA ajusté et BAIIA ajusté proportionnel

Descriptions des mesures

Les références aux « produits et crédits d'impôt sur la production proportionnels » dans le présent document correspondent aux produits et crédits d'impôt sur la production, plus la quote-part d'Innergex des produits et des crédits d'impôt sur la production des coentreprises et des entreprises associées.

Les références au « BAIIA ajusté » dans le présent document correspondent au résultat d'exploitation, auquel sont ajoutés (duquel sont déduits) les amortissements, la mise en œuvre de la solution d'ERP, les charges de dépréciation et la partie réalisée de la variation de la juste valeur des couvertures du prix de l'électricité. Les références au « BAIIA ajusté proportionnel » dans le présent document correspondent au BAIIA ajusté, plus la quote-part du BAIIA ajusté des coentreprises et des entreprises associées d'Innergex.

Innergex estime que la présentation de ces mesures permet d'améliorer la compréhension de la performance d'exploitation de la Société. Les investisseurs utilisent le BAIIA ajusté pour évaluer la performance d'exploitation et les activités génératrices de trésorerie, et pour établir des prévisions et des évaluations financières. Les investisseurs utilisent les produits et crédits d'impôt sur la production proportionnels et le BAIIA ajusté proportionnel pour évaluer l'apport des coentreprises et des entreprises associées à la performance d'exploitation et aux activités génératrices de trésorerie de la Société, ainsi que leur apport aux fins des prévisions et des évaluations financières. Les lecteurs sont avisés que les produits et crédits d'impôt sur la production proportionnels ne doivent pas être considérés comme un substitut aux produits et crédits d'impôt sur la production, déterminés conformément aux IFRS. Les lecteurs sont également avisés que le BAIIA ajusté et le BAIIA ajusté proportionnel ne doivent pas être interprétés comme un substitut au résultat d'exploitation établi conformément aux IFRS. Pour plus d'information, se reporter à la section 3 « Performance financière et résultats d'exploitation » du rapport de gestion.

Le tableau ci-dessous contient un rapprochement des mesures non conformes aux IFRS avec les mesures conformes aux IFRS qui s'y rapprochent le plus :





Période de trois mois close le 31 mars 2025 Période de trois mois close le 31 mars 2024



Consolidation Quote-part des

coentreprises Proportionnel Consolidation Quote-part des

coentreprises Proportionnel















Produits et crédits d'impôt sur la production

271 488 8 112 279 600 242 535 9 465 252 000















Résultat d'exploitation

74 401 (490) 73 911 63 019 1 447 64 466 Amortissements

102 397 4 567 106 964 95 158 4 504 99 662 Mise en œuvre de la solution d'ERP

1 021 -- 1 021 2 511 -- 2 511 Perte réalisée sur les couvertures du prix de l'électricité

-- -- -- 4 046 -- 4 046 BAIIA ajusté

177 819 4 077 181 896 164 734 5 951 170 685

Perte nette ajustée

Les références à la « perte nette ajustée » visent le bénéfice net (la perte nette) de la Société, auquel les éléments suivants sont ajoutés (duquel ils sont soustraits) : partie non réalisée de la variation de la juste valeur des instruments financiers dérivés, perte réalisée sur la résiliation des swaps de taux d'intérêt, profit réalisé sur les contrats de change à terme, perte réalisée sur la résiliation des couvertures du prix de l'électricité, pertes de valeur, éléments qui sortent du cadre normal des activités génératrices de trésorerie de la Société, charge d'impôt nette liée (recouvrement d'impôt net lié) à ces éléments, et quote-part de la perte (du bénéfice) des coentreprises et des entreprises associées liée aux éléments ci-dessus, déduction faite de l'impôt sur le résultat qui s'y rapporte.

La perte nette ajustée est une mesure qui a pour but d'éliminer l'incidence sur le bénéfice de certains instruments financiers dérivés et événements non récurrents, qui ne sont pas représentatifs de la performance d'exploitation de la Société. Innergex fait appel aux instruments financiers dérivés pour couvrir son exposition à différents risques. La comptabilisation des dérivés exige que tous les dérivés soient évalués à la valeur de marché. Lorsque la comptabilité de couverture n'est pas appliquée, les variations de la juste valeur des dérivés sont comptabilisées directement dans le bénéfice net (la perte nette). Ces variations latentes n'ont pas d'incidence immédiate sur la trésorerie, peuvent se résorber ou non au moment où les règlements se produisent et ne reflètent pas le modèle d'affaires de la Société à l'égard des dérivés, lesquels sont détenus pour leurs flux de trésorerie à long terme, pour la durée de vie d'un projet. En outre, la Société a recours à des contrats de change à terme pour couvrir sa participation nette dans ses filiales en France. La direction estime donc que les profits réalisés (les pertes réalisées) sur ces contrats ne sont pas représentatifs des activités d'Innergex.

Innergex estime que la présentation de cette mesure permet d'améliorer la compréhension de la performance d'exploitation de la Société. Les investisseurs utilisent la (perte nette ajustée) le bénéfice net ajusté pour évaluer et comparer la rentabilité d'Innergex avant l'incidence de la partie non réalisée de la variation de la juste valeur des instruments financiers dérivés et d'autres éléments qui sortent du cadre normal des activités génératrices de trésorerie de la Société. Les lecteurs sont avisés que la perte nette ajustée ne doit pas être considéré comme un substitut au résultat net, déterminé conformément aux IFRS. Se reporter à la section 3 « Perte nette ajustée » du rapport de gestion pour obtenir le rapprochement de la perte nette ajustée.

Le tableau ci-dessous contient un rapprochement de la perte nette ajustée avec la mesure conforme aux IFRS qui s'y rapproche le plus :



Périodes de trois mois closes

les 31 mars

2025 2024





Perte nette (4 532) (37 659) Ajouter (déduire) :



Quote-part de la partie non réalisée de la variation de la juste valeur des instruments financiers des coentreprises et des entreprises associées, déduction faite de l'impôt qui s'y rapporte (137) (308) Partie non réalisée de la variation de la juste valeur des instruments financiers (737) 19 557 Mise en œuvre de la solution d'ERP 1 021 2 511 Profit réalisé sur les contrats de change à terme 1 (28) Recouvrement d'impôt se rapportant aux éléments ci-dessus (353) (4 306) Perte nette ajustée (4 737) (20 233)

Flux de trésorerie disponibles, flux de trésorerie disponibles par action et ratio de distribution

Description des mesures

Les références aux « flux de trésorerie disponibles » visent les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation avant la variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement d'exploitation, moins les charges liées aux projets potentiels, les dépenses en immobilisations liées à l'entretien déduction faite des produits de cession, le remboursement prévu du capital de la dette, la portion des flux de trésorerie disponibles attribuée aux participations ne donnant pas le contrôle, les dividendes déclarés sur les actions privilégiées, et les profits réalisés sur les opérations stratégiques, plus ou moins d'autres éléments qui ne sont pas représentatifs de la capacité de la Société de générer des liquidités à long terme, tels que les profits et les pertes réalisés sur les contreparties éventuelles relatives à des acquisitions d'entreprises antérieures, les coûts de transaction liés aux acquisitions réalisées, les charges liées à la mise en œuvre d'une solution d'ERP reposant sur le nuage, les pertes ou profits réalisés sur le refinancement de certains emprunts ou sur le règlement d'instruments financiers dérivés avant leur échéance contractuelle, et les paiements d'impôt liés aux stratégies fiscales visant à améliorer la capacité de génération de trésorerie à long terme d'Innergex.

Les références aux « flux de trésorerie disponibles par action » visent les flux de trésorerie disponibles divisés par le nombre moyen pondéré d'actions en circulation au cours de la période.

Les flux de trésorerie disponibles sont une mesure de la capacité de la Société à verser un dividende et de sa capacité à financer sa croissance à partir de ses activités génératrices de trésorerie, dans le cours normal des activités, et par l'entremise d'opérations stratégiques. Les flux de trésorerie disponibles par action sont une mesure de la capacité de la Société à dégager un rendement par action pour les actionnaires à partir de ses activités génératrices de trésorerie, dans le cours normal des activités, et par l'entremise d'opérations stratégiques.

Innergex estime que ces mesures permettent d'améliorer la compréhension de la capacité de génération de liquidités de la Société, sa capacité à verser un dividende et sa capacité à financer sa croissance. En outre, les flux de trésorerie disponibles par action permettent de mieux comprendre l'incidence des décisions à l'égard de la structure du capital de la Société sur le rendement pour les actionnaires. Les flux de trésorerie disponibles et les flux de trésorerie disponibles par action sont utilisés par les investisseurs dans cette optique. Les lecteurs sont avisés que les flux de trésorerie disponibles et les flux de trésorerie disponibles par action ne doivent pas être considérés comme un substitut aux flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, déterminés conformément aux IFRS.

Les références au « ratio de distribution » visent les dividendes déclarés sur les actions ordinaires divisés par les flux de trésorerie disponibles. Innergex est d'avis qu'il s'agit d'une mesure de sa capacité à verser un dividende et de sa capacité à financer sa croissance. Le ratio de distribution est utilisé par les investisseurs dans cette optique.



Périodes de douze mois closes les 31 mars 2025 2024





Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 279 016 325 580 Ajouter (déduire) les éléments suivants :



Variation des éléments d'exploitation hors trésorerie 33 592 36 648 Charges liées aux projets potentiels 38 251 32 469 Dépenses en immobilisations liées à l'entretien, déduction faite des produits de cession (8 350) (23 768) Remboursements prévus de capital sur la dette (200 956) (184 559) Flux de trésorerie disponibles attribués aux participations ne donnant pas le contrôle1 (32 530) (46 864) Dividendes déclarés sur actions privilégiées (5 632) (5 632) Refinancement du portefeuille au Chili - incidence de la couverture3 4 958 4 671 Ajouter (déduire) les éléments spécifiques suivants2 :



(Profit réalisé) perte réalisée sur la résiliation des swaps de taux d'intérêt (16 957) 2 405 Perte réalisée sur la résiliation des couvertures du prix de l'électricité4 74 496 -- Charges liées à l'acquisition, à l'intégration et à la mise en œuvre de la solution d'ERP 13 383 12 783 Profits réalisés sur les opérations stratégiques5 37 111 88 054 Flux de trésorerie disponibles 216 382 241 787 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires (en milliers) 202 002 203 556 Flux de trésorerie disponibles par action 1,07 1,19





Dividendes déclarés sur les actions ordinaires 73 161 128 648 Ratio de distribution 34 % 53 %

1. La portion des flux de trésorerie disponibles attribuée aux participations ne donnant pas le contrôle est déduite, qu'une distribution réelle soit faite ou non aux participations ne donnant pas le contrôle, afin de tenir compte du fait que ces distributions peuvent ne pas avoir lieu dans la période au cours de laquelle elles sont générées. 2. Certains éléments sont exclus des calculs des flux de trésorerie disponibles et du ratio de distribution, car ils sont jugés non représentatifs de la capacité de la Société à générer des liquidités à long terme, et comprennent des éléments tels que les profits et les pertes réalisés sur les contreparties éventuelles relatives à des acquisitions d'entreprises antérieures, les coûts de transaction liés à des acquisitions réalisées, les charges liées à la mise en œuvre de la solution d'ERP, les pertes ou profits réalisés sur le refinancement de certains emprunts ou sur le règlement d'instruments financiers dérivés avant leur échéance contractuelle, et les paiements d'impôt liés aux stratégies fiscales visant à améliorer la capacité de génération de trésorerie à long terme d'Innergex. Les profits réalisés sur les opérations stratégiques, qui permettent à la Société de financer sa croissance sans avoir à accroître l'effet de levier ou à diluer la participation des actionnaires, sont également ajoutés aux flux de trésorerie disponibles et au ratio de distribution. 3. Pour les périodes de douze mois closes le 31 mars 2025 et le 31 mars 2024, les flux de trésorerie disponibles incluent l'amortissement, calculé au moyen de la méthode du taux d'intérêt effectif, d'un profit réalisé de

71,7 M$ lié au règlement des couvertures de taux d'intérêt conclues pour gérer l'exposition de la Société au risque d'augmentation des taux d'intérêt pendant les négociations de refinancement au Chili. 4. Pour la période de douze mois close le 31 mars 2025, les flux de trésorerie disponibles excluent la perte réalisée de 74,5 M$ sur le règlement du contrat de couverture du prix de l'électricité de Phoebe parallèlement à la cession des participations ne donnant pas le contrôle dans le portefeuille d'exploitation d'Innergex au Texas. 5. Pour les périodes de douze mois closes le 31 mars 2025 et le 31 mars 2024, les flux de trésorerie disponibles comprennent des profits sur les fonds investis à la suite de la cession des participations ne donnant pas le contrôle dans le portefeuille d'exploitation d'Innergex au Texas et sur la cession d'une participation ne donnant pas le contrôle de 30 % dans le portefeuille d'exploitation et de développement d'Innergex en France, respectivement. Les profits réalisés sur les opérations stratégiques sont présentés déduction faite des impôts.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Les états financiers consolidés et les notes y afférentes ainsi que le rapport de gestion du premier trimestre de 2025 d'Innergex sont disponibles sur le site Web de SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et à la section « Investisseurs » du site Web de la Société à l'adresse www.innergex.com .

À propos d'Innergex énergie renouvelable inc.

Innergex croit en un monde dans lequel de l'énergie renouvelable abondante favorise des communautés plus saines et encourage le partage de la prospérité depuis maintenant 35 ans. À titre de producteur indépendant d'énergie renouvelable qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des installations de stockage d'énergie, Innergex est convaincue que la production d'énergie à partir de sources renouvelables ouvrira la voie à un monde meilleur. Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili et gère un important portefeuille de 91 actifs de haute qualité en exploitation d'une puissance installée nette de 3 737 MW (puissance installée brute de 4 693 MW), dont 42 centrales hydroélectriques, 36 parcs éoliens, 10 parcs solaires et 3 installations de stockage d'énergie par batteries. Elle détient également une participation dans 16 projets en développement d'une puissance installée nette totale de 915 MW (puissance installée brute de 1 547 MW), dont 6 installations sont présentement en construction, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de développement d'une puissance installée brute totale de 10 244 MW. Son approche de création de valeur pour les actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants et de présenter un attrayant rendement sur le capital investi ajusté en fonction du risque. Pour en savoir plus, visitez innergex.com ou rejoignez-nous sur LinkedIn .

Mise en garde concernant l'information prospective

En vue d'informer les lecteurs sur les perspectives d'avenir de la Société, le présent communiqué de presse contient de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières (l'« information prospective »), notamment des énoncés relatifs aux cibles de croissance de la Société, à la production d'énergie, à ses projets potentiels, à la réussite du développement, de la construction et du financement (y compris le financement par des investisseurs participant au partage fiscal) des projets en cours de construction et des projets potentiels à un stade avancé, aux sources et conséquences du financement, aux acquisitions de projets, à la réalisation du financement d'un projet au moyen d'un emprunt (notamment l'échéancier et la somme qui s'y rapportent), aux avantages stratégiques, opérationnels et financiers et à la croissance devant découler de ces acquisitions, à sa stratégie commerciale, à ses perspectives de développement et de croissance futurs, à son intégration d'entreprises, à sa gouvernance, à ses perspectives commerciales, à ses objectifs, à ses plans et à ses priorités stratégiques, ainsi que des déclarations relatives à la transaction CDPQ, la capacité de réaliser cette transaction et son calendrier, y compris la capacité des parties à satisfaire aux conditions de réalisation de la transaction CDPQ, à recevoir les approbations réglementaires nécessaires et les autres conditions de clôture habituelles, la possibilité de résiliation de l'accord d'entente conclu entre la Société et CDPQ le 24 février 2025 conformément à ses modalités et les avantages attendus de la transaction CDPQ pour la Société et ses actionnaires, de même que d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. L'information prospective se reconnaît généralement à l'emploi de termes tels que « environ », « approximativement », « peut », « fera », « pourrait », « croit », « prévoit », « a l'intention de », « devrait », « planifie », « potentiel », « projeter », « anticipe », « estime », « prévisions » ou d'autres termes semblables indiquant que certains événements pourraient se produire ou pas. Cette information prospective exprime les prévisions et attentes de la Société à l'égard d'événements ou de résultats futurs, en date du présent communiqué de presse.

L'information prospective comprend l'information prospective financière ou les perspectives financières, au sens des lois sur les valeurs mobilières, notamment les renseignements concernant la production prévue, les produits et les crédits d'impôt sur la production estimés prévus, les produits et crédits d'impôt sur la production proportionnels prévus, le BAIIA ajusté prévu et le BAIIA ajusté proportionnel prévu de la Société, les flux de trésorerie disponibles prévus, les flux de trésorerie disponibles par action prévus et l'intention de payer un dividende trimestriel, l'estimation de la taille, des coûts et du calendrier des projets, y compris l'obtention des permis, le début des travaux de construction, les travaux réalisés et le début de la mise en service commerciale des projets en développement ou des projets potentiels, l'intention de la Société de soumettre des projets aux termes d'appels d'offres, l'admissibilité des projets américains aux CIP ou aux CII, de même que d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Ces renseignements visent à informer les lecteurs de l'impact financier potentiel des résultats escomptés, de l'éventuelle mise en service des projets en développement, de l'incidence financière potentielle des acquisitions réalisées et futures ainsi que de la capacité de la Société à verser un dividende et à financer sa croissance. Cette information peut ne pas être appropriée à d'autres fins.

L'information prospective est fondée sur certaines hypothèses principales formulées par la Société, à propos notamment, sans s'y limiter, des régimes hydrologiques, éoliens et solaires, de la performance de ses installations en exploitation, des acquisitions et des projets mis en service, de la disponibilité de ressources en capital et de l'exécution par les tiers de leurs obligations contractuelles en temps opportun, de la conjoncture économique favorable et des conditions favorables du marché des capitaux, des prix moyens au comptant du marché conformes aux courbes de prix externes et aux prévisions internes, de l'absence de fluctuations importantes du taux de change présumé actuel entre le dollar américain et le dollar canadien et entre l'euro et le dollar canadien, de l'absence de variations importantes des taux d'intérêt, de la réussite de la Société à développer et à construire de nouvelles installations, de l'absence d'intervention politique et réglementaire défavorable, du renouvellement réussi des CAÉ, des ressources humaines suffisantes pour fournir les services et exécuter le plan d'investissement, de l'absence d'événements importants survenant hors du cours normal des activités, comme une catastrophe naturelle, une pandémie ou un autre désastre, de l'entretien continu de l'infrastructure des technologies de l'information et de l'absence de violations importantes liées à la cybersécurité, ainsi que, le cas échéant, la satisfaction des conditions de clôture d'une transaction, notamment les approbations requises, la conformité aux lois applicables, l'obtention du financement nécessaire et la capacité d'intégrer avec succès les actifs ou entités acquis.

L'information prospective comporte des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats et le rendement réels de la Société diffèrent considérablement des résultats et du rendement exprimés, présentés ou sous-entendus dans l'information prospective. Ces risques et incertitudes sont expliqués à la section « Risques et incertitudes » du rapport annuel et comprennent, sans s'y limiter : l'approvisionnement en équipement; les changements climatiques à l'échelle mondiale : la variabilité des régimes hydrologiques, éoliens et solaires; les changements climatiques à l'échelle mondiale : les conditions météorologiques extrêmes; les risques liés à la sécurité informatique et les cyberattaques; l'augmentation des redevances d'utilisation d'énergie hydraulique ou les modifications de la réglementation régissant l'utilisation de l'eau; le défaut d'exécution des principales contreparties, les retards et les dépassements de coûts; le non-respect des exigences réglementaires relatives aux projets entraînant des pénalités, des amendes et d'autres conséquences; les répercussions du non-respect des exigences ou des engagements environnementaux tout au long de la durée de vie des projets; la défaillance d'équipement, les activités d'exploitation et d'entretien imprévues et l'entretien accru de l'équipement vieillissant; les risques liés à la santé et à la sécurité; la disponibilité et la fiabilité des systèmes de transport; l'évaluation des ressources et la variabilité du rendement; la préparation aux catastrophes naturelles et aux cas de force majeure; les pandémies, épidémies ou autres urgences de santé publique; l'incapacité d'obtenir de nouveaux CAÉ rentables; l'incapacité de renouveler les CAÉ à des prix assurant une rentabilité adéquate; l'incapacité à mettre en service commercial les projets dans les délais prévus aux contrats; les risques réglementaires et politiques; les risques liés aux crédits d'impôt sur la production et à l'investissement américains, aux modifications des taux d'imposition des sociétés américaines et à la disponibilité des financements par participation de partage fiscal; l'augmentation des charges d'exploitation et l'incertitude financière au sujet du développement de nouvelles installations; l'acceptabilité sociale des projets d'énergie renouvelable; l'incapacité à obtenir les terrains appropriés; l'obtention des permis; la volatilité de l'offre et de la demande sur le marché de l'énergie; l'exposition à différentes formes d'imposition dans divers territoires; l'incapacité de l'acheteur à respecter ses obligations contractuelles ou le refus d'accepter la livraison de l'énergie aux termes de contrats d'achat d'électricité ou de couvertures du prix de l'électricité; les changements du soutien gouvernemental pour accroître la production d'électricité à partir de sources renouvelables par des producteurs d'électricité indépendants; les fluctuations affectant les prix éventuels de l'électricité; les relations avec les communautés autochtones et les parties prenantes; l'incapacité de la Société de mettre en œuvre sa stratégie visant à créer de la valeur pour ses actionnaires; l'incapacité de lever des capitaux supplémentaires et l'état du marché des capitaux; les risques de liquidité associés aux instruments financiers dérivés; les fluctuations des taux d'intérêt et le risque lié au refinancement; les fluctuations des taux de change; les changements dans la conjoncture économique générale; l'effet de levier financier et les clauses restrictives afférentes aux dettes actuelles et futures; la possibilité que la Société ne puisse pas déclarer un dividende ou réduise le montant du dividende; le caractère insuffisant de la couverture d'assurances; les litiges; le fait que la notation de crédit peut ne pas refléter le rendement réel de la Société ou peut être abaissée; les fluctuations des produits provenant de certaines installations en raison du cours du marché (ou du prix au comptant) de l'électricité; les conditions économiques, politiques et sociales du pays hôte; la dépendance à l'égard de la propriété intellectuelle et des ententes de confidentialité pour protéger les droits et l'information confidentielle de la Société; les risques d'atteinte à la réputation découlant de l'inconduite de représentants de la Société; et la capacité d'attirer de nouveaux talents ou de retenir les membres de la haute direction et les employés clés.

Les risques et incertitudes liés à la transaction avec la CDPQ comprennent, sans s'y limiter : la possibilité que la transaction avec la CDPQ ne soit pas conclue selon les modalités, conditions ou délais actuellement envisagés, voire qu'elle ne soit pas conclue du tout, en raison notamment de l'impossibilité d'obtenir ou de satisfaire, dans les délais requis ou autrement, les approbations réglementaires nécessaires et autres conditions de clôture, ou pour d'autres raisons ; les répercussions négatives qu'un échec de la transaction, pour quelque raison que ce soit, pourrait avoir sur le cours des titres de la Société ou sur ses activités ; le défaut de la CDPQ de verser la contrepartie prévue lors de la clôture de la transaction ; l'incapacité de réaliser les avantages escomptés de la transaction ; les restrictions imposées à la Société pendant que la transaction est en attente ; la possibilité que les activités de la Société subissent des perturbations importantes, incluant la perte de clients ou d'employés, en raison de l'incertitude entourant la transaction, des conditions du secteur ou d'autres facteurs ; les risques liés à la rétention des employés ; le risque de modifications réglementaires susceptibles d'avoir un impact important sur les activités ou les opérations de la Société ; le risque de poursuites judiciaires contre la Société ; des coûts de transaction importants ou des passifs inconnus ; ainsi que les risques liés à la distraction de la direction par rapport aux opérations courantes de la Société pendant que la transaction est en attente ; et d'autres risques et incertitudes pouvant affecter la Société.

Pour de plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats et le rendement réels de la Société diffèrent considérablement des résultats et du rendement exprimés, présentés ou sous-entendus dans l'information prospective, ou sur les principales hypothèses dont découlent ces informations, veuillez vous reporter à la rubrique « Information prospective » du rapport de gestion pour la période de trois mois close le 31 mars 2025.

Bien que nous ayons tenté d'identifier les facteurs de risque importants pouvant entraîner un écart important entre les résultats réels et ceux exprimés dans les renseignements prospectifs, d'autres facteurs de risque, actuellement inconnus ou jugés non significatifs, pourraient également entraîner un écart important entre les résultats réels ou les événements futurs et ceux anticipés dans ces renseignements. Rien ne garantit que ces renseignements s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière significative de ceux qui y sont anticipés. Aucune déclaration prospective ne constitue une garantie quant aux résultats futurs. Par conséquent, il ne faut pas accorder une confiance excessive aux renseignements prospectifs, lesquels ne valent qu'à la date à laquelle ils sont formulés. Les renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué reflètent les attentes de la Société à la date de celui-ci (ou à la date à laquelle ils sont autrement indiqués comme ayant été formulés) et sont sujets à changement après cette date. Toutefois, la Société décline toute intention, obligation ou engagement de mettre à jour ou de réviser tout renseignement prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. Tous les renseignements prospectifs contenus dans ce communiqué sont expressément soumis aux présentes mises en garde.

SOURCE Innergex Énergie Renouvelable Inc.

