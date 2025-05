LONGUEUIL, QC, le 30 mai 2025 /CNW/ - Innergex énergie renouvelable inc. (TSX: INE) (« Innergex » ou la « Société ») et la Mi'gmawei Mawiomi Business Corporation (« MMBC ») ont le plaisir d'annoncer la clôture du financement pour la construction et l'exploitation du projet éolien Mesgi'g Ugju's'n 2 de 102 MW. Le financement comprend un prêt vert de 163,9 M$, un prêt relais pour l'interconnexion de 41,0 M$ et une facilité de crédit de 10,2 M$, fournis par la CIBC, le Mouvement Desjardins et la Banque Nationale du Canada en tant que prêteurs séniors, co-teneurs de livres, co-chefs de file et coordonnateurs du prêt vert. Ce financement a été structuré en conformité avec les Principes des prêts verts, et le Mouvement Desjardins a agi à titre d'agent administratif pour le syndicat des prêteurs séniors.

« Nous sommes fiers d'avoir atteint la clôture financière du projet Mesgi'g Ugju's'n 2 et de continuer à faire avancer un projet profondément ancré dans la collaboration, la durabilité et les retombées économiques régionales », a déclaré Michel Letellier, président et chef de la direction d'Innergex. « Nous remercions la MMBC et les communautés Mi'gmaq pour leur confiance et leur collaboration continus. Ce projet est un puissant exemple de la façon dont les partenariats autochtones et le développement de l'énergie propre vont de pair pour générer de la valeur économique et environnementale. »

« Ce projet représente bien plus que des mégawatts sur le réseau; c'est un témoignage du leadership des Mi'gmaq dans la transition énergétique », a affirmé Frédéric Vicaire, chef de la direction de MMBC. « Grâce à notre partenariat égalitaire avec Innergex et au soutien d'institutions financières clés, nous démontrons que les projets autochtones d'énergie propre peuvent être ambitieux, innovants et profondément ancrés dans la réconciliation et l'autonomisation économique. »

Mesgi'g Ugju's'n 2 est un projet éolien de 102 MW situé dans la MRC d'Avignon, qui s'inscrit dans le prolongement de l'installation éolienne Mesgi'g Ugju's'n de 150 MW mise en service en 2016. Le projet est le fruit d'un partenariat renouvelé à parts égales entre Innergex et les trois communautés Mi'gmaq du Québec - Gesgapegiag, Gespeg et Listuguj - représentées par la MMBC.

Le projet a récemment obtenu le décret gouvernemental autorisant sa construction, et les négociations pour les contrats majeurs ont bien progressé, incluant la signature de l'entente pour les installations connexes avec Borea Construction et du contrat d'approvisionnement en éoliennes avec Nordex. Ces étapes clés permettent aux équipes de préparer la construction et de planifier l'intensification des activités dans les mois à venir.

À sa mise en service prévue en 2026, l'électricité produite par Mesgi'g Ugju's'n 2 sera vendue dans le cadre d'un contrat de prise ferme d'achat d'électricité d'une durée de 30 ans, indexé à 25 % de l'inflation, conclu avec Hydro-Québec.

Le financement du projet comprend également un prêt de construction subordonné de 92,5 M$ et un prêt en capital de 15,4 M$ fourni par une institution financière canadienne, démontrant la structure innovante de ce projet éolien dirigé par des communautés autochtones.

Plan A Capital, conseiller financier mandaté par la MMBC, a structuré et obtenu un prêt en capital d'une institution financière canadienne à l'intention de la société en commandite Parc Éolien Mesgi'g Ugiu's'n 2 (MU2) S.E.C.

À propos de la Mi'gmawei Mawiomi Business Corporation

Mi'gmawei Mawiomi Business Corporation (« MMBC ») est une organisation créée par les trois communautés Mi'gmaq situées sur le territoire de Gespe'gewa'gi, à savoir Gesgapegiag, Gespeg et Listuguj. MMBC est le bras économique des trois communautés Mi'gmaq, et sa mission est de créer et de gérer la richesse, et d'initier des opportunités d'affaires dans le développement durable des ressources naturelles, ainsi que dans les industries des services et liées à la connaissance. Par le biais d'investissements, d'acquisitions et d'établissement de partenariats et d'entreprises diverses, MMBC a également pour objectif de soutenir une amélioration significative de la sécurité d'emploi et économique. Pour plus d'informations, voir http://mmcorporation.ca/.

À propos d'Innergex énergie renouvelable Inc.

Innergex croit en un monde dans lequel de l'énergie renouvelable abondante favorise des communautés plus saines et encourage le partage de la prospérité depuis maintenant 35 ans. À titre de producteur indépendant d'énergie renouvelable qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des installations de stockage d'énergie, Innergex est convaincue que la production d'énergie à partir de sources renouvelables ouvrira la voie à un monde meilleur. Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili et gère un important portefeuille de 91 actifs de haute qualité en exploitation d'une puissance installée nette de 3 737 MW (puissance installée brute de 4 693 MW), dont 42 centrales hydroélectriques, 36 parcs éoliens, 10 parcs solaires et 3 installations de stockage d'énergie par batteries. Elle détient également une participation dans 16 projets en développement d'une puissance installée nette totale de 915 MW (puissance installée brute de 1 537 MW), dont 5 installations sont présentement en construction, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de développement d'une puissance installée brute totale de 10 288 MW. Son approche de création de valeur pour les actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants et de présenter un attrayant rendement sur le capital investi ajusté en fonction du risque. Pour en savoir plus, visitez innergex.com ou rejoignez-nous sur LinkedIn .

Mise en garde concernant l'information prospective

En vue d'informer les lecteurs sur les perspectives d'avenir de la Société, le présent communiqué de presse contient de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières (l'« information prospective »), notamment des énoncés relatifs aux cibles de croissance de la Société, à la production d'énergie, à ses projets potentiels, à la réussite du développement, de la construction et du financement (y compris le financement par des investisseurs participant au partage fiscal) des projets en cours de construction et des projets potentiels à un stade avancé, aux sources et conséquences du financement, aux acquisitions de projets, à la réalisation du financement d'un projet au moyen d'un emprunt (notamment l'échéancier et la somme qui s'y rapportent), aux avantages stratégiques, opérationnels et financiers et à la croissance devant découler de ces acquisitions, à sa stratégie commerciale, à ses perspectives de développement et de croissance futurs, à son intégration d'entreprises, à sa gouvernance, à ses perspectives commerciales, à ses objectifs, à ses plans et à ses priorités stratégiques, de même que d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. L'information prospective se reconnaît généralement à l'emploi de termes tels que « environ », « approximativement », « peut », « fera », « pourrait », « croit », « prévoit », « a l'intention de », « devrait », « planifie », « potentiel », « projeter », « anticipe », « estime », « prévisions » ou d'autres termes semblables indiquant que certains événements pourraient se produire ou pas. Cette information prospective exprime les prévisions et attentes de la Société à l'égard d'événements ou de résultats futurs, en date du présent communiqué de presse.

L'information prospective comprend l'information prospective financière ou les perspectives financières, au sens des lois sur les valeurs mobilières, notamment les renseignements concernant la production prévue, les produits et les crédits d'impôt sur la production estimés prévus, les produits et crédits d'impôt sur la production proportionnels prévus, le BAIIA ajusté prévu et le BAIIA ajusté proportionnel prévu de la Société, les flux de trésorerie disponibles prévus, les flux de trésorerie disponibles par action prévus et l'intention de payer un dividende trimestriel, l'estimation de la taille, des coûts et du calendrier des projets, y compris l'obtention des permis, le début des travaux de construction, les travaux réalisés et le début de la mise en service commerciale des projets en développement ou des projets potentiels, l'intention de la Société de soumettre des projets aux termes d'appels d'offres, l'admissibilité des projets américains aux CIP ou aux CII, de même que d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Ces renseignements visent à informer les lecteurs de l'impact financier potentiel des résultats escomptés, de l'éventuelle mise en service des projets en développement, de l'incidence financière potentielle des acquisitions réalisées et futures ainsi que de la capacité de la Société à verser un dividende et à financer sa croissance. Cette information peut ne pas être appropriée à d'autres fins.

L'information prospective est fondée sur certaines hypothèses principales formulées par la Société, à propos notamment, sans s'y limiter, des régimes hydrologiques, éoliens et solaires, de la performance de ses installations en exploitation, des acquisitions et des projets mis en service, de la disponibilité de ressources en capital et de l'exécution par les tiers de leurs obligations contractuelles en temps opportun, de la conjoncture économique favorable et des conditions favorables du marché des capitaux, des prix moyens au comptant du marché conformes aux courbes de prix externes et aux prévisions internes, de l'absence de fluctuations importantes du taux de change présumé actuel entre le dollar américain et le dollar canadien et entre l'euro et le dollar canadien, de l'absence de variations importantes des taux d'intérêt, de la réussite de la Société à développer et à construire de nouvelles installations, de l'absence d'intervention politique et réglementaire défavorable, du renouvellement réussi des CAÉ, des ressources humaines suffisantes pour fournir les services et exécuter le plan d'investissement, de l'absence d'événements importants survenant hors du cours normal des activités, comme une catastrophe naturelle, une pandémie ou un autre désastre, de l'entretien continu de l'infrastructure des technologies de l'information et de l'absence de violations importantes liées à la cybersécurité.

L'information prospective comporte des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats et le rendement réels de la Société diffèrent considérablement des résultats et du rendement exprimés, présentés ou sous-entendus dans l'information prospective. Ces risques et incertitudes sont expliqués à la section « Risques et incertitudes » du rapport annuel et comprennent, sans s'y limiter : l'approvisionnement en équipement; les changements climatiques à l'échelle mondiale : la variabilité des régimes hydrologiques, éoliens et solaires; les changements climatiques à l'échelle mondiale : les conditions météorologiques extrêmes; les risques liés à la sécurité informatique et les cyberattaques; l'augmentation des redevances d'utilisation d'énergie hydraulique ou les modifications de la réglementation régissant l'utilisation de l'eau; le défaut d'exécution des principales contreparties, les retards et les dépassements de coûts; le non-respect des exigences réglementaires relatives aux projets entraînant des pénalités, des amendes et d'autres conséquences; les répercussions du non-respect des exigences ou des engagements environnementaux tout au long de la durée de vie des projets; la défaillance d'équipement, les activités d'exploitation et d'entretien imprévues et l'entretien accru de l'équipement vieillissant; les risques liés à la santé et à la sécurité; la disponibilité et la fiabilité des systèmes de transport; l'évaluation des ressources et la variabilité du rendement; la préparation aux catastrophes naturelles et aux cas de force majeure; les pandémies, épidémies ou autres urgences de santé publique; l'incapacité d'obtenir de nouveaux CAÉ rentables; l'incapacité de renouveler les CAÉ à des prix assurant une rentabilité adéquate; l'incapacité à mettre en service commercial les projets dans les délais prévus aux contrats; les risques réglementaires et politiques; les risques liés aux crédits d'impôt sur la production et à l'investissement américains, aux modifications des taux d'imposition des sociétés américaines et à la disponibilité des financements par participation de partage fiscal; l'augmentation des charges d'exploitation et l'incertitude financière au sujet du développement de nouvelles installations; l'acceptabilité sociale des projets d'énergie renouvelable; l'incapacité à obtenir les terrains appropriés; l'obtention des permis; la volatilité de l'offre et de la demande sur le marché de l'énergie; l'exposition à différentes formes d'imposition dans divers territoires; l'incapacité de l'acheteur à respecter ses obligations contractuelles ou le refus d'accepter la livraison de l'énergie aux termes de contrats d'achat d'électricité ou de couvertures du prix de l'électricité; les changements du soutien gouvernemental pour accroître la production d'électricité à partir de sources renouvelables par des producteurs d'électricité indépendants; les fluctuations affectant les prix éventuels de l'électricité; les relations avec les communautés autochtones et les parties prenantes; l'incapacité de la Société de mettre en œuvre sa stratégie visant à créer de la valeur pour ses actionnaires; l'incapacité de lever des capitaux supplémentaires et l'état du marché des capitaux; les risques de liquidité associés aux instruments financiers dérivés; les fluctuations des taux d'intérêt et le risque lié au refinancement; les fluctuations des taux de change; les changements dans la conjoncture économique générale; l'effet de levier financier et les clauses restrictives afférentes aux dettes actuelles et futures; la possibilité que la Société ne puisse pas déclarer un dividende ou réduise le montant du dividende; le caractère insuffisant de la couverture d'assurances; les litiges; le fait que la notation de crédit peut ne pas refléter le rendement réel de la Société ou peut être abaissée; les fluctuations des produits provenant de certaines installations en raison du cours du marché (ou du prix au comptant) de l'électricité; les conditions économiques, politiques et sociales du pays hôte; la dépendance à l'égard de la propriété intellectuelle et des ententes de confidentialité pour protéger les droits et l'information confidentielle de la Société; les risques d'atteinte à la réputation découlant de l'inconduite de représentants de la Société; et la capacité d'attirer de nouveaux talents ou de retenir les membres de la haute direction et les employés clés.

Pour de plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats et le rendement réels de la Société diffèrent considérablement des résultats et du rendement exprimés, présentés ou sous-entendus dans l'information prospective, ou sur les principales hypothèses dont découlent ces informations, veuillez vous reporter à la rubrique « Information prospective » du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2024

