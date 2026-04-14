MONTRÉAL, le 14 avril 2026 /CNW/ - La Caisse publie aujourd'hui son Rapport d'investissement durable qui souligne les résultats obtenus au cours de l'année 2025.

Durant une année marquée par des turbulences mondiales sur les questions d'investissement durable, La Caisse est demeurée engagée et a même rehaussé son ambition en la matière, après avoir atteint ses cibles plus tôt que prévu.

Ainsi, La Caisse a dévoilé en juin dernier une nouvelle stratégie climatique 2025-2030, avec une cible de 400 G$ en action climatique pour accélérer la décarbonation des entreprises et de l'économie. En d'autres mots, investir dans les sociétés qui intègrent le climat dans leur modèle d'affaires, peu importe leur secteur d'activité, et investir proactivement dans les solutions climatiques. Au 31 décembre, les investissements de La Caisse en action climatique s'élevaient à 226 G$. Notons que La Caisse a également fait des gains sur plusieurs aspects sociaux et de gouvernance durant la dernière année.

« L'année 2025 n'a pas été un long fleuve tranquille en matière d'investissement durable. Nous avons été témoins de nombreuses remises en question des engagements climatiques et sur les questions sociales. Mais pas à La Caisse. Et on peut en être fiers : nous avons gardé le cap sur nos convictions, malgré ces vents de face qui ont gagné en puissance », a déclaré Charles Emond, président et chef de la direction de La Caisse. « Comme investisseur de long terme, nous devons prendre de la hauteur et analyser la tendance de fond au-delà des soubresauts à court terme. Comme gestionnaire de l'épargne de 6 millions de Québécois, nous voulons générer de la performance, tout en faisant ce qui est responsable pour les prochaines générations. »

« Dans un environnement en profonde mutation, notre responsabilité, comme investisseur de long terme, est d'agir de manière concrète. À La Caisse, cette réalité nous appelle à faire progresser nos pratiques avec rigueur et pragmatisme, afin d'intégrer pleinement la durabilité au cœur de notre métier d'investisseur », a indiqué Emmanuel Jaclot, premier vice-président et chef, Infrastructures et Investissement durable de La Caisse. « Cette approche nous permet également d'accompagner nos entreprises en portefeuille, d'anticiper les risques ainsi que les occasions liées aux grandes transitions en cours - qu'elles soient climatiques, technologiques ou sociales. Ce faisant, nous réaffirmons notre ambition : être un investisseur de référence, influent et performant, aujourd'hui comme demain. »

Environnement

Guidée par son objectif d'un portefeuille net-zéro d'ici 2050, l'action climatique de La Caisse vise à soutenir la transition de l'économie réelle vers une plus grande résilience climatique. Elle s'incarne par des investissements dans actifs sobres en carbone, des solutions d'adaptation ou de résilience, des solutions fondées sur la nature et des facilitateurs de solutions climatiques, et l'appui à des sociétés qui ont des plans clairs de décarbonation :

226 G$ en action climatique, dont 38 G$ au Québec, comparativement à 158 G$ à la fin de 2024, soit une progression de 68 G$;

en action climatique, dont au Québec, comparativement à 158 G$ à la fin de 2024, soit une progression de 68 G$; 156 G$ investis dans des sociétés dotées de cibles de décarbonation;

investis dans des sociétés dotées de cibles de décarbonation; 70 G$ en solutions climatiques, dont 65 G$ en actifs sobres en carbone, incluant près de 20 G$ au Québec.

Social

La Caisse favorise l'inclusion et la diversité des perspectives parce que la richesse des parcours et des points de vue renforce sa culture et améliore sa performance. Cette approche est aussi fortement encouragée chez ses gestionnaires externes, ses partenaires et ses sociétés en portefeuille. Des critères sociaux exigeants, incluant l'adoption de pratiques fiscales justes, sont appliqués dans l'analyse de chaque occasion d'investissement :

48 % de ses talents et 43 % des membres du conseil d'administration sont des femmes;

de ses talents et des membres du conseil d'administration sont des femmes; 28 % de ses talents au Canada ont déclaré s'identifier à l'un des trois groupes suivants : minorités visibles, minorités ethniques ou Autochtones;

de ses talents au Canada ont déclaré s'identifier à l'un des trois groupes suivants : minorités visibles, minorités ethniques ou Autochtones; 76 % de ses sociétés publiques en gestion active comptent au moins 30 % de femmes dans leur conseil d'administration, soit une augmentation de 85 % depuis 2020;

de ses sociétés publiques en gestion active comptent au moins de femmes dans leur conseil d'administration, soit une depuis 2020; 339 avis ont été émis assurant la conformité à ses critères fiscaux en préinvestissement.

Gouvernance

En 2025, La Caisse a optimisé sa gouvernance et revu ses processus afin de gagner en efficacité et de soutenir sa performance. Ceci permet à son organisation, qui croît rapidement, de demeurer agile tout en maintenant ses standards élevés de rigueur :

12 sociétés québécoises appuyées dans l'intégration de la durabilité à leur stratégie d'affaires;

appuyées dans l'intégration de la durabilité à leur stratégie d'affaires; Échanges tenus au nom de La Caisse avec 451 sociétés en portefeuille sur des thématiques comme l'intelligence artificielle ou les droits de la personne;

en portefeuille sur des thématiques comme l'intelligence artificielle ou les droits de la personne; Utilisation de son droit de vote sur 32 169 résolutions dans le cadre de 3 052 assemblées d'actionnaires afin de faire valoir ses convictions en investissement durable;

dans le cadre de afin de faire valoir ses convictions en investissement durable; Opposition à la reconduction d'administrateurs de 35 sociétés en raison de leur inaction climatique.

Le Rapport d'investissement durable 2025 est disponible en ligne.

À PROPOS DE LA CAISSE

À La Caisse, auparavant connue sous la marque CDPQ, nous investissons depuis 60 ans avec un double mandat : celui de générer des rendements optimaux à long terme pour nos 48 déposants, qui représentent plus de 6 millions de Québécois et Québécoises, tout en contribuant au développement économique du Québec.

Comme groupe mondial d'investissement, nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2025, l'actif net de La Caisse s'élevait à 517 G$ CA. Pour en savoir plus, visitez le site lacaisse.com et consultez nos pages LinkedIn ou Instagram.

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SOURCE La Caisse