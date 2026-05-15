Les partenaires exerceront un contrôle conjoint de la coentreprise à parts égales (50/50) sous le nom de Verene

MONTRÉAL et BOGOTÁ, Colombia, le 15 mai 2026 /CNW/ - Le groupe mondial d'investissement La Caisse et Grupo Energía Bogotá (« GEB »), un important groupe d'infrastructures énergétiques d'Amérique latine, annoncent aujourd'hui avoir conclu une entente définitive pour la création d'une plateforme de transport d'électricité contrôlée conjointement à parts égales au Brésil, en regroupant leurs actifs de transport respectifs dans le pays au sein d'une seule coentreprise qui conservera le nom de Verene Energia S.A. (« Verene »).

La plateforme combinée comprendra 26 concessions de transport d'électricité, plus de 9 000 km de lignes de transport et plus de 400 employés, pour des activités dont la portée s'étendra à 17 États brésiliens. Avec une telle envergure, Verene se classera parmi les cinq plus importants acteurs du secteur du transport d'électricité au Brésil.

Verene continuera d'opérer comme la plateforme de référence pour le portefeuille combiné et sera positionnée pour saisir des occasions de croissance disciplinée sur le marché brésilien du transport d'électricité, y compris en procédant à l'optimisation et à l'expansion des réseaux existants et par des acquisitions potentielles, conformément aux objectifs globaux du Brésil en matière de modernisation et de décarbonation du réseau.

Juan Ricardo Ortega, président de GEB, a déclaré :

« Notre partenariat avec La Caisse marque une étape importante de notre stratégie à long terme pour le Brésil. En combinant notre expertise opérationnelle et notre connaissance des marchés régionaux à la solidité financière et la portée mondiale de notre partenaire, nous créons une plateforme positionnée pour accélérer sa croissance, élargir les infrastructures de transport d'énergie et soutenir la transition énergétique du Brésil. Nous croyons que cette alliance générera une valeur durable pour nos parties prenantes et contribuera au développement économique et énergétique du Brésil. »

Emmanuel Jaclot, premier vice-président et chef, Infrastructures et Investissement durable à La Caisse, a déclaré :

« En regroupant des actifs hautement complémentaires sous une même bannière, ce partenariat positionne Verene comme une plateforme à grande échelle, axée sur les affaires et bénéficiant d'un solide soutien financier. GEB s'appuie sur plus de 130 ans d'expertise opérationnelle et figure parmi les principaux groupes d'infrastructures énergétiques en Amérique latine, avec un savoir-faire éprouvé dans le secteur du transport d'électricité à l'échelle régionale. Ensemble, nous partageons une vision commune pour renforcer l'empreinte de Verene au Brésil grâce à des acquisitions créatrices de valeur et à un soutien continu à la transition énergétique du pays. »

La clôture financière est prévue d'ici le quatrième trimestre de 2026, sous réserve des conditions habituelles et des consentements et approbations nécessaires.

La Caisse a été conseillée par BTG Pactual à titre de conseiller financier et Pinheiro Neto Advogados à titre de conseiller juridique. GEB a été conseillé par Citibank à titre de conseiller financier et par Mayer Brown à titre de conseiller juridique.

À PROPOS DE GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ

Depuis plus de 130 ans, Grupo Energía Bogotá contribue au développement du secteur de l'énergie en Amérique latine par l'exploitation, le développement et les investissements dans les infrastructures d'électricité et de gaz naturel. Établi à Bogotá, le groupe exerce ses activités en Colombie, au Pérou, au Brésil et au Guatemala, et possède un portefeuille diversifié d'investissements dans la production, le transport et la distribution d'électricité ainsi que le transport et la distribution de gaz.

En tant que groupe énergétique de premier plan en Amérique latine, Grupo Energía Bogotá allie une solide gouvernance d'entreprise, l'excellence opérationnelle et une stratégie de durabilité à long terme pour améliorer les vies des gens au moyen de services énergétiques concurrentiels et fiables. La société est cotée à la bourse des valeurs de Colombie et continue de jouer un rôle clé dans la transition énergétique et la croissance des infrastructures de la région. Pour en savoir plus, consultez les sites de Grupo Energía Bogotá et LinkedIn.

À PROPOS DE LA CAISSE

Depuis plus de 60 ans, La Caisse investit avec un double mandat : celui de générer des rendements optimaux à long terme pour ses 48 déposants, qui représentent plus de six millions de Québécois.es, tout en contribuant au développement économique du Québec.

Comme groupe mondial d'investissement, La Caisse est active dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2025, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 517 G$ CA. Pour en savoir plus, consultez les sites lacaisse.com, LinkedIn et Instagram.

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