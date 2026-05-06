MONTRÉAL, le 6 mai 2026 /CNW/ - La Caisse a rendu public aujourd'hui son Rapport annuel pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2025.

En plus de ses résultats financiers, divulgués le 26 février dernier, La Caisse présente dans son Rapport le bilan complet de ses activités au cours de la dernière année. On y retrouve notamment :

une présentation de ses 48 déposants et de leurs actifs nets respectifs au 31 décembre 2025;

l'analyse détaillée du rendement global et des rendements des grandes catégories d'actif;

un rapport sur la gestion des risques;

un portrait de la présence de La Caisse au Québec, où l'actif a franchi un jalon historique de 100 G$, un an plus tôt que prévu. Ce bilan inclut ses principales réalisations pour appuyer la croissance des entreprises et la réalisation de projets structurants qui contribuent au développement économique;

une section sur la gouvernance, incluant les rapports du conseil d'administration et de ses comités, qui abordent l'audit, la gouvernance et l'éthique, l'investissement et la gestion des risques, la gestion des ressources humaines et la rémunération, de même que les activités entourant la conformité;

le rapport de développement durable, mettant en lumière la nouvelle stratégie climatique adoptée en 2025, qui vise à accélérer la décarbonation de l'économie réelle;

le rapport financier et les états financiers consolidés;

le rapport de conformité aux normes GIPS (Global Investment Performance Standards).

Les Renseignements additionnels au Rapport annuel pour l'exercice terminé le 31 décembre 2025 ont également été publiés aujourd'hui.

À PROPOS DE LA CAISSE

La Caisse investit depuis plus de 60 ans avec un double mandat : générer des rendements optimaux à long terme pour ses 48 déposants, qui représentent plus de 6 millions de Québécoises et Québécois, tout en contribuant au développement économique du Québec.

Comme groupe mondial d'investissement, La Caisse est active dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2025, son actif net s'élevait à 517 G$ CA. Pour en savoir plus, visitez lacaisse.com, LinkedIn ou Instagram.

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SOURCE La Caisse