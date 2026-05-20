MONTRÉAL, le 20 mai 2026 /CNW/ - Novisto, une plateforme de référence en gestion de la durabilité des entreprises, et La Caisse, un groupe mondial d'investissement, annoncent la conclusion d'une entente de collaboration et d'un investissement de La Caisse dans Novisto. Cette transaction vise à accélérer la croissance de la société et à renforcer l'accès des organisations à des solutions technologiques facilitant la gestion de l'information liée à la durabilité, dans un environnement marqué par la transition vers une économie sobre en carbone.

Au cours des dernières années, Novisto s'est imposé comme un acteur clé de son secteur, en aidant les entreprises à mieux gérer la qualité, la traçabilité et la comparabilité des données de durabilité, dans un contexte d'évolution rapide des exigences de divulgation à l'échelle mondiale.

L'entrée de La Caisse au capital de Novisto s'inscrit dans une phase de forte croissance internationale et repose sur une vision partagée : les technologies de données sont essentielles pour intégrer les enjeux climatiques et extrafinanciers aux pratiques d'affaires et d'investissement. Cette collaboration appuiera la poursuite de l'évolution de la plateforme de Novisto et de son offre.

La transaction est en adéquation avec la stratégie climatique 2025-2030 de La Caisse, axée sur l'accompagnement des entreprises dans la transition énergétique. Plusieurs sociétés en portefeuille de La Caisse -- dont CAE, Boralex et Couche-Tard -- utilisent déjà la plateforme de Novisto.

« Notre engagement envers Novisto, une entreprise québécoise qui s'illustre ici et ailleurs, reflète notre volonté d'appuyer les sociétés qui proposent des solutions concrètes aux grands défis de notre époque et d'en faire des champions de leur secteur. En aidant les organisations à mieux structurer leurs données de durabilité, Novisto contribue à accélérer la transition vers une économie plus verte. Cet investissement vient aussi enrichir notre portefeuille, tout en renforçant les synergies et le partage d'expertises », a déclaré Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec, à La Caisse.

Ce partenariat intervient alors que les entreprises font face à une pression croissante liée aux réglementations, telles que la CSRD européenne et les lois sur la divulgation climatique en Californie. Novisto est devenu une solution de référence pour les organisations qui considèrent la durabilité non pas comme un simple exercice de conformité, mais comme un élément central de la gouvernance d'entreprise.

« La gestion et la divulgation des données de durabilité sont devenues un pilier de la résilience des entreprises », a affirmé Charles Assaf, chef de la direction et cofondateur de Novisto. « La Caisse est un chef de file mondial de l'investissement durable, et ce partenariat confirme le rôle de Novisto dans la transition. Ensemble, nous fournissons aux plus grandes organisations mondiales les données auditables nécessaires pour passer des engagements climatiques à une action climatique vérifiable. »

À PROPOS DE LA CAISSE

La Caisse investit depuis plus de 60 ans avec un double mandat : générer des rendements optimaux à long terme pour ses 48 déposants, qui représentent plus de 6 millions de Québécoises et Québécois, tout en contribuant au développement économique du Québec.

Comme groupe mondial d'investissement, La Caisse est active dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2025, son actif net s'élevait à 517 G$ CA. Pour en savoir plus, visitez lacaisse.com, LinkedIn ou Instagram.

La Caisse est une marque de commerce propriété de la Caisse de dépôt et placement du Québec, protégée au Canada et dans d'autres juridictions, et utilisée sous licence par ses filiales.

À PROPOS DE NOVISTO

Novisto est la plateforme d'intelligence stratégique qui transforme la gestion des enjeux ESG au sein des grandes entreprises internationales. En centralisant les données extra-financières, carbone et de risque au sein d'une architecture unique et conforme aux exigences d'audit, Novisto permet aux leaders mondiaux de convertir leurs obligations de conformité en un véritable levier de performance. La plateforme compte parmi ses clients des multinationales de premier rang figurant au classement Global 2000, telles que Sanofi, Alimentation Couche-Tard (Circle K) et Synopsys. Novisto propulse l'excellence durable dans plus de 12 secteurs d'activité névralgiques. Pour en savoir plus, visitez www.novisto.com, LinkedIn.

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SOURCE La Caisse