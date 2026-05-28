TORONTO, le 28 mai 2026 /CNW/ - Dans un contexte où les coûts liés à la santé augmentent sans cesse et où des lacunes persistent dans l'accès aux soins partout au Canada, GreenShield se démarque en innovant avec détermination pour déployer des solutions efficaces. Seule entreprise nationale d'assurance et de soins de santé sans but lucratif au Canada, GreenShield place sa raison d'être au cœur de tout ce qu'elle entreprend - de l'innovation à l'investissement, jusqu'aux initiatives qu'elle déploie - afin de soutenir sa croissance tout en faisant avancer sa mission, Une meilleure santé pour tous, en particulier pour les communautés les plus vulnérables.

Ces résultats marquent l'aboutissement de notre Plan stratégique 2025, dont l'objectif premier était de diversifier l'entreprise pour en faire le tout premier fournisseur-payeur au Canada. Cette évolution a été guidée par une volonté claire : amplifier la mission sociale de GreenShield en combinant l'assurance, les soins de santé et l'impact social.

Cette approche est mise en lumière dans le Rapport d'impact 2025 de GreenShield récemment publié, Innover avec détermination, qui montre comment l'innovation engagée soutient la croissance commerciale de GreenShield et son impact social. Le modèle de création de valeur partagée structure une innovation guidée par les besoins, amplifiée par la collaboration et mise à l'échelle par une exécution disciplinée et tournée vers les résultats, au service de l'assurance, des soins de santé et des communautés mal desservies. Cette démarche permet souvent à GreenShield de jouer un rôle de catalyseur, mobilisant des partenaires de différents horizons pour unir leurs forces et faire émerger des solutions innovantes au service d'objectifs communs en santé.

Entre 2020 et 2025, GreenShield a investi 75 millions de dollars dans des initiatives à impact social et a eu une incidence positive sur plus d'un million de Canadiens et Canadiennes. Ce réinvestissement est le fruit de choix réfléchis, portés par le plan stratégique 2025 de GreenShield visant à mettre l'innovation au service d'un impact social amplifié. Cet impact prend également vie à travers nos employés et employées, qui incarnent la mission de l'organisation. Grâce à nos programmes de dons et de bénévolat, ils consacrent leur temps et leurs ressources pour soutenir leurs communautés partout au Canada, amplifiant ainsi l'impact social de l'organisation. Dans la continuité de ces avancées, l'entreprise s'est engagée à investir 200 millions de dollars supplémentaires dans l'impact social pour améliorer la santé et le bien-être de trois millions de personnes de plus d'ici 2030.

« Les Canadiens et Canadiennes font face à une augmentation des coûts de santé, à de longs délais d'attente et à d'importantes inégalités dans les soins de santé, déclare Zahid Salman, président et chef de la direction de GreenShield. et ces défis appellent à une innovation engagée et tournée vers les résultats. » Le rôle de GreenShield consiste à éliminer les obstacles et à orienter les personnes vers les soins, d'une façon équitable, concrète et durable à long terme.

Guidée par sa raison d'être depuis le début

C'est en 1957, à Windsor, que le pharmacien William Wilkinson a fondé GreenShield, une entreprise sans but lucratif née d'une volonté claire : combler les lacunes dans l'accès aux médicaments. Près de 70 ans plus tard, cette raison d'être continue de guider l'approche d'innovation de l'organisation.

Sans actionnaires, GreenShield réinvestit 15 à 20 % de ses excédents avant impôts dans les communautés qu'elle dessert. En plus de réinvestir ses excédents, l'organisation mise sur ses capacités de service dans les secteurs de l'assurance, de la pharmacie, de la santé mentale et des soins virtuels pour combler de manière ciblée les lacunes les plus critiques en matière d'accès et d'abordabilité.

Dans le cadre de son plan stratégique 2025, GreenShield s'est diversifiée au-delà de l'assurance traditionnelle pour intégrer les soins de santé et l'assurance, ce qui lui permet de concevoir, de fournir et d'étendre des solutions là où la fragmentation du système laisse le plus souvent les gens sur le carreau.

Cette structure permet d'orienter l'innovation à la fois sur le plan des affaires et de l'impact social en fonction des besoins de la communauté, de la renforcer grâce à l'intégration de l'assurance et des soins de santé, et de la déployer à grande échelle par une mesure rigoureuse et des partenariats.

Points saillants du Rapport d'impact 2025

En 2025, cette approche s'est traduite par une innovation ciblée au niveau des produits, des plateformes et des partenariats.

Voici les points saillants du Rapport d'impact 2025 :

Impact social - En 2025, nous avons investi 17,4 millions de dollars pour avoir une incidence sur 500 000 Canadiens et Canadiennes et avons franchi le cap du 1 million de vies touchées depuis 2020.

- En 2025, nous avons investi 17,4 millions de dollars pour avoir une incidence sur 500 000 Canadiens et Canadiennes et avons franchi le cap du 1 million de vies touchées depuis 2020. Santé mentale - En collaboration avec nos partenaires, nous avons lancé l'écosystème de santé mentale pour les jeunes, une plateforme numérique centralisée conçue pour aider les jeunes à trouver un soutien et à y accéder, et avons permis à plus de 100 000 jeunes et à près de 200 000 femmes de bénéficier gratuitement de services et de ressources de santé mentale culturellement adaptés.

- En collaboration avec nos partenaires, nous avons lancé l'écosystème de santé mentale pour les jeunes, une plateforme numérique centralisée conçue pour aider les jeunes à trouver un soutien et à y accéder, et avons permis à plus de 100 000 jeunes et à près de 200 000 femmes de bénéficier gratuitement de services et de ressources de santé mentale culturellement adaptés. Santé des femmes - Nous avons lancé notre programme Santé hormonale pour offrir un soutien personnalisé aux femmes à toutes les étapes de leur vie, selon une approche globale et assurée par des infirmiers et infirmières.

Nous avons lancé notre programme Santé hormonale pour offrir un soutien personnalisé aux femmes à toutes les étapes de leur vie, selon une approche globale et assurée par des infirmiers et infirmières. Médicaments essentiels - Nous avons étendu le Programme de médicaments essentiels de GreenShield à quatre provinces afin de continuer de combler le fossé pour les Canadiens et Canadiennes qui ne bénéficient pas d'une assurance médicaments. Plus de 130 000 personnes ont eu accès à des médicaments essentiels grâce aux programmes et aux services de GreenShield.

Nous avons étendu le Programme de médicaments essentiels de GreenShield à quatre provinces afin de continuer de combler le fossé pour les Canadiens et Canadiennes qui ne bénéficient pas d'une assurance médicaments. Plus de 130 000 personnes ont eu accès à des médicaments essentiels grâce aux programmes et aux services de GreenShield. Parcours de soins de santé virtuels - Par l'entremise de l'écosystème GreenShield+, nous avons mise en place des outils alimentés par l'IA pour aider les personnes adhérentes à trouver du soutien adapté à leurs besoins, notamment au chapitre de la santé reproductive, de la grossesse et du vieillissement.

Par l'entremise de l'écosystème GreenShield+, nous avons mise en place des outils alimentés par l'IA pour aider les personnes adhérentes à trouver du soutien adapté à leurs besoins, notamment au chapitre de la santé reproductive, de la grossesse et du vieillissement. GreenShield Innovation - Nous avons investi dans la création de solutions tournées vers l'avenir par l'intermédiaire de notre nouveau pôle dédié à l'identification, au développement et à l'expérimentation de solutions numériques émergentes pour améliorer les résultats en santé à moyen et à long terme.

- Nous avons investi dans la création de solutions tournées vers l'avenir par l'intermédiaire de notre nouveau pôle dédié à l'identification, au développement et à l'expérimentation de solutions numériques émergentes pour améliorer les résultats en santé à moyen et à long terme. Engagement du personnel - Grâce à nos programmes de dons, les employés et employées sont encouragés à soutenir les causes qui leur tiennent le plus à cœur. Depuis 2020, les employés et employées ont donné 1,3 million de dollars à des organismes de bienfaisance et ont fait 16 300 heures de bénévolat.

Regard vers l'avenir

La prochaine phase de croissance de GreenShield vise à soutenir la santé et le bien-être de trois millions de personnes supplémentaires d'ici 2030, tout en renforçant l'impact mesurable sur leur vie. En s'appuyant sur le modèle de fournisseur-payeur qu'elle a mis en place dans le cadre de son plan stratégique 2025, et guidée par sa mission, Une meilleure santé pour tous, l'organisation continuera de promouvoir une innovation qui répond aux véritables lacunes dans les soins et améliore les résultats de santé grâce à la collaboration avec des partenaires de l'écosystème de la santé.

« Toutes ces avancées dont fait état le Rapport d'impact sont le fruit de nos partenariats avec des organisations qui partagent notre engagement en faveur de l'équité en santé, ainsi que des efforts déployés par nos employés, qui donnent vie à notre mission au quotidien grâce à leurs contributions et à leur engagement communautaire, affirme Mandy Mail, première vice-présidente et leader de GreenShield Communautaire. En alignant les capitaux et les capacités autour d'une responsabilité partagée, et en réunissant des partenaires aux forces complémentaires, nous pouvons continuer à élargir l'accès aux soins pour les communautés confrontées aux plus grands obstacles.»

Cliquez sur le lien ci-dessous pour lire le Rapport d'impact 2025 : https://grnshld.com/rapport-d-impact-2025

À propos de GreenShield

Seule entreprise sans but lucratif de services d'assurance et de soins de santé à l'échelle du Canada, GreenShield croit que l'accès aux soins de santé est un droit, et non un privilège. Nous sommes déterminés à améliorer les résultats en santé, à contribuer au changement systémique et à bâtir un avenir où chaque Canadien et chaque Canadienne peuvent atteindre tout leur potentiel en matière de santé et de bien-être.

Nous proposons une toute nouvelle expérience de l'assurance et des soins de santé en regroupant ces services en un seul endroit. Et c'est grâce à notre modèle unique de fournisseur-payeur : « fournisseur » parce que nous offrons divers services de soins de santé, notamment en santé mentale, en pharmacie, en prise en charge des maladies chroniques et en télémédecine, et « payeur » parce que nous offrons des services d'assurance, d'administration des régimes et de traitement des réclamations.

Sans but lucratif, donc sans actionnaires, nous sommes en mesure de donner la priorité au réinvestissement de nos excédents pour soutenir directement les communautés mal desservies Grâce à GreenShield Communautaire, nous avons eu une incidence positive sur la santé et le bien-être de plus d'un million de Canadiens et Canadiennes entre 2020 et 2025.

Ce qui nous motive aujourd'hui, c'est notre engagement à avoir un impact mesurable sur trois millions de Canadiens et Canadiennes supplémentaires d'ici 2030 - dans les domaines de la santé mentale, des médicaments essentiels et de la gestion des maladies chroniques - grâce à des initiatives évolutives qui apportent des changements significatifs et s'alignent sur notre mission, qui est de promouvoir Une meilleure santé pour tous.

GreenShield est fière d'avoir été reconnue à plusieurs reprises comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada, d'avoir obtenu la certification d'Entreprise généreuse d'Imagine Canada et d'avoir vu son nom inscrit sur la prestigieuse liste « Change the World » de Fortune - ce qui témoigne de notre engagement soutenu à l'égard de l'innovation et de l'impact axés sur les objectifs.

SOURCE GreenShield

Personne-ressource pour les médias : Source : Madeline Salerno, responsable des communications, [email protected]