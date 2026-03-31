TORONTO, le 31 mars 2026 /CNW/ - Un nouveau rapport de GreenShield montre que lorsque l'assurance et les soins de santé mentale sont intégrés, les employeurs canadiens peuvent obtenir un retour sur investissement significatif, tout en améliorant l'accès aux soins et les résultats pour leur personnel.

Image GreenShield (Groupe CNW/GreenShield)

Le rapport, Là où assurance rime avec soins de santé - Soutien intégré en santé mentale : un investissement rentable, souligne les avantages financiers et d'accès qu'offre l'intégration des services d'assurance et de soutien en santé mentale au sein d'une plateforme numérique unifiée. GreenShield a observé que pour chaque dollar investi dans un régime intégré d'assurance et de soins en santé mentale, 1,50 $ était récupéré en raison de la baisse des réclamations en services de santé mentale dès la deuxième année, abstraction faite de toute incidence des absences du travail et de l'invalidité. Les employeurs ont également constaté que les personnes adhérentes accédaient plus rapidement à un soutien et bénéficiaient d'une meilleure stabilité thérapeutique, ce qui a amené des améliorations cliniques mesurables.

En tant que seule entreprise nationale d'assurance et de soins de santé sans but lucratif au Canada, GreenShield combine assurance et soins afin d'améliorer l'accès, la commodité, l'intégration et les résultats pour les Canadiens et Canadiennes, au service de sa mission sociale, qui est de promouvoir Une meilleure santé pour tousMC. En combinant ses services d'assurance et de soins, l'entreprise peut brosser un portrait précis du contexte actuel grâce aux données recueillies via GreenShield+ -- notre plateforme intégrée-- ce qui aide les employeurs et les décideurs à comprendre les facteurs menant à de meilleurs résultats en santé mentale, dans un contexte où les besoins ne cessent d'augmenter.

Aujourd'hui, les employeurs font face à une pression accrue : les besoins en santé mentale dépassent ce que les soutiens traditionnels peuvent offrir et appellent de nouvelles solutions de prestation des soins. En 2025, plus de la moitié des employés et employées du Canada (52 %) ont déclaré avoir eu des problèmes de santé mentale qui nuisaient à leur travail, ce qui a entraîné une augmentation des réclamations, des pertes de productivité et un besoin croissant de solutions adaptées aux besoins uniques des personnes. Bien que de nombreux employeurs aient bonifié leurs services de soutien en santé mentale en réponse à cette situation, l'accès à lui seul ne s'est pas toujours traduit par des soins opportuns ou efficaces.

« Les protections et le soutien en santé mentale offerts en milieu de travail ont longtemps été gérés en vase clos, ce qui entraîne souvent des délais et des lacunes dans les soins, déclare Joe Blomeley, premier vice-président et directeur de GreenShield Santé. Les besoins en santé mentale ne cessent d'augmenter et donc les employeurs ont la possibilité, et la responsabilité, d'envisager une approche plus connectée. Nos données indiquent que l'intégration de l'assurance et des soins de santé peut aider les gens à accéder plus rapidement à une aide et contribuer à de meilleurs résultats en santé au fil du temps. »

Faits saillants

Les résultats mettent en évidence trois facteurs d'amélioration de la santé mentale : la rapidité d'accès, la continuité des soins et l'intégration de l'assurance.

Un accès plus rapide aux soins favorise l'amélioration clinique : les personnes adhérentes ont pu être jumelées à un professionnel ou une professionnelle en santé mentale en 13 heures seulement, et 75 % d'elles ont pu le faire à l'intérieur d'une semaine. Celles qui ont pu consulter pour la première fois dans les sept jours suivant la réservation ont enregistré une amélioration clinique de 25 %.

les personnes adhérentes ont pu être jumelées à un professionnel ou une professionnelle en santé mentale en 13 heures seulement, et 75 % d'elles ont pu le faire à l'intérieur d'une semaine. Celles qui ont pu consulter pour la première fois dans les sept jours suivant la réservation ont enregistré une amélioration clinique de 25 %. La stabilité de la relation thérapeutique favorise des progrès plus efficaces : 96 % des personnes adhérentes ont poursuivi leurs consultations avec la même personne à qui elles ont été jumelées. Parmi elles, 93 % se sont dites satisfaites et, dès la troisième séance, elles présentaient une amélioration clinique de 70 % supérieure à celle observée chez celles ayant changé de fournisseur de soins.

96 % des personnes adhérentes ont poursuivi leurs consultations avec la même personne à qui elles ont été jumelées. Parmi elles, 93 % se sont dites satisfaites et, dès la troisième séance, elles présentaient une amélioration clinique de 70 % supérieure à celle observée chez celles ayant changé de fournisseur de soins. Rentabilisation des investissements grâce aux soins de santé intégrés : pour chaque dollar investi dans un régime intégré d'assurance et de soins en santé mentale, 1,50 $ a pu être récupéré en raison de la baisse des réclamations en lien avec la santé mentale, et ce, abstraction faite de l'incidence sur les taux d'absentéisme et d'invalidité.

« Pour les employeurs canadiens, la question n'est plus de savoir s'il faut élargir le soutien en santé mentale, mais comment s'assurer que ces efforts ont un impact réel, déclare Blomeley. Nos données montrent qu'un modèle intégré de fournisseur-payeur peut améliorer l'accès et renforcer les résultats, tout en aidant les organisations à voir un retour plus clair sur leur investissement. »

Assurance et soins de santé en un seul endroit

Pour bon nombre de Canadiens et Canadiennes, la recherche d'un soutien en santé mentale peut s'avérer très compliquée et gruge-temps. Même lorsque du soutien est accessible, les gens consacrent souvent plus d'énergie à déterminer où s'adresser et ce qui est couvert qu'à réellement recevoir des soins. Cette complexité ajoute une pression supplémentaire au moment même où les personnes et les employeurs ont besoin de clarté -- et non de confusion GreenShield+ permet aux utilisateurs et utilisatrices de vérifier leur assurance, d'accéder à des soins et de recevoir leurs remboursements, le tout en un seul endroit. Pour les Canadiens et Canadiennes, cela signifie qu'ils passent moins de temps à naviguer dans les systèmes et plus de temps à s'occuper de leur santé. En simplifiant le parcours de soins, les modèles intégrés peuvent favoriser de meilleurs résultats pour les personnes et un soutien plus durable en santé mentale pour les employeurs.

Pour lire la version complète du Rapport sur les résultats en santé, consultez le : https://grnshld.com/HO2026MarFr

À propos de GreenShield

Seule entreprise sans but lucratif de services d'assurance et de soins de santé à l'échelle du Canada, GreenShield croit que l'accès aux soins de santé est un droit, et non un privilège. Nous sommes déterminés à améliorer les résultats en santé, à contribuer au changement systémique et à bâtir un avenir où chaque Canadien et chaque Canadienne peuvent atteindre tout leur potentiel en matière de santé et de bien-être.

Nous proposons une toute nouvelle expérience de l'assurance et des soins de santé en regroupant ces services en un seul endroit. Et c'est grâce à notre modèle unique de fournisseur-payeur : « fournisseur » parce que nous offrons divers services de soins de santé, notamment en santé mentale, en pharmacie, en prise en charge des maladies chroniques et en télémédecine, et « payeur » parce que nous offrons des services d'assurance, d'administration des régimes et de traitement des réclamations.

Sans but lucratif, donc sans actionnaires, nous sommes en mesure de donner la priorité au réinvestissement de nos excédents pour soutenir directement les communautés mal desservies. Grâce à GreenShield Communautaire, nous avons eu une incidence positive sur la santé et le bien-être de plus d'un million de Canadiens et Canadiennes entre 2020 et 2025. Ce qui nous motive aujourd'hui, c'est notre engagement à avoir un impact mesurable sur trois millions de Canadiens et Canadiennes supplémentaires d'ici 2030 -- dans les domaines de la santé mentale, des médicaments essentiels et de la prise en charge des maladies chroniques -- grâce à des initiatives évolutives qui apportent des changements significatifs et s'alignent sur notre mission, qui est de promouvoir Une meilleure santé pour tous.

GreenShield est fière d'avoir été reconnue à plusieurs reprises comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada, d'avoir obtenu la certification d'Entreprise généreuse d'Imagine Canada et d'avoir vu son nom inscrit sur la prestigieuse liste « Change the World » de Fortune - ce qui témoigne de notre engagement soutenu à l'égard de l'innovation et de l'impact axés sur les objectifs.

SOURCE GreenShield

Source : Sarah Mortimer, directrice, Communications, [email protected], 647 221-9037