TORONTO, le 5 févr. 2026 /CNW/ - GreenShield, seule organisation sans but lucratif de services d'assurance et de soins de santé au Canada, a annoncé aujourd'hui qu'elle faisait l'acquisition d'un segment de services de santé mentale offerts par Kii Santé au Canada. Cette acquisition englobe le Programme d'aide aux employés et à la famille, le Programme d'aide aux étudiants, CBT Associates et les services de TCCi assistée par un thérapeute, dont la plateforme de thérapie numérique MindBeacon. Ces nouveaux services contribueront à renforcer les capacités de GreenShield Santé en matière de santé mentale et à élargir sa présence à l'échelle nationale, particulièrement dans l'Ouest canadien et au Québec. Elle lui permettra également de consolider sa position en tant que fournisseur de services de santé mentale qui connaît la croissance la plus rapide au Canada.

Répondre aux besoins croissants en santé mentale au Canada

Les besoins en santé mentale continuent d'augmenter : une personne sur trois au Canada serait prête à quitter son emploi pour de meilleurs avantages sociaux, et deux personnes sur trois ont fait face à un enjeu de santé mentale au cours de la dernière année. En combinant les capacités intégrées en matière d'assurance et de soins de santé de GreenShield avec les services de santé mentale déjà bien établis de Kii Santé, un plus grand nombre de Canadiens et de Canadiennes auront accès à un soutien intégré et de haute qualité -- au travail, à l'école et à la maison.

« Cette acquisition marque un jalon important dans la poursuite de la stratégie d'assurance et de soins de santé intégrés de GreenShield », affirme Zahid Salman, président et chef de la direction à GreenShield. « Elle renforce notre leadership en santé mentale, fait avancer l'innovation dans la prestation des soins et améliore notre capacité à fournir un soutien global et facilement accessible aux Canadiens et Canadiennes d'un océan à l'autre. »

Promouvoir la santé mentale des jeunes au Canada

En tant qu'organisation sans but lucratif, GreenShield réinvestit ses excédents et redéploie ses capacités de service afin d'améliorer les résultats en santé pour les communautés en quête d'équité, et plus particulièrement pour les jeunes. Le Programme d'aide aux étudiants de Kii Santé apportera une valeur ajoutée à l'écosystème de santé mentale destiné aux jeunes de GreenShield, notamment grâce à une expertise clinique plus solide, à une présence élargie sur les campus des établissements postsecondaires, à une intervention plus précoce ainsi qu'à un accès plus facile pour les étudiants et étudiantes, qui sont à une étape charnière de leur vie.

Offrir des services de soutien en santé mentale entièrement intégrés avec GreenShield+

Tous les services nouvellement acquis seront intégrés à GreenShield+, la plateforme d'assurance et de soins de santé numérique de GreenShield. Grâce à l'intégration de ces services :

il sera beaucoup plus facile de s'y retrouver dans l'éventail de services de santé, de consultation, et d'assurance;

l'expérience sera unifiée et à l'image de GreenShield;

la continuité des soins offerts aux personnes adhérentes et aux clients sera grandement améliorée.

« En intégrant les capacités et le réseau de professionnels et professionnelles de Kii Santé à la plateforme de fournisseur-payeur de GreenShield, nous créons un parcours de soins plus adapté et mieux connecté, qui améliorera réellement les résultats en santé. » a ajouté Joe Blomeley, premier vice-président et leader de GreenShield Santé.

« Je suis fière de ce que mon équipe a bâti et enthousiaste à l'idée de voir ce travail florir et prendre de l'ampleur avec GreenShield. », a lancé Karen Adams, PDG, Kii Santé. En intégrant notre Programme d'aide aux étudiants et nos services de TCCi assistée par un thérapeute à GreenShield, nous nous assurons que nos clients, nos professionnels et professionnelles de la santé et nos partenaires seront soutenus par une organisation innovante, en pleine croissance, et résolue à améliorer l'accès aux soins et les résultats en santé. »

Faire avancer la mission de GreenShield

Cette acquisition représente une autre étape importante dans la mission de GreenShield, qui est de promouvoir Une meilleure santé pour tousMC. En élargissant l'accès aux soins, en solidifiant nos capacités en santé mentale et en renforçant le soutien offert aux employés et employées ainsi qu'aux étudiants et étudiantes, GreenShield amplifie son impact et offre aux Canadiens et Canadiennes des soins en santé mentale plus équitables et mieux connectés.

À propos de GreenShield

Seule entreprise sans but lucratif de services d'assurance et de soins de santé à l'échelle du Canada, GreenShield croit que l'accès aux soins de santé est un droit, et non un privilège. Nous sommes déterminés à améliorer les résultats en santé, à contribuer au changement systémique et à bâtir un avenir où chaque Canadien et chaque Canadienne peuvent atteindre leur plein potentiel en matière de santé et de bien-être.

Nous proposons une toute nouvelle expérience de l'assurance et des soins de santé en regroupant ces services en un seul endroit. Grâce à notre modèle unique de « fournisseur-payeur » : « fournisseur » parce que nous offrons divers services de soins de santé, notamment en santé mentale, en pharmacie, en prise en charge des maladies chroniques et en télémédecine, et « payeur » parce que nous offrons des services d'assurance, d'administration des régimes et de traitement des réclamations.

Sans but lucratif, donc sans actionnaires, nous réinvestissons nos excédents directement dans le soutien des communautés mal desservies. Grâce à GreenShield Communautaire, nous avons eu une incidence positive sur la santé et le bien-être de plus d'un million de Canadiens et Canadiennes entre 2020 et 2025.

Ce qui nous motive aujourd'hui, c'est notre engagement à avoir un impact mesurable sur trois millions de Canadiens et Canadiennes supplémentaires d'ici 2030 - dans les domaines de la santé mentale, des médicaments essentiels et de la prise en charge des maladies chroniques - grâce à des initiatives évolutives qui apportent des changements significatifs et s'alignent sur notre mission, qui est de promouvoir Une meilleure santé pour tous.

GreenShield est fière d'avoir été reconnue à plusieurs reprises comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada, d'avoir obtenu la certification d'Entreprise généreuse d'Imagine Canada et d'avoir vu son nom inscrit sur la prestigieuse liste « Change the World » de Fortune - ce qui témoigne de notre engagement soutenu à l'égard de l'innovation et de l'impact axés sur les objectifs.

