Les résultats mettent en évidence des lacunes systémiques : soins insuffisants, soutien limité au travail et peu d'accompagnement durant les transitions de santé à mi‑vie

TORONTO, le 26 mars 2026 /CNW/ - Une nouvelle enquête nationale de GreenShield, la seule organisation sans but lucratif d'assurance et de soins de santé au Canada, révèle une lacune importante dans les soins de la ménopause : une Canadienne sur trois attend au moins deux ans pour obtenir un soutien efficace à la ménopause, tandis que près de la moitié attend jusqu'à un an.

Femme qui regard au fenêtre avec son tasse de café. (Groupe CNW/GreenShield)

L'enquête menée auprès de femmes canadiennes âgées de 35 à 60 ans a révélé que bon nombre d'entre elles se heurtent à plusieurs obstacles pour accéder à des soins efficaces, notamment la difficulté à reconnaître les symptômes comme faisant partie d'une transition hormonale, l'incertitude quant aux ressources disponibles, les longs délais d'attente, ainsi que le fait que leurs préoccupations soient parfois minimisées ou écartées par des professionnels de la santé. Dans l'ensemble, les résultats de l'enquête mettent en lumière d'importantes lacunes en ce qui a trait au soutien pour les femmes, dont les étapes de changement hormonal sont parfaitement prévisibles.

Par conséquent, les symptômes de la ménopause, notamment la fatigue, les sautes d'humeur, le brouillard cérébral, les bouffées de chaleur, la prise de poids et l'anxiété, sont très répandus et souvent non pris en charge. Près de deux tiers des femmes déclarent que ces symptômes affectent leur rendement professionnel, tandis que plus de la moitié indiquent que le temps consacré à la recherche de soins perturbe leur travail.

Malgré les répercussions évidentes en termes de santé et de main-d'œuvre, le soutien offert en milieu de travail demeure restreint. Seules 13 % des femmes déclarent que leur employeur leur offre des protections adéquates en matière de santé hormonale ou de ménopause, ce qui oblige beaucoup d'entre elles à se débrouiller seules pour trouver des soins.

« Trop de femmes doivent naviguer dans la ménopause sans obtenir le soutien ou les soins nécessaires, déclaré Mandy Mail, première vice-présidente et leader de GreenShield Communautaire. Cette étude montre à quel point il peut être difficile de savoir où s'adresser, d'être prise au sérieux et d'obtenir un traitement efficace. Lorsque l'accès est rompu, les conséquences vont au-delà de la santé - elles touchent les carrières, les milieux de travail et l'équité. Pour combler ces lacunes, il faut éliminer les obstacles et concevoir les soins en fonction des expériences réelles des femmes à chaque étape de leur vie. »

Voici les faits saillants de ce sondage :

Des attentes prolongées pour des soins efficaces : Un tiers des femmes (33 %) ont attendu plus de deux ans après l'apparition des premiers symptômes pour recevoir un traitement efficace, tandis que près de la moitié (46 %) ont attendu au moins un an.

Un tiers des femmes (33 %) ont attendu plus de deux ans après l'apparition des premiers symptômes pour recevoir un traitement efficace, tandis que près de la moitié (46 %) ont attendu au moins un an. Les lacunes en matière de navigation et de sensibilisation entraînent des retards : De nombreuses femmes ont du mal à reconnaître les symptômes ou à savoir vers qui se tourner pour obtenir de l'aide. Près de 40 % d'entre elles affirment qu'elles ne savaient pas où s'adresser pour obtenir des soins liés à la ménopause ou à la santé hormonale, tandis que plus d'un quart (26 %) n'ont pas reconnu au départ que leurs symptômes faisaient partie d'une transition hormonale.

: De nombreuses femmes ont du mal à reconnaître les symptômes ou à savoir vers qui se tourner pour obtenir de l'aide. Près de 40 % d'entre elles affirment qu'elles ne savaient pas où s'adresser pour obtenir des soins liés à la ménopause ou à la santé hormonale, tandis que plus d'un quart (26 %) n'ont pas reconnu au départ que leurs symptômes faisaient partie d'une transition hormonale. Les symptômes ne sont souvent pas traités : Alors que la moitié des femmes disent avoir ressenti des symptômes associés à la périménopause ou à la ménopause, et que 24 % pensent en avoir ressenti, moins de la moitié (48 %) ont discuté de leurs symptômes avec un professionnel de la santé.

Alors que la moitié des femmes disent avoir ressenti des symptômes associés à la périménopause ou à la ménopause, et que 24 % pensent en avoir ressenti, moins de la moitié (48 %) ont discuté de leurs symptômes avec un professionnel de la santé. Répercussions sur le travail : Près de deux tiers des femmes (64 %) déclarent que les symptômes de la ménopause affectent leur rendement professionnel, et plus de la moitié (54 %) affirment que le temps consacré à la recherche de soins a perturbé leur travail.

Près de deux tiers des femmes (64 %) déclarent que les symptômes de la ménopause affectent leur rendement professionnel, et plus de la moitié (54 %) affirment que le temps consacré à la recherche de soins a perturbé leur travail. Soutien limité sur le lieu de travail, y compris dans les secteurs à prédominance féminine : Seules 13 % des femmes déclarent que leur employeur leur offre des protections adéquates en matière de ménopause ou de santé hormonale. Cela inclut seulement 15 % des femmes dans l'éducation et la garde d'enfants et 24 % dans les soins de santé, ce qui montre que même dans les secteurs où les femmes représentent la majeure partie de la main-d'œuvre, le soutien reste limité.

« La santé hormonale des femmes se situe à l'intersection de la santé, du travail et de l'équité, affirme Joe Blomeley, premier vice-président, GreenShield. Il est essentiel de soutenir les femmes à chaque étape de leur vie afin de bâtir une main-d'œuvre inclusive. En tant qu'association sans but lucratif fondée sur la conviction que les soins de santé sont un droit et non un privilège, nous considérons qu'il s'agit là d'une lacune critique qui exige des solutions personnalisées et accessibles. »

Lancé en 2025, le Programme de santé hormonale de GreenShield est conçu pour répondre à ce besoin criant en soutenant de façon transparente les femmes canadiennes tout au long des changements hormonaux qui surviennent au cours de leur vie. Offert par l'intermédiaire de GreenShield+, le programme dirigé par des infirmiers et infirmières associe une expertise clinique à un soutien personnalisé pour aider les personnes adhérentes à mieux comprendre et à gérer l'incidence des changements hormonaux sur leur santé au quotidien. En intégrant la santé hormonale dans le parcours d'assurance et de soins de santé, le programme favorise l'accès à un soutien personnalisé et opportun pour les femmes à tous les stades de la vie.

Les efforts déployés par GreenShield pour accompagner les femmes dans leur santé hormonale s'appuient sur son engagement de longue date à faire progresser la santé et le bien-être des femmes dans tout le Canada. Depuis 2021, l'organisation a adopté une approche axée sur les solutions et sur l'équité pour rendre les soins de santé des femmes plus accessibles, en commençant par le lancement de son initiative phare de santé mentale pour les femmes. À ce jour, le programme a permis à près de 200 000 femmes issues de communautés défavorisées d'accéder à des services de santé mentale gratuits et adaptés à leur culture. Cet engagement s'étend sur plusieurs générations.

Grâce à l'initiative de santé mentale pour les jeunes de GreenShield Communautaire, lancée en 2025, GreenShield a élargi les soutiens précoces et préventifs en matière de santé mentale pour les jeunes femmes, indépendamment de leur appartenance à GreenShield. Ces engagements s'inscrivent dans un effort soutenu et pluriannuel en faveur de la santé des femmes à tous les stades de la vie, fondée sur des données probantes et sur l'équité.

En outre, GreenShield soutient les femmes grâce à une large gamme de services de santé féminine, fournis par le biais de sa plateforme intégrée de services d'assurance et de soins de santé, notamment : des services financiers et juridiques, un accompagnement professionnel et des ressources pour gérer les transitions en matière de santé et de vie - pour une vision globale de la santé des femmes qui va au-delà des soins cliniques.

Combinés, les produits et les initiatives de GreenShield reflètent une approche visant à combler les lacunes des systèmes traditionnels d'assurance et de soins de santé. Plus tard au cours de l'année, GreenShield élargira encore son offre en matière de santé hormonale afin d'atteindre davantage de femmes aux prises avec des difficultés d'accès aux soins.

À propos de l'enquête

L'enquête a été menée au Canada auprès de 1 000 femmes âgées de 35 à 55 ans, dans toutes les régions et tous les secteurs d'emploi. Elle portait sur les expériences liées aux symptômes de la périménopause et de la ménopause, l'accès aux soins de santé, les répercussions sur le milieu de travail et le soutien de l'employeur.

À propos de GreenShield

Seule entreprise sans but lucratif de services d'assurance et de soins de santé à l'échelle du Canada, GreenShield croit que l'accès aux soins de santé est un droit, et non un privilège. Nous sommes déterminés à améliorer les résultats en santé, à contribuer au changement systémique et à bâtir un avenir où chaque Canadien et chaque Canadienne peuvent atteindre leur plein potentiel en matière de santé et de bien-être.

Nous proposons une toute nouvelle expérience de l'assurance et des soins de santé en regroupant ces services en un seul endroit. Grâce à notre modèle unique de « fournisseur-payeur » : « fournisseur » parce que nous offrons divers services de soins de santé, notamment en santé mentale, en pharmacie, en prise en charge des maladies chroniques et en télémédecine, et « payeur » parce que nous offrons des services d'assurance, d'administration des régimes et de traitement des réclamations.



Sans but lucratif, donc sans actionnaires, nous réinvestissons nos excédents directement dans le soutien des communautés mal desservies. Grâce à GreenShield Communautaire, nous avons eu une incidence positive sur la santé et le bien-être de plus d'un million de Canadiens et Canadiennes depuis 2020.

Ce qui nous motive aujourd'hui, c'est l'engagement d'avoir un impact mesurable sur trois millions de personnes supplémentaires au Canada d'ici 2030 - dans les domaines de la santé mentale, des médicaments essentiels et de la prise en charge des maladies chroniques - grâce à des initiatives évolutives qui apportent des changements significatifs dans le cadre de notre mission, qui est de promouvoir Une meilleure santé pour tousMC. GreenShield est fière d'avoir été reconnue à plusieurs reprises comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada, d'avoir obtenu la certification d'Entreprise généreuse d'Imagine Canada et d'avoir vu son nom inscrit sur la prestigieuse liste « Change the World » de Fortune - ce qui témoigne de notre engagement soutenu à l'égard de l'innovation et de l'impact axés sur les objectifs.

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SOURCE GreenShield

Personne-ressource pour les médias: Source : Sarah Mortimer, directrice, Communications, [email protected], 647 221-9037