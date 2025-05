L'aventure de GreenShield a débuté il y a près de 70 ans avec une mission simple, mais fondamentale : rendre les soins de santé accessibles à l'ensemble des Canadiens et Canadiennes. Fondée par William Wilkinson, qui a mis sur pied le premier régime d'assurance médicaments en Amérique du Nord, GreenShield est toujours demeurée fidèle à son engagement : réinvestir ses excédents pour améliorer les soins de santé et promouvoir l'équité en santé.

Principales réalisations de 2024

Le Rapport d'impact 2024 fait état des progrès réalisés par GreenShield dans la réalisation de son objectif d'investir 75 millions de dollars pour avoir un impact positif sur un million de Canadiens et Canadiennes d'ici la fin de 2025, ce qui témoigne de la puissante synergie entre la croissance de l'entreprise et l'impact social :

Investissement dans l'impact social : En 2024, GreenShield a augmenté ses investissements dans l'impact social à 12,7 millions de dollars, nous permettant d'améliorer la vie de 300 000 Canadiens et Canadiennes. Cela porte nos investissements réalisés jusqu'à maintenant à 59 millions de dollars et le nombre de personnes touchées à 750 000.

: En 2024, GreenShield a augmenté ses investissements dans l'impact social à 12,7 millions de dollars, nous permettant d'améliorer la vie de 300 000 Canadiens et Canadiennes. Cela porte nos investissements réalisés jusqu'à maintenant à 59 millions de dollars et le nombre de personnes touchées à 750 000. Initiatives de soutien en santé mentale : GreenShield a co-créé des produits et services de santé mentale culturellement adaptés et a investi plus de 21,4 millions de dollars jusqu'à maintenant. Ces initiatives ont eu un impact positif sur 525 000 Canadiens et Canadiennes.

GreenShield a co-créé des produits et services de santé mentale culturellement adaptés et a investi plus de 21,4 millions de dollars jusqu'à maintenant. Ces initiatives ont eu un impact positif sur 525 000 Canadiens et Canadiennes. Programme de médicaments essentiels : En comblant le fossé en matière d'accessibilité pour le million de Canadiens et de Canadiennes qui ne bénéficient pas d'une assurance pour les médicaments d'ordonnance, le Programme de médicaments essentiels de GreenShield a eu des retombées positives sur plus de 90 000 Canadiens et Canadiennes.

: En comblant le fossé en matière d'accessibilité pour le million de Canadiens et de Canadiennes qui ne bénéficient pas d'une assurance pour les médicaments d'ordonnance, le Programme de médicaments essentiels de GreenShield a eu des retombées positives sur plus de 90 000 Canadiens et Canadiennes. Santé buccodentaire : Depuis 2016, GreenShield a investi 23 millions de dollars pour augmenter la capacité des cliniques de santé buccodentaire et faire progresser la recherche dans ce domaine, offrant ainsi des soins dentaires à 63 000 Canadiens et Canadiennes défavorisés. Vu la mise sur pied du Régime canadien de soins dentaires, GreenShield a choisi de se réorienter pour concentrer ses efforts sur d'autres priorités émergentes en matière de santé publique.

Depuis 2016, GreenShield a investi 23 millions de dollars pour augmenter la capacité des cliniques de santé buccodentaire et faire progresser la recherche dans ce domaine, offrant ainsi des soins dentaires à 63 000 Canadiens et Canadiennes défavorisés. mise sur pied du Régime canadien de soins dentaires, GreenShield a choisi de se réorienter pour concentrer ses efforts sur d'autres priorités émergentes en matière de santé publique. Améliorations à GreenShield+ : Nous avons amélioré la plateforme GreenShield+ pour permettre aux gens de mieux comprendre leurs protections, d'accéder facilement aux soins et de prendre leur santé en main. Parmi les nouvelles fonctionnalités, citons le Programme de gestion des maladies chroniques, qui permet de traiter 80 % des maladies chroniques pouvant être évitées grâce à des changements de mode de vie sains.

Leadership et vision

« Nous croyons fermement que l'accès aux soins de santé est un droit, et non un privilège. C'est ce principe fondateur qui nous guide depuis près de 70 ans et qui continue de façonner notre mission, qui est de promouvoir Une meilleure santé pour tous. », a déclaré Zahid Salman, président et chef de la direction de GreenShield. « En tant qu'organisation sans but lucratif, GreenShield n'a pas d'actionnaires, ce qui lui permet de donner la priorité aux résultats en santé et de réinvestir ses excédents pour soutenir directement la santé et le bien-être des communautés mal desservies.

Créer un cercle vertueux d'impacts positifs

"À GreenShield, atteindre des objectifs de croissance ambitieux tout en restant fidèles à notre mission est non seulement possible, mais essentiel", a déclaré - Mandy Mail, première vice-présidente et leader de Marketing, Activités d'entreprise et GreenShield Communautaire En intégrant la croissance de l'entreprise à l'impact social, nous créons un cercle vertueux de changements positifs. À mesure que notre entreprise croît, notre capacité à redonner, à étendre nos programmes et à améliorer la vie des Canadiens et Canadiennes augmente de façon exponentielle. »

Reconnaissance et prix

Les efforts de GreenShield ne sont pas passés inaperçus. L'entreprise a reçu, une fois de plus, la certification d'Entreprise généreuse d'Imagine Canada, octroyée aux organisations qui redonnent au moins 1 % de leurs bénéfices à la collectivité. GreenShield dépasse considérablement cet objectif et redonne 20 fois plus que le critère de base. GreenShield est également fière de figurer sur la prestigieuse liste « Change the World » de Fortune, qui l'a reconnue comme l'une des 50 organisations ayant le plus grand impact à l'échelle mondiale.

Appel à l'action

GreenShield invite les Canadiens et Canadiennes à découvrir l'intégralité du Rapport d'impact 2024 et à se joindre à sa mission visant à créer un avenir plus sain et plus équitable pour tous. Pour en savoir plus sur les initiatives de GreenShield en matière d'impact social, rendez-vous sur www.greenshield.ca/fr-ca/si-rapport-2024

À propos de GreenShield

Seule entreprise sans but lucratif de services d'assurance et de soins de santé à l'échelle du Canada, GreenShield croit que l'accès aux soins de santé est un droit, et non un privilège. Nous sommes déterminés à améliorer les résultats en santé, à contribuer au changement systémique et à bâtir un avenir où chaque Canadien et Canadienne peut atteindre son plein potentiel en matière de santé et de bien-être.

Nous proposons une toute nouvelle expérience de l'assurance et des soins de santé en regroupant ces services en un seul endroit. Et c'est grâce à notre modèle unique de fournisseur-payeur : en tant que « fournisseur », parce que nous pouvons offrir divers services de soins de santé, notamment en santé mentale, en pharmacie, en prise en charge des maladies chroniques et en télémédecine, et en tant que « payeur » parce que nous offrons des services d'assurance, d'administration des régimes et de traitement des réclamations.

Sans but lucratif, donc sans actionnaires, nous pouvons réinvestir en priorité nos excédents directement dans le soutien des communautés mal desservies. Par l'intermédiaire de GreenShield Communautaire, l'entreprise s'est engagée à investir 75 millions de dollars pour améliorer la santé de plus d'un million de Canadiens et Canadiennes d'ici la fin de 2025, et particulièrement dans le cadre de ses programmes de santé mentale, de médicaments essentiels et de gestion des maladies chroniques. Nos initiatives évolutives permettent d'apporter d'importants changements en faveur d'Une meilleure santé pour tous.

GreenShield est fière de sa culture qui a été reconnue comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées du Canada, d'avoir obtenu la certification d'Entreprise généreuse d'Imagine Canada et d'avoir vu son nom inscrit sur la liste « Change the World » de Fortune.

SOURCE GreenShield

Personne-ressource pour les médias : GreenShield, Madeline Salerno, responsable des communications, [email protected], 416-523-5474