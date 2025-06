TORONTO, le 26 juin 2025 /CNW/ - GreenShield, seule entreprise nationale de services d'assurance et de soins de santé sans but lucratif au Canada, est fière d'annoncer l'expansion de son Programme de médicaments essentiels (PME) à la Nouvelle-Écosse et à l'Alberta. Cette étape renforce l'engagement de GreenShield à combler le fossé de l'équité en matière de santé en soutenant les Canadiens et Canadiennes en quête d'équité. L'expansion de notre programme s'appuie sur le franc succès qu'il a connu depuis son lancement en 2023 en Ontario, et pour cause : plus d'un million de Canadiens et Canadiennes ne bénéficient pas d'une assurance médicaments. Il reflète également la vision de GreenShield d'un modèle évolutif, axé sur la communauté, qui offre une assurance médicaments universelle aux gens qui en ont le plus besoin.

Le Programme de médicaments essentiels de GreenShield permet aux personnes admissibles qui ne bénéficient pas d'une assurance médicaments privée ou publique de recevoir gratuitement, et ce pendant 12 mois, les médicaments dont ils ont besoin, jusqu'à une valeur de 1 000 $. Les médicaments sont délivrés, expédiés et pris en charge par la Pharmacie GreenShield, ce qui garantit une expérience transparente et digne aux personnes qui en ont le plus besoin.

« Notre programme de médicaments essentiels est ancré dans notre raison d'être, a déclaré Zahid Salman, président et chef de la direction de GreenShield. Notre aventure a débuté il y a près de 70 ans dans une pharmacie de Windsor, où une mère a dû renoncer à ses propres médicaments pour payer ceux de son enfant. C'est ce moment charnière qui a incité notre fondateur à créer le premier régime d'assurance médicaments prépayé d'Amérique du Nord. Aujourd'hui, c'est cette même conviction qui nous anime : aucun Canadien ni aucune Canadienne ne devrait avoir à mettre sa santé de côté par manque de ressources financières. Ce programme démontre l'efficacité des partenariats public-privé dans la création de solutions durables et évolutives pour relever les défis du Canada en matière de soins de santé. »

Adapté aux besoins de chaque région

Le Programme de médicaments essentiels de GreenShield est mis en œuvre par le biais de partenariats communautaires adaptés aux besoins singuliers de chaque région. Cette approche permet à GreenShield de cibler les personnes qui en ont le plus besoin.

En Nouvelle-Écosse, par exemple, GreenShield adopte une approche fondée sur l'aiguillage en s'associant avec IONS (Impact Organizations of Nova Scotia), qui fait le pont avec des organisations locales dont le personnel et les clients ont besoin d'un accès aux médicaments essentiels. L'une des participantes, Emily McCallum - étudiante à temps partiel et nourrice, atteinte de fibromyalgie - nous a fait part de l'incidence de notre programme sur sa vie :

« Ça a définitivement éliminé une grande source de stress. Même si un médecin modifie mon traitement, je ne panique plus à l'idée de ne pas pouvoir me le payer. Il y a au moins ça qui est constant dans mes soins de santé maintenant, et cela me donne plus d'espace pour me concentrer sur l'école. »

En Alberta, nous avons établi un partenariat avec le centre de santé communautaire The Alex de Calgary, un fournisseur de confiance pour les résidents et résidentes les plus vulnérables de la ville depuis plus de 50 ans. Bethan Simms, directrice des soins primaires de l'organisme The Alex, a fait remarquer :

« Nous voyons des personnes retarder ou abandonner un traitement parce qu'elles n'en ont tout simplement pas les moyens. Le partenariat de GreenShield a été essentiel pour créer un environnement réactif et favorable aux besoins de notre équipe. »

Un modèle évolutif pour un impact national

Le Programme de médicaments essentiels de GreenShield est plus qu'une solution à court terme, c'est un projet d'accès équitable à l'assurance médicaments universelle. En tant qu'entreprise sans but lucratif d'assurance et de soins de santé, GreenShield réinvestit ses excédents dans l'amélioration de la santé et du bien-être des populations défavorisées. L'organisation concentre ses efforts là où elle dispose de l'expertise nécessaire pour avoir le plus grand impact, notamment dans les domaines de la santé mentale, des médicaments essentiels et de la prise en charge des maladies chroniques.

Le Programme des médicaments essentiels est l'une des initiatives phares de la plateforme d'impact social GreenShield Communautaire. Il est conçu pour combler les lacunes critiques du système actuel en aidant les personnes qui ne bénéficient pas d'une assurance médicaments, sans toutefois réduire l'accessibilité aux médicaments d'ordonnance pour les personnes bénéficiant d'un régime collectif ni faire peser la charge sur les contribuables. Grâce à un partenariat avec des partenaires de confiance, le programme peut répondre aux besoins des communautés tout en démontrant un modèle évolutif qui comble les lacunes des systèmes publics et privés.

« À mesure que nous déployons notre programme dans d'autres provinces, l'impact de notre Programme de médicaments essentiels s'amplifie, non seulement en termes d'ordonnances exécutées, mais aussi en termes de vies touchées », a déclaré Mandy Mail, première vice-présidente de GreenShield Communautaire. C'est ce qui se produit lorsqu'une organisation sans but lucratif réinvestit dans les communautés, s'associe à des organisations locales et apporte des changements réels et mesurables. Il ne s'agit pas seulement d'accès, mais aussi de dignité, d'équité et de création d'un avenir plus sain pour tous. »

Ce programme s'appuie sur l'engagement de longue date de GreenShield à relever les défis les plus pressants en matière de santé au Canada grâce à des solutions communautaires fondées sur des données. Comme le souligne le Rapport d'impact 2024, l'entreprise a investi plus de 59 millions de dollars et a eu des retombées positives sur près de 750 000 personnes. Elle est en bonne voie pour atteindre son objectif d'investir 75 millions de dollars afin d'améliorer la vie d'un million de Canadiens et Canadiennes d'ici la fin de 2025.

Lire le rapport complet ici : https://grnshld.com/impact-report-2024

