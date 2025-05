TORONTO, le 7 mai 2025 /CNW/ - GreenShield est fière d'annoncer le lancement de GreenShield Innovation - un centre dédié au développement de nouveaux produits et services visant à révolutionner les résultats en santé pour l'ensemble des Canadiens et Canadiennes.

En tant que seule entreprise nationale de services d'assurance et de soins de santé sans but lucratif au Canada, GreenShield occupe une place enviable pour soutenir l'innovation transformatrice en faveur du bien pour tous. GreenShield Innovation exploitera l'ingéniosité de ses développeurs et intrapreneurs talentueux pour incuber et concevoir des solutions numériques révolutionnaires dans les domaines de l'assurance, de l'administration des régimes d'assurance et de la fourniture de soins de santé. Ces solutions avant-gardistes seront ensuite intégrées et mises à l'échelle dans GreenShield+, notre plateforme intégrée d'assurance et de soins de santé, unique en son genre au Canada, garantissant ainsi une expérience transparente en matière d'assurance et de soins de santé à mesure que de nouveaux produits et services sont ajoutés.

« Le modèle d'entreprise à vocation sociale et sans but lucratif de GreenShield - libre de toute contrainte actionnariale - nous permet d'accorder la priorité ultime à la santé et au bien-être à long terme des Canadiens et Canadiennes », déclare Zahid Salman, président et chef de la direction de GreenShield. « En s'appuyant sur des données réelles et des innovations ciblées, GreenShield Innovation vise à améliorer les soins, à élargir l'accès et à éliminer les obstacles systémiques dans le paysage de la santé au Canada, poursuivant ainsi notre mission, qui est de promouvoir Une meilleure santé pour tous. »

À la barre de GreenShield Innovation se trouve Luke Vigeant, un entrepreneur canadien visionnaire dans le domaine de la santé et un chef de file dans la conception de produits, réputé pour créer des expériences intuitives pour les clients. M. Vigeant est le cofondateur et l'ancien président d'Inkblot Technologies, une plateforme de santé mentale connue pour son outil de jumelage personnalisé avec des professionnels et professionnelles en santé mentale et son approche axée sur l'utilisateur. Vigeant a apporté son expertise à GreenShield en 2021 lorsque l'entreprise a acquis Inkblot pour l'intégrer à GreenShield Santé. Le rôle de M. Vigeant a ensuite été élargi pour superviser la mise au point d'un nouvel écosystème intégré d'assurance et de soins de santé, appelé par la suite GreenShield+. Depuis, GreenShield Santé est devenu le fournisseur de soins de santé numériques qui connaît la plus forte croissance au Canada, en intégrant dans l'écosystème GreenShield+ des services de santé mentale, de télémédecine, de pharmacie et de prise en charge des maladies chroniques, ainsi que l'administration des régimes d'assurance et le remboursement des réclamations.



« La véritable innovation commence par une compréhension approfondie de notre clientèle », déclare Luke Vigeant, premier vice-président de GreenShield Innovation. « GreenShield Innovation place les Canadiens et Canadiennes au cœur de son processus de développement - en mettant au point et en testant des solutions au sein de son écosystème afin de s'assurer qu'elles répondent aux besoins évolutifs des personnes que nous servons. En validant puis en intégrant de manière transparente nos innovations dans GreenShield+, nous savons que nous offrons une expérience inégalée en matière d'assurance et de soins de santé. »

Fondée en 1957 en tant qu'organisation sans but lucratif, GreenShield s'est engagée à réinvestir ses excédents pour soutenir directement la santé et le bien-être des communautés défavorisées. Par l'intermédiaire de GreenShield Communautaire, l'entreprise s'est engagée à investir 75 millions de dollars pour améliorer la santé de plus d'un million de Canadiens et Canadiennes d'ici la fin de l'année, et particulièrement dans le cadre de ses programmes de santé mentale, de médicaments essentiels, de soins buccodentaires et de prise en charge des maladies chroniques. Unis par un engagement à faire progresser l'équité en matière de santé, GreenShield Innovation travaillera en étroite collaboration avec GreenShield Communautaire pour mettre au point des produits et des services qui répondent aux besoins de l'ensemble des Canadiens et Canadiennes.

Pour en savoir plus sur GreenShield Innovation et comment nous tirons parti de l'innovation engagée pour promouvoir Une meilleure santé pour tous, visitez Innover en faveur d'Une meilleure santé pour tous | GreenShield Ventures .

À propos de GreenShield

Seule entreprise sans but lucratif de services d'assurance et de soins de santé à l'échelle du Canada, GreenShield croit que l'accès aux soins de santé est un droit, et non un privilège. Nous sommes déterminés à améliorer les résultats en santé, à contribuer au changement systémique et à bâtir un avenir où chaque Canadien et chaque Canadienne peuvent atteindre leur plein potentiel en matière de santé et de bien-être.

Nous proposons une toute nouvelle expérience de l'assurance et des soins de santé en regroupant ces services en un seul endroit. Et c'est grâce à notre modèle unique de « fournisseur-payeur » : « fournisseur » parce que nous offrons divers services de soins de santé, notamment en santé mentale, en pharmacie, en prise en charge des maladies chroniques et en télémédecine, et « payeur » parce que nous offrons des services d'assurance, d'administration des régimes et de traitement des réclamations.

Sans but lucratif, donc sans actionnaires, nous pouvons réinvestir en priorité nos revenus excédentaires directement dans le soutien des communautés mal desservies. Par l'intermédiaire de GreenShield Communautaire, l'entreprise s'est engagée à investir 75 millions de dollars pour améliorer la santé de plus d'un million de Canadiens et Canadiennes d'ici la fin de 2025, et particulièrement dans le cadre de ses programmes de santé mentale, de médicaments essentiels, de soins buccodentaires et de gestion des maladies chroniques. Nos initiatives évolutives permettent d'apporter d'importants changements en faveur d'Une meilleure santé pour tous.

GreenShield est fière de sa culture qui a été reconnue comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées du Canada, d'avoir obtenu la certification d'Entreprise généreuse d'Imagine Canada et d'avoir vu son nom inscrit sur la liste « Change the World » de Fortune.

