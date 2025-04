TORONTO, le 29 avril 2025 /CNW/ - GreenShield est fière de publier son Rapport sur les résultats en santé - Faire le point sur Une meilleure santé pour tous, lequel présente des renseignements opportuns sur la façon dont l'intégration de l'assurance et des soins soutient les Canadiens et Canadiennes alors qu'ils traversent une nouvelle période d'incertitude politique et économique.

Ce rapport met en lumière l'efficacité du modèle novateur et intégré d'assurance et de soins de santé de l'entreprise et démontre son impact positif sur l'accès aux soins de santé, l'équité et les résultats pour les Canadiens et Canadiennes évoluant dans un paysage économique en rapide évolution. S'appuyant sur les données des sept millions et demi de Canadiens et Canadiennes servis par GreenShield, le rapport fournit de l'information utile sur l'amélioration de l'accès aux services de soins de santé, au soutien en santé mentale, aux solutions de prise en charge des maladies chroniques et aux soins pharmaceutiques au moment où l'on en a le plus besoin.

« Avec l'augmentation des tensions commerciales et du coût de la vie, les Canadiens et Canadiennes sont confrontés à de nouveaux obstacles pour accéder aux soins auxquels ils ont droit. Seule entreprise d'assurance et de soins de santé sans but lucratif au Canada, GreenShield est déterminée à réduire les obstacles systémiques aux soins et à soutenir la santé et le bien-être global des Canadiens et Canadiennes », a déclaré Zahid Salman, président et chef de la direction de GreenShield. « Notre dernier Rapport sur les résultats en santé met l'emphase sur la puissance de notre modèle de fournisseur-payeur et sa capacité à révolutionner l'expérience en matière d'assurance et de soins de santé des Canadiens et Canadiennes en les mettant au premier plan. En combinant l'assurance et les soins dans une seule et même plateforme, nous améliorons l'accès aux soins de santé, l'équité et les résultats - renforçant ainsi notre mission, qui est de promouvoir Une meilleure santé pour tous. »

Faits saillants du rapport :

Améliorer la santé mentale en période d'incertitude : depuis janvier, GreenShield a offert 27 000 heures de séances de consultation avec des professionnels et professionnelles en santé mentale, mis en relation avec les utilisateurs et utilisatrices dans le cadre d'un processus de jumelage. Les consultations en ligne étaient disponibles en moins de 24 heures en moyenne et les utilisateurs et utilisatrices ont fait état d'une réduction de 21 % des symptômes dès la première séance.





depuis janvier, GreenShield a offert 27 000 heures de séances de consultation avec des professionnels et professionnelles en santé mentale, mis en relation avec les utilisateurs et utilisatrices dans le cadre d'un processus de jumelage. Les en moyenne et les utilisateurs et utilisatrices ont fait état d'une réduction de 21 % des symptômes dès la première séance. Accélérer l'accès aux services de soins de santé : aujourd'hui, plus d'une personne sur cinq au Canada n'a pas accès à un ou une médecin de famille ni à un infirmier praticien ou une infirmière praticienne. Parmi ceux et celles qui y ont accès, 40 % attendent quatre jours ou plus, simplement pour régler des problèmes de santé mineurs. Cette situation entraîne une détérioration des résultats en santé et une augmentation des visites aux services d'urgence. GreenShield nous aide avec notre solution de télémédecine. Au cours du premier trimestre 2025, 77 % des rendez-vous pris par l'intermédiaire de GreenShield ont permis d'éviter une visite en personne au service des urgences, chez un médecin de famille ou dans une clinique sans rendez-vous.





aujourd'hui, plus d'une personne sur cinq au n'a pas accès à un ou une médecin de famille ni à un infirmier praticien ou une infirmière praticienne. Parmi ceux et celles qui y ont accès, 40 % attendent quatre jours ou plus, simplement pour régler des problèmes de santé mineurs. Cette situation entraîne une détérioration des résultats en santé et une augmentation des visites aux services d'urgence. GreenShield nous aide avec notre solution de télémédecine. Au cours du premier trimestre 2025, au service des urgences, chez un médecin de famille ou dans une clinique sans rendez-vous. Intégrer la pharmacie pour une meilleure observance thérapeutique : plus de 40 % des Canadiens et Canadiennes souffrent d'une maladie chronique et 20 % d'entre eux prennent au moins cinq médicaments. L'observance thérapeutique joue un rôle crucial dans l'amélioration des résultats en santé, surtout chez les personnes souffrant de maladies chroniques. La Pharmacie GreenShield transforme la gestion des médicaments en y facilitant l'accès et en favorisant l'observance thérapeutique. Au cours du premier trimestre de 2025, la Pharmacie GreenShield a enregistré des taux d'observance thérapeutique de 9 % plus élevés que les moyennes du secteur, avec un taux d'observance de 91 % pour les médicaments de l'appareil cardiovasculaire et de 85 % pour les médicaments contre le diabète.

Assurance et soins de santé en un seul endroit

Comme les Canadiens et Canadiennes passent 2,5 fois plus de temps à tenter d'obtenir les services d'assurance et de soins de santé dont ils ont besoin qu'à accéder à des soins, il faut simplifier l'expérience en assurance et en soins de santé pour favoriser de meilleurs résultats en santé dans nos communautés et nos milieux de travail.

GreenShield+ est un écosystème virtuel de services d'assurance et de soins de santé unique en son genre qui offre un niveau d'intégration sans précédent entre les services de santé - télémédecine, pharmacie, prise en charge des maladies chroniques, soutien en santé mentale - et les régimes d'assurance collective. Avec GreenShield+, les utilisateurs et utilisatrices peuvent vérifier leur assurance, accéder à leurs protections, communiquer avec des fournisseurs de soins de santé et soumettre leurs réclamations, et ce, à partir d'une seule et même solution conviviale. Grâce à l'intégration des soins de santé et de l'assurance dans une seule solution, GreenShield+ aide les Canadiens et Canadiennes à passer moins de temps à se frayer un chemin dans le système de santé et plus de temps à prendre soin de leur santé.

Assurance et soins de santé axés sur les besoins de toute la population canadienne

En tant que fière entreprise canadienne sans but lucratif, GreenShield n'a pas d'actionnaires motivés par le profit à court terme, ce qui lui permet d'accorder la priorité aux gens et à son impact social plutôt qu'aux profits. GreenShield s'engage à réinvestir ses bénéfices excédentaires pour soutenir directement la santé et le bien-être des communautés mal desservies. Par l'intermédiaire de GreenShield Communautaire, l'entreprise s'est engagée à investir 75 millions de dollars pour améliorer la santé de plus d'un million de Canadiens et Canadiennes d'ici la fin de 2025, et particulièrement dans le cadre de ses programmes de santé mentale, de médicaments essentiels, de soins buccodentaires et de prise en charge des maladies chroniques.

Pour lire la version complète du Rapport sur les résultats en santé, consultez : https://grnshld.com/HO2025AprFr

À propos de GreenShield

Seule entreprise sans but lucratif de services d'assurance et de soins de santé à l'échelle du Canada, GreenShield croit que l'accès aux soins de santé est un droit, et non un privilège. Nous sommes déterminés à améliorer les résultats en santé, à contribuer au changement systémique et à bâtir un avenir où chaque Canadien et chaque Canadienne peuvent atteindre leur plein potentiel en matière de santé et de bien-être.

Nous proposons une toute nouvelle expérience de l'assurance et des soins de santé en regroupant ces services en un seul endroit. Et c'est grâce à notre modèle unique de « fournisseur-payeur » : « fournisseur » parce que nous offrons divers services de soins de santé, notamment en santé mentale, en pharmacie, en prise en charge des maladies chroniques et en télémédecine, et « payeur » parce que nous offrons des services d'assurance, d'administration des régimes et de traitement des réclamations.

Nous sommes une entreprise sans but lucratif, donc sans actionnaires : nous pouvons réinvestir en priorité nos revenus excédentaires directement dans le soutien de communautés mal desservies. Par l'intermédiaire de GreenShield Communautaire, l'entreprise s'est engagée à investir 75 millions de dollars pour améliorer la santé de plus d'un million de Canadiens et Canadiennes d'ici la fin de 2025, et particulièrement dans le cadre de ses programmes de santé mentale, de médicaments essentiels, de soins buccodentaires et de gestion des maladies chroniques. Nos initiatives évolutives permettent d'apporter d'importants changements en faveur d'Une meilleure santé pour tous.

GreenShield est fière de sa culture qui a été reconnue comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées du Canada, d'avoir obtenu la certification d'Entreprise généreuse d'Imagine Canada et d'avoir vu son nom inscrit sur la liste « Change the World » de Fortune.

