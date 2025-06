Les recommandations de la Société canadienne du cancer ont été intégrées dans le rapport final

OTTAWA, ON, le 13 juin 2025 /CNW/ - Un comité d'experts vient de publier un nouveau rapport d'examen externe qui pose les jalons de la modernisation du Groupe d'étude canadien sur les soins de santé préventifs. Cette modernisation s'avère nécessaire pour s'assurer que les futurs travaux du Groupe d'étude demeurent pertinents, fondés sur des données probantes et inclusifs. La Société canadienne du cancer (SCC) salue le travail du comité d'experts, qui a sollicité la rétroaction des parties prenantes et tenu compte de celle-ci dans le cadre de l'élaboration de son rapport.

La SCC a formulé 10 recommandations, lesquelles ont toutes été prises en compte de manière significative dans le rapport ou dans les plans des prochaines étapes. Elle recommande notamment que le Groupe d'étude renforce son engagement auprès des spécialistes du cancer, des personnes admissibles au dépistage du cancer et des personnes ayant vécu ou vivant une expérience de la maladie; qu'il améliore sa structure de fonctionnement ; et qu'il se modernise afin de continuer à jouer un rôle pertinent et respecté dans les soins de santé préventifs lors des prochaines décennies.

« Nous sommes ravis que nos recommandations apparaissent dans ce rapport. Les lignes directrices établies et défendues par le Groupe d'étude sont essentielles pour aider les gens à réduire les risques pour leur santé et pour détecter des maladies comme le cancer à un stade précoce. Il est cependant primordial que le Groupe d'étude ait une gouvernance et des processus lui permettant de s'adapter à l'évolution des points de vue, des expériences et de la science, a déclaré Andrea Seale, chef de la direction de la Société canadienne du cancer. Ce rapport tient compte des solutions proposées par bon nombre de personnes et d'organisations bienveillantes qui tendent toutes vers un même objectif, soit l'amélioration de la santé de la population canadienne. Nous sommes pleins d'espoir pour l'avenir. »

Si ces solutions sont mises en place rapidement, le Groupe d'étude deviendra plus fort et plus inclusif et sera apte à relever les défis de longue date ainsi qu'à appliquer les lignes directrices en matière de soins de santé préventifs dans l'avenir. La mise en œuvre des changements proposés dans ce rapport d'experts ne se limite pas à l'amélioration des processus : il s'agit de veiller à ce que chaque personne au Canada ait accès aux meilleurs outils pour vivre plus sainement.

Le Groupe d'étude accuse un retard important dans la mise à jour de ses lignes directrices, lesquelles ne sont plus d'actualité depuis de nombreuses années. Il revient maintenant au gouvernement fédéral de veiller à ce que les recommandations du comité d'experts soient suivies et mises en œuvre, afin que le Groupe d'étude soit modernisé et reçoive le financement nécessaire pour s'acquitter de son mandat et poursuivre son travail important.

La création proposée d'un comité consultatif sur la mise en œuvre sera essentielle à la réussite du processus de réforme, le but étant de favoriser la confiance de la population dans ce processus et d'accroître la confiance dans les travaux futurs du Groupe d'étude. La Société canadienne du cancer est impatiente de travailler étroitement avec ce comité pour veiller à la mise en œuvre des recommandations.

