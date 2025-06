MONTRÉAL, le 5 juin 2025 /CNW/ - La Société canadienne du cancer (SCC) invite les représentants des médias à assister au Relais pour la vie qui se déroulera ce samedi 7 juin 2025 dans 10 communautés du Québec. Cet événement de collecte de fonds, dont le slogan cette année est « Célébrons chaque pas », rassemble des individus de tous âges pour faire ressortir la force collective en marchant sur un parcours qui incarne la persévérance, l'espoir et la solidarité envers les personnes touchées par le cancer.

Chaque site proposera une marche symbolique ponctuée de moments forts, dont le Tour de l'espoir, un moment inaugural dédié aux Participants d'espoir, les personnes ayant une expérience de cancer ou présentant un risque accru d'en développer un. En soirée, la Cérémonie des luminaires viendra clore l'événement dans un esprit de recueillement collectif, en hommage aux êtres chers disparus.

Date : Les samedis 7 et 14 juin 2025

Heure : Tous les événements débutent en après-midi. Consultez le site du relaispourlavie.ca pour obtenir l'horaire détaillé de chacun des sites.

Les 10 villes où se tiendra le Relais pour la vie le 7 juin prochain :

Depuis 1999, le Relais pour la vie a permis de recueillir plus de 615 millions de dollars pour aider les personnes atteintes de cancer au Canada. Les fonds amassés financent des projets de recherche novateurs sur tous les types de cancer, des programmes et services de soutien pour contribuer à améliorer la vie des personnes touchées par le cancer, ainsi que des activités de défense de l'intérêt public auprès des gouvernements, afin de combler les lacunes en matière de prévention, de dépistage et de soins.

Le Relais pour la vie se tiendra également le samedi 14 juin dans sept autres communautés à travers le Québec. Pour plus de renseignements, visitez relaispourlavie.ca .

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche afin de sauver et d'améliorer des vies. Nous finançons les plus brillants chercheurs sur le cancer. Nous fournissons un réseau d'aide empreint de compassion à toutes les personnes atteintes de cancer, dans tout le Canada et pour tous les types de cancer. Avec le soutien des personnes touchées, des sympathisants, des donateurs et des bénévoles, nous créons un avenir plus sain. Nous avons tous un rôle à jouer.

Ça prend une société pour agir contre le cancer. Appelez au 1 888 939-3333 ou visitez cancer.ca aujourd'hui.

