La population québécoise est invitée à se mobiliser les 7 et 14 juin en soutien aux personnes touchées par le cancer

MONTRÉAL, le 12 mai 2025 /CNW/ - La Société canadienne du cancer (SCC) convie les Québécoises et Québécois à participer à la nouvelle édition du Relais pour la vie les samedis 7 et 14 juin prochains dans dix-sept communautés du Québec. Cet événement de collecte de fonds rassemble des individus de tous âges pour faire ressortir la force collective en marchant sur un parcours qui incarne la persévérance, l'espoir et la solidarité envers les personnes touchées par le cancer.

Cette année, le Relais pour la vie a un nouveau slogan, « Célébrons chaque pas », qui souligne à la fois les petites victoires et les grands défis, parce qu'il n'y a pas de petits gestes pour transformer l'avenir du cancer.

Toutes les trois minutes, une personne au pays reçoit un diagnostic de cancer d'où l'importance d'agir maintenant. Le cancer demeure la principale cause de mortalité au pays, étant responsable d'un décès sur quatre. Depuis ses tout débuts, le Relais pour la vie a permis de recueillir plus de 615 M$ pour aider les personnes atteintes de cancer au Canada. En amassant des fonds pour le Relais pour la vie, les participants ont un impact tangible sur la vie de milliers de personnes.

« Quand le cancer frappe un être cher, c'est toute une famille, tout un village, qui sont touchés. Ma petite sœur Lisa traverse actuellement cette dure épreuve avec une grande résilience et c'était important pour moi de m'impliquer cette année en son honneur. J'invite les gens de partout au Québec à se joindre au mouvement et dites-vous que chaque geste, chaque pas, chaque don fait une réelle différence », déclare Ingrid Falaise, ambassadrice du Relais pour la vie 2025, qui sera présente au Relais de Longueuil (à Saint-Hubert) le samedi 7 juin prochain.

« Le Relais pour la vie est bien plus qu'un événement : c'est une occasion de témoigner notre solidarité envers les personnes touchées par le cancer et de poser des gestes concrets pour faire changer les choses, souligne Josianne Béliveau, directrice, Programmes signature à la SCC. Grâce aux dons amassés, nous finançons des projets de recherche novateurs sur tous les types de cancer, des programmes et services de soutien, ainsi que des activités de défense de l'intérêt public auprès des gouvernements pour combler les lacunes en matière de prévention, de dépistage et de soins. »

Chaque site proposera une marche symbolique ponctuée de moments forts, dont le Tour de l'espoir, un moment inaugural dédié aux participants d'espoir, des personnes ayant une expérience de cancer ou présentant un risque accru d'en développer un. En soirée, la Cérémonie des luminaires viendra clore l'événement dans un esprit de recueillement collectif, en hommage aux êtres chers disparus.

Comment participer?

Inscrivez-vous, formez une équipe et amassez des fonds. Chaque action, chaque pas, chaque don compte. Pour trouver le site, la date de l'événement de votre région et vous inscrire : relaispourlavie.ca.

Les 17 villes où aura lieu les Relais pour la vie 2025 au Québec

Alma Pincourt Saint-Georges Shawinigan Chambly Plessisville Saint-Hubert Sherbrooke Drummondville Portneuf Saint-Hyacinthe

La Pocatière Québec Saint-Jean-sur-Richelieu

Mascouche Saint-Apollinaire Sainte-Marthe-sur-le-Lac



S'il n'y a pas de Relais près de chez vous, il est possible de se joindre à des milliers de personnes qui se mobilisent pour soutenir les personnes touchées par le cancer. Faites une collecte de fonds pour le Relais et célébrez avec vos proches à la maison ou dans votre quartier. Pour plus d'informations, visitez relaispourlavie.ca .

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche afin de sauver et d'améliorer des vies. Nous finançons les plus brillants chercheurs sur le cancer. Nous fournissons un réseau d'aide empreint de compassion à toutes les personnes atteintes de cancer, dans tout le Canada et pour tous les types de cancer. Avec le soutien des personnes touchées, des sympathisants, des donateurs et des bénévoles, nous créons un avenir plus sain. Nous avons tous un rôle à jouer.

Ça prend une société pour agir contre le cancer. Appelez au 1 888 939-3333 ou visitez cancer.ca aujourd'hui.

SOURCE Société canadienne du cancer (Bureau National)

Information et demandes médias : Julia Larivière, 438-499-6716, [email protected]