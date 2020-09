Rapport d'enquête sur le CHSLD Sainte-Dorothée - Mieux protéger le personnel pour éviter une autre histoire d'horreur

MONTRÉAL, le 24 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le rapport d'enquête sur l'éclosion de COVID-19 au CHSLD Sainte-Dorothée illustre l'ampleur des erreurs de gestion qui ont été commises durant la première vague de la pandémie. Pour la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), ce rapport doit mener le gouvernement à apporter les changements pour assurer la protection du personnel et des usagères et usagers.

Le rapport d'enquête cerne plusieurs problèmes dénoncés par le syndicat CSN du CISSS de Laval dans les derniers mois : manque de personnel, manque d'équipements de protection individuelle, mesures de protection et de prévention insuffisantes, déplacement du personnel et dépistage tardif du personnel et des usagers.

« En lisant ce rapport, on constate à quel point les travailleuses et travailleurs du CHSLD Sainte-Dorothée ont été laissés à eux-mêmes pour faire face à une des pires éclosions au Québec. Il faut absolument apprendre de nos erreurs et faire mieux pour la deuxième vague, notamment en misant sur la stabilité du personnel et le dépistage », explique Marjolaine Aubé, présidente du syndicat des travailleuses et travailleurs du CISSS de Laval -- CSN.

Aller au bout de la logique du rapport

Le rapport d'enquête a le mérite de mettre en lumière les difficultés de gestion dans le réseau de la santé et des services sociaux, notamment en notant les nombreux paliers hiérarchiques qui freinent la prise de décision. Pour la FSSS-CSN, cela montre l'échec des méga-établissements issus de la réforme Barrette et l'urgence de revoir l'organisation du réseau pour miser sur la décentralisation, la démocratisation et l'autonomie des équipes.

Le gouvernement doit aussi annoncer un rehaussement des mesures de protection du personnel. Il a non seulement manqué d'équipements, mais le personnel est surtout mal équipé pour faire face au virus dans les CHSLD. Cela rappelle l'importance de réformer rapidement notre régime de santé et sécurité au travail pour donner tous les moyens au réseau d'agir en prévention. La crise dans les CHSLD montre finalement la nécessité de combler le manque à gagner dans le financement du réseau depuis l'austérité libérale dès la prochaine mise à jour budgétaire.

« La pandémie a montré la faiblesse de notre réseau hyper-centralisé. Ce n'est pas en rajoutant une autre couche de cadres qu'on va tout régler par magie. Ce qu'il faut, c'est avoir le courage de décentraliser le réseau et là-dessus, le gouvernement est muet. Pour enfin régler l'enjeu du manque de personnel, il y a un chemin qui saute aux yeux et c'est d'améliorer les conditions de travail et les salaires dès maintenant. Le rapport fait une passe sur la palette au gouvernement en l'invitant à nous mettre dans le coup pour améliorer les choses. Espérons qu'il comprendra le message », de conclure Jeff Begley, président de la FSSS-CSN.

À propos de la FSSS-CSN

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) compte plus de 110 000 membres dans les secteurs publics et privés. La FSSS est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux et dans les services de garde. La FSSS-CSN agit en faveur d'une société plus équitable, plus démocratique et plus solidaire.

