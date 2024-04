MONTRÉAL, le 25 avril 2024 /CNW/ - La qualité exceptionnelle du service qu'offre Vidéotron à sa clientèle et le soin qu'elle porte à la prompte résolution des questions se reflètent dans le rapport semestriel dévoilé ce matin par la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision (CPRST). Alors que le volume des plaintes répertoriées par la CPRST dans l'ensemble de l'industrie des télécommunications connait une forte hausse de 43 %, Vidéotron se démarque des autres grands joueurs par une baisse significative de 11,4 %.

« À la vue des données comprises dans le rapport de la CPRST, il est évident que la grande rigueur qu'applique Vidéotron au respect et à l'écoute de sa clientèle demeure inégalée dans l'industrie canadienne des télécommunications. Je tiens à féliciter et à remercier sincèrement nos équipes partout au Québec qui, chaque jour, entretiennent un lien privilégié avec notre fidèle clientèle et nous permettent de continuer à nous démarquer de nos concurrents par un service de la plus haute qualité », a déclaré Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

Le rapport semestriel 2023-2024 de la CPRST peut être consulté ici.

Un service de qualité qui fait la différence

Preuves additionnelles de l'importance accordée par Vidéotron au service qu'elle offre à sa clientèle :

Vidéotron a récemment obtenu, pour la 18 e fois depuis 2006, le titre convoité d'entreprise de télécommunications la plus admirée des Québécois dans le cadre de la prestigieuse étude Réputation de Léger.

fois depuis 2006, le titre convoité dans le cadre de la prestigieuse étude Réputation de Léger. Vidéotron s'est démarquée dans l'étude WOW 2024 de Léger comme étant l'entreprise de télécommunications offrant la meilleure expérience en boutique au Québec, alors que la marque 100 % numérique Fizz a décroché, pour une cinquième année consécutive, le premier rang au Canada pour la meilleure expérience en ligne .

au Québec, alors que la marque 100 % numérique Fizz a décroché, pour une cinquième année consécutive, le premier rang au pour . Vidéotron s'est également trouvée loin en tête des résultats d'un sondage Léger mené en août dernier et dans lequel elle a été désignée l'entreprise de télécommunications offrant la meilleure qualité de service client au Québec pour l'année 2023.

Vidéotron, filiale à part entière de Québecor Média inc ., est une société intégrée de communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie filaire et de la téléphonie mobile. Le 3 avril 2023, Vidéotron a fait l'acquisition de Freedom Mobile inc., créant du même coup le quatrième fournisseur de services sans-fil solide et hautement concurrentiel au Canada. Au 31 décembre 2023, Vidéotron et Freedom avaient activé ensemble 3 764 900 lignes du service de téléphonie mobile. Vidéotron est également un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à Helix , sa plateforme de divertissement et de gestion du domicile, et est aussi le numéro un d'Internet haute vitesse au Québec. Au 31 décembre 2023, Vidéotron comptait 1 355 600 clients à son service de télédistribution, 1 727 600 clients abonnés à ses services Internet et 674 700 à son service de téléphonie filaire. Finalement, Vidéotron a été couronnée l'entreprise de télécommunications la mieux perçue des Québécois en service-client selon un sondage Léger réalisé du 1er au 7 août 2023.

