GATINEAU, QC, le 20 juin 2023 /CNW/ - Les musées et les organisations patrimoniales, culturelles et autochtones admissibles peuvent soumettre un projet auprès de Musées numériques Canada (MNC) pour obtenir un financement pouvant aller jusqu'à 250 000 $. Au total, plus de 2 millions de dollars seront distribués parmi les projets retenus pour créer un éventail de produits numériques bilingues, notamment des expositions et des visites virtuelles, des jeux en ligne et des ressources pédagogiques.

Cette année, MNC a bonifié le programme sur deux fronts :

Les volets de financement ont été simplifiés; il n'y en a maintenant que deux, ce qui permettra aux organisations intéressées de mieux comprendre quel volet leur convient le mieux :





Histoires de chez nous

Avec un investissement de 25 000 $ et à l'aide de la plateforme de conception du site Web de MNC, racontez une histoire captivante.





Avec un investissement de 25 000 $ et à l'aide de la plateforme de conception du site Web de MNC, racontez une histoire captivante.

Projets numériques

Avec un investissement pouvant atteindre 250 000 $, développez un projet en ligne du début à la fin, en collaboration avec une agence de développement Web





Le financement offert pour créer un projet pour le volet Histoires de chez nous est passé de 15 000 $ à 25 000 $ par organisation. MNC s'engage à soutenir les récits qui touchent les diasporas au Canada et la préservation des langues autochtones. Du financement supplémentaire permettra de traduire ces projets dans une troisième langue.

MNC est le plus important programme de financement national voué aux projets numériques. À ce jour, il a versé plus de 15 millions de dollars à plus de 200 projets. MNC offre également des conseils spécialisés en accessibilité numérique, en expérience d'utilisation et en conception inclusive.

L'appel de projets de 2023 se clôturera le 1er décembre 2023.

Rendez-vous sur museesnumériques.ca pour faire une demande de financement.

Liste complète des projets sélectionnés dans le cadre de l'appel de projets de 2022 : https://www.museesnumeriques.ca/nouvelles/projets-approuves-dans-le-cadre-de-lappel-de-propositions-de-2022/

Le programme d'investissement Musées numériques Canada contribue à développer les capacités numériques des musées et organismes patrimoniaux canadiens, et permet à la population canadienne de profiter d'une grande variété de récits et d'expériences. Musées numériques Canada est administré par le Musée canadien de l'histoire, avec le soutien financier du gouvernement du Canada.

Dans cette vidéo, Leah Resnick, directrice de Musées numériques Canada (MNC) procède au lancement de l'appel de projets pour 2023 et présente quelques-uns des fascinants projets financés par MNC.

