Rappel de Tahina et Halva de marque Mounit el Bait en raison de la présence non déclarée d'arachides

Rappel de Tahina et Halva de marque Mounit el Bait en raison de la présence non déclarée d'arachidesEnglish
Nouvelles fournies parAgence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
14 août, 2026, 17:49 ET
OTTAWA, ON, le 14 août 2026 /CNW/ --
Produit : Tahina, « Halva plaine », Halva avec chocolat, Halva avec pistaches
Problème : Aliments - Allergène - Arachides
Distribution :
Manitoba
Ontario
Québec
Voir les produits concernés et les photos des produits pour ce rappel
SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
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