Rappel de Tahina et Halva de marque Mounit el Bait en raison de la présence non déclarée d'arachides

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Nouvelles fournies par

Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

14 août, 2026, 17:49 ET

OTTAWA, ON, le 14 août 2026 /CNW/ --

Produit : Tahina, « Halva plaine », Halva avec chocolat, Halva avec pistaches

Problème : Aliments - Allergène - Arachides

Distribution :
Manitoba
Ontario
Québec

Voir les produits concernés et les photos des produits pour ce rappel

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

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