Rappel de Tahina et Halva de marque Mounit el Bait en raison de la présence non déclarée d'arachides

OTTAWA, ON, le 14 août 2026 /CNW/ --

Produit : Tahina, « Halva plaine », Halva avec chocolat, Halva avec pistaches

Problème : Aliments - Allergène - Arachides

Distribution :

Manitoba

Ontario

Québec

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SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

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