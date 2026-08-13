Rappel de Vermicelles larges à la sauce au sésame de marque Zhou Hei Ya en raison de la présence non déclarée de crevettes

OTTAWA, ON, le 13 août 2026 /CNW/ --

Produit : Vermicelles larges à la sauce au sesame

Problème - Aliments - Allergène - Fruits de mer (mollusques et crustacés)

Distribution :

Ontario

Québec

Saskatchewan

En ligne

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

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