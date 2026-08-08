Rappel de soufflés et grignotines de maïs cheddar à base de plantes de marque PC Biologique et Frankie's Organic en raison de la présence non-déclarée de lait

OTTAWA, ON, le 8 août 2026 /CNW/ --

Produit : Soufflés et crunchies de maïs cheddar à base de plantes

Problème : Aliments - Allergène - Lait

Distribution : Nationale

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SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

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