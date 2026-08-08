Rappel de soufflés et grignotines de maïs cheddar à base de plantes de marque PC Biologique et Frankie's Organic en raison de la présence non-déclarée de lait

Rappel de soufflés et grignotines de maïs cheddar à base de plantes de marque PC Biologique et Frankie's Organic en raison de la présence non-déclarée de laitEnglish
Nouvelles fournies parAgence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
08 août, 2026, 11:48 ET
OTTAWA, ON, le 8 août 2026 /CNW/ --
Produit : Soufflés et crunchies de maïs cheddar à base de plantes
Problème : Aliments - Allergène - Lait
Distribution : Nationale
Voir les produits concernés et les photos des produits pour ce rappel
SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
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