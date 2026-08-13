Rappel de certains guacamoles, pico de gallos, salsas, et aliments préparés de marque Whole Foods Market en raison de la bactérie Salmonella

Rappel de certains guacamoles, pico de gallos, salsas, et aliments préparés de marque Whole Foods Market en raison de la bactérie SalmonellaEnglish
Nouvelles fournies parAgence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
13 août, 2026, 14:39 ET
OTTAWA, ON, le 13 août 2026 /CNW/ --
Produit : Guacamoles, pico de gallos, salsas, et aliments préparés
Problème : Aliments - Contamination microbienne - Salmonella
Distribution : En ligne
Ontario
Voir les produits concernés et les photos des produits pour ce rappel
SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
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