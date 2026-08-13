Rappel de certains guacamoles, pico de gallos, salsas, et aliments préparés de marque Whole Foods Market en raison de la bactérie Salmonella

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Nouvelles fournies par

Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

13 août, 2026, 14:39 ET

OTTAWA, ON, le 13 août 2026 /CNW/ --

Produit :           Guacamoles, pico de gallos, salsas, et aliments préparés

Problème :       Aliments - Contamination microbienne - Salmonella

Distribution :   En ligne
                         Ontario

Voir les produits concernés et les photos des produits pour ce rappel

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

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