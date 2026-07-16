Un projet pilote pour améliorer l'accès aux services d'abattage des bovins en Abitibi-Témiscamingue

OTTAWA, ON, le 16 juill. 2026 /CNW/ -- Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, M. Donald Martel, ainsi que l'honorable Trevor Jones, ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et de l'Agroentreprise de l'Ontario, annoncent, avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), le lancement imminent d'un projet pilote visant à améliorer l'accès aux services d'abattage pour les producteurs de bovins de l'Abitibi-Témiscamingue.

Ce projet permettra à certains producteurs de cette région de faire abattre un petit nombre de bovins dans un établissement ontarien autorisé et inspecté par la province, situé à proximité, pour ensuite vendre la viande au détail dans la région.

L'initiative vise à résoudre un problème bien réel rencontré par de nombreux producteurs de bovins de l'Abitibi-Témiscamingue, qui doivent souvent faire de longues distances pour apporter leurs animaux à des abattoirs en raison de l'accès restreint à ces établissements dans la région, une pratique qui entraîne des coûts supplémentaires et ajoute des contraintes logistiques.

Ce projet pilote d'une durée de deux ans découle d'une directive des ministres de l'Agriculture fédéral, provinciaux et territoriaux prévoyant la recherche de stratégies face aux irritants au commerce intérieur, notamment dans les collectivités rurales situées près des frontières. Il s'agit d'une réponse coordonnée des gouvernements du Québec, de l'Ontario et du Canada pour tester à petite échelle une solution ciblée, sécuritaire et adaptée aux réalités régionales. Toutes les viandes commercialisées dans le cadre de ce projet seront clairement identifiées et entièrement traçables sur le marché.

Ce projet pilote vient répondre au problème de la capacité d'abattage tout en maintenant de rigoureuses normes de salubrité des aliments. Il facilitera l'accès et raccourcira les chaînes d'approvisionnement, ce qui devrait accroître l'efficacité de celles-ci et améliorer la mise en valeur des produits carnés locaux auprès des consommateurs de l'Abitibi-Témiscamingue, grâce à l'appui direct de l'Ontario, la province voisine.

L'ACIA propose de modifier le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada en vue de réduire les obstacles au commerce intérieur de la viande rouge dans les cas où le manque de capacité d'abattage nuit à l'économie et à la sécurité alimentaire. Les leçons tirées du projet pilote guideront ce travail de réglementation. Le texte complet de la réglementation proposée est publié dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Citations

« Les producteurs de bovins de l'Abitibi-Témiscamingue rencontrent des défis particuliers en raison de l'éloignement géographique de la région et de l'accès limité aux services de transformation. Ce projet pilote offre une solution concrète qui répond à un besoin réel et à des demandes répétées du secteur bovin. Il reflète notre volonté de poser des actions pragmatiques, de soutenir l'agriculture de proximité en renforçant les capacités régionales et de rapprocher les installations de transformation des producteurs. »

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« L'Ontario se réjouit de cette collaboration novatrice et souhaite voir ce projet devenir un modèle qui inspirera d'autres initiatives dynamisant les échanges agroalimentaires interprovinciaux au Canada. Ce projet pilote ouvre des perspectives prometteuses aux entreprises de la filière bovine de la région. Il vient complémenter d'autres mesures prises par l'Ontario en vue d'accroître la compétitivité, la résilience et le potentiel de croissance du secteur bovin. »

L'honorable Trevor Jones, ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et de l'Agroentreprise de l'Ontario

« L'amélioration du commerce intérieur nécessite des solutions concrètes qui favorisent la prospérité des entreprises et des producteurs canadiens et qui garantissent à la population le respect de normes de salubrité des aliments rigoureuses. Par cette collaboration, les gouvernements provinciaux et fédéral consolident le secteur agroalimentaire canadien et permettent aux entreprises de servir plus de consommateurs au pays. »

L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada

Faits en bref

La date de lancement du projet, qui s'échelonnera sur deux ans, sera annoncée sous peu.

Le projet pilote n'aura aucune incidence sur l'accès aux services locaux de transformation de la viande par les producteurs ontariens. Ceux-ci continueront d'être assujettis à la Loi sur la santé des animaux et au règlement afférent, qui sont administrés et appliqués par l'ACIA.

et au règlement afférent, qui sont administrés et appliqués par l'ACIA. Cette mesure cadre avec les objectifs de la Politique bioalimentaire 2025-2035 - Nourrir nos ambitions du Québec, qui vise à soutenir le développement des marchés locaux, à améliorer l'accès aux aliments québécois et à répondre aux besoins des entreprises agricoles en milieu rural, ainsi qu'avec ceux de la Stratégie 2025-2030 pour l'agriculture de proximité - Ouvrir l'horizon des possibles du Québec.

du Québec, qui vise à soutenir le développement des marchés locaux, à améliorer l'accès aux aliments québécois et à répondre aux besoins des entreprises agricoles en milieu rural, ainsi qu'avec ceux de la Stratégie 2025-2030 pour l'agriculture de proximité du Québec. Le projet permettra de mettre à l'essai de nouvelles approches afin d'améliorer l'accès aux services d'abattage dans les régions éloignées, tout en maintenant de rigoureuses normes de salubrité et de traçabilité des aliments.

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SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

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