Rappel de Produit laitier sans lactose UltraPūr 2 % M.G. de marque Lactantia en raison d'un enrichissement excessif en vitamines A et D

Rappel de Produit laitier sans lactose UltraPūr 2 % M.G. de marque Lactantia en raison d'un enrichissement excessif en vitamines A et DEnglish
Nouvelles fournies parAgence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
12 juin, 2026, 15:51 ET
OTTAWA, ON, le 12 juin 2026 /CNW/ -
Produit : Produit laitier sans lactose UltraPūr 2 % M.G.
Problème : Aliments - Problème concernant la nutrition
Distribution : Nationale
Voir les produits concernés et les photos des produits pour ce rappel
SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
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