Rappel de Kisses - chocolat au lait crémeux de marque Hershey's en raison de la présence non déclarée d'amandes

Rappel de Kisses - chocolat au lait crémeux de marque Hershey's en raison de la présence non déclarée d'amandesEnglish
Nouvelles fournies parAgence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
01 août, 2026, 21:08 ET
OTTAWA, ON, le 1er août 2026 /CNW/ --
Produit: Kisses - chocolat au lait crémeux
Problème : Aliments - Allergène - Noix
Distribution : Nationale
Voir les produits concernés et les photos des produits pour ce rappel
SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
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