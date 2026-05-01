Rappel de diverses épices moulues et de mélanges d'épices de marque Salem Foods en raison de la présence non-déclarée de blé et de moutarde English
Nouvelles fournies parAgence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
01 mai, 2026, 18:18 ET
OTTAWA, ON, le 1er mai 2026 /CNW/ -
Produit : Épices moulues et mélanges d'épices
Problème
Aliments - Allergène - Blé
Aliments - Allergène - Gluten
Aliments - Allergène - Moutarde
Distribution :
Nationale
SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
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