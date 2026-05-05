Rappel de « Sugerless Halva with Date Syrup » de marque Hafez en raison de la bactérie Salmonella English

Nouvelles fournies par

Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

05 mai, 2026, 15:59 ET

OTTAWA, ON, le 5 mai 2026 /CNW/ -

Produit : « Sugerless Halva with Date Syrup »

Problème - Aliments - Contamination microbienne - Salmonella

Distribution :

Colombie-Britannique
Ontario

En ligne

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

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