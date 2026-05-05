OTTAWA, ON, le 5 mai 2026 /CNW/ -

Produit : « Sugerless Halva with Date Syrup »

Problème - Aliments - Contamination microbienne - Salmonella

Distribution :

Colombie-Britannique

Ontario

En ligne

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

Demandes de renseignements du public, Téléphone : 1-613-773-2342 (local ou international), Courriel : [email protected]; Renseignements généraux pour les médias, Téléphone : 613-773-6600, Courriel : [email protected]