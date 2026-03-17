Rappel de glace végétalienne « Dairy-free Chocolate » de marque Delight Chocolate en raison de la présence non déclarée de lait English
Nouvelles fournies parAgence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
17 mars, 2026, 12:27 ET
OTTAWA, ON, le 17 mars 2026 /CNW/ -
Produit : Glace végétalienne « Dairy-free Chocolate »
Problème : Aliments - Allergène - Lait
Distribution :
En ligne
Ontario
Voir les produits concernés et les photos des produits pour ce rappel
SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
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