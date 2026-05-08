OTTAWA, ON, le 8 mai 2026 /CNW/ -

Produit : Gâteau de poisson surgelé (avec sauce et crevettes)

Problème : Aliments - Allergène - Œufs

Aliments - Allergène - Gluten

Aliments - Allergène - Lait

Distribution : Nationale

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SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

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