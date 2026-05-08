Rappel de Gâteau de poisson surgelé (avec sauce et crevettes) de marque Samjin en raison de la présence non-déclarée d'œufs, de gluten et de lait English
Nouvelles fournies parAgence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
08 mai, 2026, 12:03 ET
OTTAWA, ON, le 8 mai 2026 /CNW/ -
Produit : Gâteau de poisson surgelé (avec sauce et crevettes)
Problème : Aliments - Allergène - Œufs
Aliments - Allergène - Gluten
Aliments - Allergène - Lait
Distribution : Nationale
Voir les produits concernés et les photos des produits pour ce rappel
SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
Demandes des médias et du public: Demandes de renseignements du public, Sans frais : 1-800-442-2342 (Canada et États-Unis), Téléphone : 1-613-773-2342 (local ou international), Courriel : [email protected]; Renseignements généraux pour les médias: Téléphone : 613-773-6600, Courriel : [email protected]
Partager cet article