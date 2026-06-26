Rappel de diverses épices moulues et de mélanges d'épices de marque Salem Foods en raison de la présence non déclarée de blé, de sésame et de moutarde

Rappel de diverses épices moulues et de mélanges d'épices de marque Salem Foods en raison de la présence non déclarée de blé, de sésame et de moutardeEnglish
Nouvelles fournies parAgence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
26 juin, 2026, 16:30 ET
OTTAWA, ON, le 26 juin 2026 /CNW/ -
Produit : Épices moulues et mélanges d'épices
Problème -
Aliments - Allergène - Blé
Aliments - Allergène - Graines de sésame
Aliments - Allergène - Moutarde
Aliments - Allergène - Gluten
Distribution : Nationale
SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
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