Rappel de diverses épices moulues et de mélanges d'épices de marque Salem Foods en raison de la présence non déclarée de blé, de sésame et de moutarde

English

Nouvelles fournies par

Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

26 juin, 2026, 16:30 ET

OTTAWA, ON, le 26 juin 2026 /CNW/ -

Produit : Épices moulues et mélanges d'épices
Problème -
Aliments - Allergène - Blé
Aliments - Allergène - Graines de sésame
Aliments - Allergène - Moutarde
Aliments - Allergène - Gluten
Distribution : Nationale

En ligne

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

Coordonnées de l'entreprise : Demandes de renseignements du public, Téléphone : 1-613-773-2342 (local ou international), Courriel : [email protected]; Renseignements généraux pour les médias, Téléphone : 613-773-6600, Courriel : [email protected]

Profil de l'entreprise

Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)