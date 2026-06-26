Rappel de diverses épices moulues et de mélanges d'épices de marque Salem Foods en raison de la présence non déclarée de blé, de sésame et de moutarde

OTTAWA, ON, le 26 juin 2026 /CNW/ -

Produit : Épices moulues et mélanges d'épices

Problème -

Aliments - Allergène - Blé

Aliments - Allergène - Graines de sésame

Aliments - Allergène - Moutarde

Aliments - Allergène - Gluten

Distribution : Nationale

En ligne

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

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