Rappel de Collations de soja de marque Wu Xian Zhai en raison de la présence non déclarée de blé et d'œufs

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Nouvelles fournies par

Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

30 juin, 2026, 16:34 ET

OTTAWA, ON, le 30 juin 2026 /CNW/ -

Produit : Collations de soja
Problème : Aliments - Allergène - Blé
                    Aliments - Allergène - Gluten
                    Aliments - Allergène - Œufs

Distribution : Colombie-Britannique

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SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

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