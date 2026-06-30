Rappel de Collations de soja de marque Wu Xian Zhai en raison de la présence non déclarée de blé et d'œufs

Rappel de Collations de soja de marque Wu Xian Zhai en raison de la présence non déclarée de blé et d'œufsEnglish
Nouvelles fournies parAgence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
30 juin, 2026, 16:34 ET
OTTAWA, ON, le 30 juin 2026 /CNW/ -
Produit : Collations de soja
Problème : Aliments - Allergène - Blé
Aliments - Allergène - Gluten
Aliments - Allergène - Œufs
Distribution : Colombie-Britannique
Voir les produits concernés et les photos des produits pour ce rappel
SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
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