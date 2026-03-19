Rappel de 7 Épices et Épices Shawarma au Poulet de marque Salem Foods en raison de la présence non déclarée de blé English
Nouvelles fournies parAgence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
19 mars, 2026, 13:06 ET
OTTAWA, ON, le 19 mars 2026 /CNW/ -
Produit : 7 Épices, Épices Shawarma au Poulet
Problème : Aliments - Allergène - Blé
Aliments - Allergène - Gluten
Distribution : Nationale
Voir les produits concernés et les photos des produits pour ce rappel
SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
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