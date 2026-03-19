Rappel de 7 Épices et Épices Shawarma au Poulet de marque Salem Foods en raison de la présence non déclarée de blé English

Nouvelles fournies par

Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

19 mars, 2026, 13:06 ET

OTTAWA, ON, le 19 mars 2026 /CNW/ -

Produit : 7 Épices, Épices Shawarma au Poulet

Problème :     Aliments - Allergène - Blé
                       Aliments - Allergène - Gluten

Distribution :  Nationale

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SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

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