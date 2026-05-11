OTTAWA, ON, le 11 mai 2026 /CNW/ - À l'occasion de la Journée internationale de la santé des végétaux, le 12 mai, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) invite la population canadienne à agir pour protéger les végétaux du Canada, une ressource essentielle pour notre alimentation, notre économie et notre environnement.

Les plantes produisent 98 % de l'oxygène que nous respirons et représentent 80 % de la nourriture que nous consommons. Au Canada, les secteurs liés aux végétaux contribuent à raison de 150 milliards de dollars au PIB, dont 33 milliards de dollars pour les céréales et oléagineux, 882 millions de dollars pour les fleurs, les plantes et les arbres ornementaux, et 36,2 milliards de dollars pour les produits forestiers.

Cependant, les végétaux sont constamment menacés par des organismes nuisibles, notamment des insectes, des agents pathogènes et d'autres organismes pouvant s'introduire par les marchandises, les emballages, le bois de chauffage ou les bagages de personnes qui voyagent. Une fois introduits, ces ravageurs peuvent dévaster les cultures, les jardins et les forêts, menaçant ainsi la biodiversité et nuisant à l'économie canadienne.

Nous avons la responsabilité collective de protéger les végétaux. Tout comme les contrôles frontaliers et les mesures phytosanitaires, la biosécurité végétale permet de protéger notre approvisionnement alimentaire et nos emplois, de faciliter le commerce et de préserver les forêts et les espaces naturels pour les générations futures.

L'ACIA veille à la protection des végétaux grâce à une réglementation exhaustive, à des contrôles frontaliers, à des activités de surveillance, à des mesures de quarantaine, à la sensibilisation du public, à l'évaluation scientifique des risques et à des analyses en laboratoire. Cette approche intégrée contribue à la viabilité, à la productivité et à la sécurité de nos écosystèmes agricoles et naturels.

Tout le monde peut aider à empêcher la propagation des ravageurs envahissants :

Ne ramenez pas de légumes, de fruits, de tubercules, de semences, de plantes ou de terre de vos voyages. Ceux-ci pourraient être porteurs de phytoravageurs.

Faites preuve de prudence lorsque vous achetez des plantes, des semences ou des produits végétaux en ligne. Vérifiez toujours leur provenance et si un certificat phytosanitaire ou un permis d'importation est requis pour l'envoi.

Si vous cultivez la terre, appliquez les normes de biosécurité des cultures.

Si vous repérez des ravageurs inconnus ou des signes de maladie des plantes, informez-en l'ACIA.

Les Nations Unies ont proclamé le 12 mai Journée internationale de la santé des végétaux. Cette journée vise à rappeler le rôle important de la protection des végétaux dans la lutte contre la faim et la pauvreté, la protection de l'environnement et de la biodiversité ainsi que le développement économique.

Citation

« La protection des végétaux est essentielle pour notre environnement, notre approvisionnement alimentaire et notre économie. En cette Journée internationale de la santé des végétaux, le Canada réaffirme son engagement à protéger nos cultures et nos ressources naturelles contre les organismes nuisibles et les maladies. En unissant nos efforts à l'échelle nationale et internationale, nous pouvons garantir un avenir sûr et écologiquement viable pour les générations futures. »

L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Faits en bref

Les secteurs canadiens de l'agriculture, de l'agroalimentaire, des engrais et de la foresterie sont essentiels à l'économie nationale. Ensemble, ils emploient plus de deux millions de Canadiennes et de Canadiens et contribuent à raison de plus de 200 milliards de dollars au PIB. Le Canada est aussi un grand exportateur de céréales, d'oléagineux, de cultures horticoles, de fruits et de produits forestiers.

L'ACIA réglemente les végétaux et les phytoravageurs afin de protéger les forêts, l'agriculture et l'environnement naturel du Canada.

Voici quelques exemples de phytoravageurs jugés préoccupants : L'agrile du frêne s'est propagé dans six provinces (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Québec, Ontario, Manitoba et Colombie-Britannique), tuant des millions de frênes en Amérique du Nord. Le fulgore tacheté n'a pas encore été observé au Canada, mais il a été ajouté à la liste des organismes nuisibles réglementés en 2018 afin d'empêcher son introduction à partir de régions infestées aux États-Unis et ailleurs. N'oubliez pas : Vous le voyez? Photographiez-le, capturez-le et signalez-le! La spongieuse est très répandue dans les régions situées à l'est de la frontière entre le Manitoba et l'Ontario. Si vous constatez la présence de cet insecte à Terre-Neuve-et-Labrador ou dans l'ouest du Canada, signalez-le immédiatement. Le puceron lanigère de la pruche est un ravageur qui s'attaque aux pruches du Canada et aux bassins versants où elles croissent, en particulier en Ontario et en Nouvelle-Écosse. Ce minuscule insecte peut être décelé grâce à la présence de sacs d'œufs d'aspect cotonneux sur les aiguilles des arbres. Découvrez ce qu'il faut surveiller dans votre région : Arrêter la propagation des organismes nuisibles et des plantes envahissantes.

Le Canada est membre de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) depuis 1952. La CIPV, administrée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'Agriculture (FAO), vise à préserver la santé des végétaux et à faciliter des échanges commerciaux sûrs. Le Canada participe activement à l'avancement des travaux de la CIPV et joue un rôle de premier plan dans plusieurs domaines, notamment l'élaboration de normes phytosanitaires fondées sur des données scientifiques.

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Chaque jour, les employés dévoués de l'ACIA, dont des inspecteurs, des vétérinaires et des scientifiques, inspectent les aliments pour en vérifier la salubrité, protègent les végétaux contre les ravageurs et les espèces envahissantes et interviennent dans les cas de maladie animale qui pourraient menacer le cheptel national et la santé humaine au Canada. Guidée par un processus décisionnel axé sur la science et une réglementation moderne, l'Agence vérifie que les aliments vendus au Canada sont salubres, tout en favorisant l'accès aux marchés internationaux de nos produits agricoles de qualité supérieure. Pour en apprendre davantage, consultez le site à l'adresse inspection.canada.ca.

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Agence canadienne d'inspection des aliments, 613-773-6600, [email protected]