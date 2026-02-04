LAVAL, QC, le 4 févr. 2026 /CNW/ - Alimentation Couche-Tard Inc. (« Couche-Tard » ou la « Société ») (TSX: ATD) publie un rappel concernant sa mise à jour stratégique 2026 le mercredi 11 février 2026, à compter de 8 h 00 (HE).

Alex Miller, président et chef de la direction, et Filipe Da Silva, chef de la direction financière, seront accompagnés de certains membres de l'équipe de direction de Couche-Tard pour présenter la prochaine phase des priorités stratégiques de l'entreprise, ses principales initiatives de croissance et sa vision à long terme. Une séance de questions‑réponses suivra.

Une webdiffusion en direct de l'événement sera disponible sur la page Événements et présentations du site Web corporatif de Couche‑Tard, et un enregistrement ainsi que les documents de présentation seront accessibles peu après.

L'événement virtuel est ouvert au public - veuillez visiter le lien suivant pour vous inscrire: S'inscrire ici.

À propos d'Alimentation Couche-Tard inc.

Couche-Tard est un leader global de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la mobilité, opérant dans 29 pays et territoires et ayant près de 17 300 magasins, dont approximativement 13 200 offrent du carburant pour le transport routier. Sous ses bannières reconnues Couche-Tard et Circle K, elle est l'un des plus importants exploitants indépendants de magasins d'accommodation aux États-Unis et est un leader dans l'industrie du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes, en Belgique, ainsi qu'en Irlande. Elle a également une présence importante au Luxembourg, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Pologne et dans la région administrative spéciale chinoise de Hong Kong. Environ 149 500 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau.

Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche-Tard inc., ou pour consulter ses états financiers consolidés annuels audités, ses états financiers consolidés intérimaires non audités et son rapport de gestion ou d'autres documents déposés auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada, rendez-vous à l'adresse : https://corpo.couche-tard.com ou SEDAR+ sous le profil de Couche-Tard à l'adresse www.sedarplus.ca.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer des déclarations prospectives, au sens de la législation en valeurs mobilières, notamment celles concernant l'opération éventuelle. Ces déclarations se caractérisent par l'emploi de verbes à la forme affirmative ou négative, tels que « croire », « pouvoir », « devoir », « prévoir », « s'attendre à », « estimer », « présumer », ainsi que d'autres expressions apparentées. Ces déclarations se fondent sur les croyances et les attentes actuelles de Couche‑Tard et comportent des risques et incertitudes importants sur lesquels Couche‑Tard n'a aucun contrôle. Couche‑Tard tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et que ses résultats ou les mesures qu'elle adopte pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués ou sous‑entendus dans ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d'une projection particulière. À moins qu'elle n'y soit tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, Couche‑Tard nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. Enfin, l'information prospective contenue dans le présent communiqué est basée sur l'information disponible en date de sa publication.

SOURCE Alimentation Couche-Tard inc.

Personnes-ressources : Questions des investisseurs - Relations investisseurs: Mathieu Brunet, Vice-président, Relations investisseurs et Trésorerie, Tél.: 450-662-6632, poste 4362, [email protected]; Questions des médias - Relations avec les médias : Chris Barnes, Communications globales, Tél.: 704-583-6293, [email protected]