LAVAL, QC, le 24 nov. 2025 /CNW/ - Alimentation Couche‑Tard inc. (« Couche-Tard » ou la « société ») (TSX: ATD) annonce ses résultats pour son deuxième trimestre terminé le 12 octobre 2025.

Commentaires de la direction exécutive sur le trimestre

Alex Miller, président et chef de la direction, a déclaré: « Avec une croissance des ventes par magasin comparable1,2 dans toutes nos régions géographiques pour un deuxième trimestre consécutif, conjuguée à des marges solides et à une amélioration séquentielle des volumes de carburant, nous sommes stimulés par l'élan positif qui continue de se développer au sein de la société. Nous affichons des performances supérieures à celles de notre secteur grâce à une offre qui répond clairement aux attentes de nos clients : de la croissance continue de nos promotions sur les « combos valeur » et nos partenariats exclusifs avec nos fournisseurs au succès de nos journées « Essence en Folie », qui génèrent de l'achalandage et de l'enthousiasme dans nos magasins. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, nous restons déterminés à continuer de mettre de l'avant une proposition de valeur convaincante et à investir dans des programmes qui favorisent l'excellence opérationnelle, optimisent notre chaîne d'approvisionnement et améliorent l'expérience client en magasin comme en ligne. Je suis fier de la performance de notre équipe et des progrès que nous faisons ensemble pour fidéliser nos clients. »

Filipe Da Silva, chef de la direction financière, a ajouté: « Nous avons clôturé le deuxième trimestre avec un optimisme croissant, témoignant de progrès réguliers soutenus par une exécution constante et une gestion efficace des coûts dans l'ensemble de nos opérations. La croissance des dépenses d'exploitation prioritaires est demeurée sous contrôle, alors que nous poursuivons notre plan d'investissement pluriannuel visant à développer de nouvelles opportunités pour renforcer notre réseau et à créer de la valeur pour nos clients. Ce trimestre marque également le premier trimestre complet pour GetGo, qui élargit davantage notre offre de produits alimentaires et d'accommodation aux États-Unis et crée de nouvelles opportunités de fidélisation de nos clients. Au cours du deuxième trimestre, nous avons également racheté près de 900 millions $ de nos actions par le biais du programme de rachat d'actions, tandis que, pour le premier semestre, nous avons investi près de 900 millions $ en dépenses d'immobilisation, renforçant ainsi notre approche équilibrée de l'allocation du capital. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, nous restons engagés à assurer une croissance des bénéfices tout au long de l'année. »

Faits saillants du trimestre

Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société atteignant 740,6 millions $ pour le deuxième trimestre de l'exercice 2026, comparativement à 708,8 millions $ pour le deuxième trimestre de l'exercice 2025. Le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la société 1 s'est élevé à approximativement 734,0 millions $, comparativement à 705,0 millions $ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent, soit une augmentation de 4,1 %.





s'est élevé à approximativement 734,0 millions $, comparativement à 705,0 millions $ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent, soit une augmentation de 4,1 %. Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société atteignant 0,79 $ par action sur une base diluée pour le deuxième trimestre de l'exercice 2026, comparativement à 0,75 $ par action sur une base diluée, pour le deuxième trimestre de l'exercice 2025. Le bénéfice net ajusté par action dilué 1 s'est élevé à 0,78 $, représentant une augmentation de 5,4 % par rapport à 0,74 $ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent.





s'est élevé à 0,78 $, représentant une augmentation de 5,4 % par rapport à 0,74 $ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Revenus totaux tirés des marchandises et services de 4,7 milliards $, soit une augmentation de 6,6 %. Augmentation des ventes de marchandises par magasin comparable 2 de 1,2 % aux États-Unis, de 0,5 % en Europe et autres régions 1 et de 5,4 % au Canada.





de 1,2 % aux États-Unis, de 0,5 % en Europe et autres régions et de 5,4 % au Canada. Le pourcentage de marge brute 1 sur les marchandises et services a augmenté de 0,9 % aux États-Unis pour s'établir à 34,7 %, de 0,7 % en Europe et autres régions pour s'établir à 38,9 %, et de 0,6 % au Canada pour s'établir à 34,2 %.





sur les marchandises et services a augmenté de 0,9 % aux États-Unis pour s'établir à 34,7 %, de 0,7 % en Europe et autres régions pour s'établir à 38,9 %, et de 0,6 % au Canada pour s'établir à 34,2 %. Les volumes de carburant pour le transport routier par magasin comparable ont diminué de 0,6 % aux États-Unis et de 1,8 % en Europe et autres régions, alors qu'ils ont augmenté de 1,1 % au Canada.





Diminution de la marge brute unitaire 1 sur le carburant pour le transport routier de 0,24 ¢ par gallon aux États-Unis, pour s'établir à 45,86 ¢ par gallon, augmentation de 1,00 ¢ US par litre en Europe et autres régions, pour s'établir à 11,51 ¢ US par litre, et augmentation de 1,72 ¢ CA par litre au Canada, pour s'établir à 15,07 ¢ CA par litre.





sur le carburant pour le transport routier de 0,24 ¢ par gallon aux États-Unis, pour s'établir à 45,86 ¢ par gallon, augmentation de 1,00 ¢ US par litre en Europe et autres régions, pour s'établir à 11,51 ¢ US par litre, et augmentation de 1,72 ¢ CA par litre au Canada, pour s'établir à 15,07 ¢ CA par litre. Émission réussie de billets de premier rang non garantis libellés en dollars américains d'une valeur de 1,2 milliard $ et de billets de premier rang non garantis libellés en dollars canadiens d'une valeur de 500,0 millions $ CA (359,9 millions $).

______________________________________

1 Veuillez vous référer à la section « Mesures non conformes aux normes comptables IFRS » pour plus d'informations relativement aux mesures de performance non reconnues par les normes comptables IFRS®. 2 Cette mesure représente la croissance (diminution) des revenus cumulés de marchandises entre la période actuelle et la période comparative pour les magasins qui ont été ouverts pendant au moins 23 jours sur chaque période de 28 jours incluse dans les périodes déclarées. Les revenus de marchandises sont définis comme les revenus tirés des marchandises et services, excluant les revenus de services.

Aperçu du deuxième trimestre de l'exercice 2026

Pour son deuxième trimestre terminé le 12 octobre 2025, Couche‑Tard annonce un bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société de 740,6 millions $, soit un bénéfice par action de 0,79 $ sur une base diluée, comparativement à 708,8 millions $ pour le trimestre correspondant de l'exercice 2025, soit 0,75 $ par action sur une base diluée. Les résultats du deuxième trimestre de l'exercice 2026 ont été affectés par un gain de change net de 8,9 millions $ avant impôts et par des frais d'acquisition de 0,3 million $ avant impôts. Les résultats du trimestre comparable de l'exercice 2025 ont été affectés par un gain de change net de 9,0 millions $ avant impôts et par des frais d'acquisition de 2,9 millions $ avant impôts. En excluant ces éléments, le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la société1 s'est élevé approximativement à 734,0 millions $, ou 0,78 $ par action sur une base diluée pour le deuxième trimestre de l'exercice 2026, comparativement à 705,0 millions $, ou 0,74 $ par action sur une base diluée pour le trimestre correspondant de l'exercice 2025, soit une augmentation du bénéfice net ajusté par action dilué3 de 5,4 %. Cette augmentation s'explique principalement par la contribution des acquisitions, par l'amélioration du pourcentage de marge brute sur les marchandises et services ainsi que sur le carburant pour le transport routier, et par la croissance organique de nos activités d'accommodation dans toutes nos régions, partiellement contrebalancées par l'impact de l'inflation et des investissements stratégiques sur les frais d'exploitation et sur l'amortissement. Les données financières sont exprimées en dollars américains, sauf indication contraire.

____________________________________

3 Veuillez vous référer à la section « Mesures non conformes aux normes comptables IFRS » pour plus d'informations relativement aux mesures de performance non reconnues par les normes comptables IFRS®.

Événements importants du deuxième trimestre de l'exercice 2026

Le 26 septembre 2025, nous avons émis des billets de premier rang non garantis libellés en dollars canadiens totalisant 500,0 millions $ CA (359,9 millions $) avec un taux de coupon de 3,86 % et venant à échéance en 2032.



Le 29 septembre 2025, nous avons aussi émis des billets de premier rang non garantis libellés en dollars américains totalisant 1,2 milliard $, comprenant une tranche de 700,0 millions $ avec un taux de coupon de 4,15 % et venant à échéance en 2028, ainsi qu'une tranche de 500,0 millions $ avec un taux de coupon de 5,08 % et venant à échéance en 2035.



Le produit net de 1,6 milliard $ issu de l'émission a été utilisé pour rembourser la dette émise dans le cadre de notre programme de papier commercial aux États-Unis.

Le 21 juillet 2025, la Bourse de Toronto a approuvé le renouvellement du régime de rachat d'actions de la société, qui est entré en vigueur le 23 juillet 2025. Le programme de rachat d'actions renouvelé autorise la société à racheter un maximum de 77,1 millions d'actions, représentant 10% des actions en circulation de la société au 14 juillet 2025, et la période de rachat d'actions se terminera au plus tard le 22 juillet 2026. Au cours du deuxième trimestre et du premier semestre de l'exercice 2026, nous avons racheté 16,6 millions d'actions pour un montant de 886,7 millions $, incluant 17,4 millions $ liés aux taxes. Subséquemment à la fin du trimestre, nous avons racheté 6,1 millions d'actions pour un montant, net des taxes payées, de 306,3 millions $.

Changements dans notre réseau au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2026

Nous avons acquis 14 magasins corporatifs, incluant 7 magasins corporatifs exploités sous la marque Texaco situés en Irlande, ainsi que 7 magasins corporatifs situés aux États-Unis. Ces transactions ont été financées à même la trésorerie disponible.





Au cours du trimestre, nous avons complété la construction de 19 magasins et la relocalisation ou la reconstruction de 3 magasins, ce qui porte le total à 35 magasins depuis le début de l'exercice 2026. Au 12 octobre 2025, 73 autres magasins étaient en construction et devraient ouvrir au cours des prochains trimestres.

Sommaire des mouvements dans notre réseau de magasins

Le tableau suivant présente certaines informations concernant le mouvement des magasins de notre réseau au cours de la période de 12 semaines terminée le 12 octobre 2025(1) :



Période de 12 semaines terminée le 12 octobre 2025 Types de magasins Corporatifs

CODO

DODO

Franchisés et autres affiliés

Total Nombre de magasins au début de la période 10 708

1 386

1 408

1 162

14 664 Acquisitions 14

--

--

--

14 Ouvertures / constructions / ajouts 19

--

2

12

33 Fermetures / dispositions / retraits (37)

(2)

(13)

(22)

(74) Conversions de magasins 6

(8)

1

1

-- Nombre de magasins à la fin de la période 10 710

1 376

1 398

1 153

14 637 Magasins Circle K exploités sous licence















2 633 Nombre total de magasins dans le réseau















17 270 Nombre de stations de carburant automatisées incluses dans le solde de fin de période 1 170

2

106

--

1 278

(1) Les magasins faisant partie du réseau de Circle K Belgium SA sont inclus à 100%, alors que les magasins exploités par le biais de notre coentreprise RDK sont inclus à 50%.

Données sur les taux de change

Nous présentons nos données en dollars américains, ce qui procure une information plus pertinente compte tenu de la prédominance de nos opérations aux États-Unis.

Le tableau suivant présente des renseignements sur les taux de change en fonction des taux de clôture, indiqués en dollars américains par unité monétaire comparative :



Périodes de 12 semaines terminées le Périodes de 24 semaines terminées le

12 octobre 2025 13 octobre 2024 12 octobre 2025 13 octobre 2024 Moyenne pour la période(1)







Dollar canadien 0,7236 0,7335 0,7253 0,7323 Couronne norvégienne 0,0993 0,0934 0,0988 0,0935 Couronne suédoise 0,1053 0,0963 0,1047 0,0953 Couronne danoise 0,1564 0,1477 0,1550 0,1462 Zloty 0,2741 0,2571 0,2717 0,2542 Euro 1,1674 1,1021 1,1569 1,0911 Dollar de Hong Kong 0,1281 0,1283 0,1279 0,1282

(1) Calculée en prenant la moyenne des taux de change à la clôture de chaque jour de la période indiquée.

Pour l'analyse des résultats consolidés, l'incidence de la conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères est définie comme l'impact de la conversion en dollars américains de nos opérations canadiennes, européennes, asiatiques et corporatives. Les écarts de conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères sont déterminés comme étant la différence entre les résultats de la période correspondante en devises locales convertis au taux de change moyen de la période en cours et les résultats de la période correspondante en devises locales convertis au taux de change moyen de la période correspondante.

Analyse sommaire des résultats consolidés pour le deuxième trimestre et le premier semestre de l'exercice 2026

Le tableau suivant présente certaines informations concernant nos opérations pour les périodes de 12 et 24 semaines terminées le 12 octobre 2025 et le 13 octobre 2024, et l'analyse des résultats de cette section devrait être lue conjointement avec le tableau ci-dessous. Les résultats de nos opérations en Europe et en Asie sont présentés ensemble sous Europe et autres régions.



Périodes de 12 semaines terminées le Périodes de 24 semaines terminées le (en millions de dollars US, sauf indication contraire) 12 octobre 2025 13 octobre 2024 Variation % 12 octobre 2025 13 octobre 2024 Variation % Données sur les résultats d'exploitation :











Revenus tirés des marchandises et services(1) :











États-Unis 3 144,9 2 951,2 6,6 6 239,9 5 973,4 4,5 Europe et autres régions 934,0 855,0 9,2 1 917,2 1 722,2 11,3 Canada 597,8 580,7 2,9 1 213,4 1 184,4 2,4 Total des revenus tirés des marchandises et services 4 676,7 4 386,9 6,6 9 370,5 8 880,0 5,5 Ventes de carburant pour le transport routier :











États-Unis 7 179,9 6 974,3 2,9 13 999,7 14 434,0 (3,0) Europe et autres régions 4 647,6 4 546,4 2,2 9 139,5 9 304,6 (1,8) Canada 1 221,9 1 363,0 (10,4) 2 445,2 2 801,7 (12,7) Total des ventes de carburant pour le transport routier 13 049,4 12 883,7 1,3 25 584,4 26 540,3 (3,6) Autres revenus(2) :











États-Unis 11,4 12,6 (9,5) 24,2 24,0 0,8 Europe et autres régions 121,6 114,0 6,7 219,6 222,6 (1,3) Canada 7,0 8,1 (13,6) 14,3 15,9 (10,1) Total des autres revenus 140,0 134,7 3,9 258,1 262,5 (1,7) Total des ventes 17 866,1 17 405,3 2,6 35 213,0 35 682,8 (1,3) Marge brute sur les marchandises et services(1)(3) :











États-Unis 1 092,0 998,0 9,4 2 162,5 2 017,1 7,2 Europe et autres régions 363,4 326,3 11,4 745,8 671,3 11,1 Canada 204,2 195,1 4,7 412,7 405,1 1,9 Marge brute totale sur les marchandises et services 1 659,6 1 519,4 9,2 3 321,0 3 093,5 7,4 Marge brute sur le carburant pour le transport routier(3) :











États-Unis 1 066,9 1 000,8 6,6 2 049,1 2 049,1 -- Europe et autres régions 476,2 451,5 5,5 951,6 824,3 15,4 Canada 147,8 132,0 12,0 288,2 260,7 10,5 Marge brute totale sur le carburant pour le transport routier 1 690,9 1 584,3 6,7 3 288,9 3 134,1 4,9 Marge brute sur les autres revenus(2)(3) :











États-Unis 11,3 10,0 13,0 24,2 18,7 29,4 Europe et autres régions 38,3 29,6 29,4 73,1 62,8 16,4 Canada 6,7 7,7 (13,0) 13,6 15,0 (9,3) Marge brute totale sur les autres revenus 56,3 47,3 19,0 110,9 96,5 14,9 Marge brute totale(3) 3 406,8 3 151,0 8,1 6 720,8 6 324,1 6,3 Frais d'exploitation, de vente, généraux et d'administration 1 787,0 1 649,9 8,3 3 496,2 3 282,4 6,5 Gain sur la cession d'immobilisations et d'autres actifs (1,5) (5,1) (70,6) (61,5) (43,4) 41,7 Amortissement et perte de valeur 534,1 467,5 14,2 1 061,9 908,4 16,9 Bénéfice d'exploitation 1 087,2 1 038,7 4,7 2 224,2 2 176,7 2,2 Frais financiers nets 135,4 117,8 14,9 253,7 232,9 8,9 Bénéfice net 743,3 712,0 4,4 1 529,4 1 505,1 1,6 Moins: Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant

pas le contrôle (2,7) (3,2) (15,6) (6,3) (5,5) 14,5 Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société 740,6 708,8 4,5 1 523,1 1 499,6 1,6 Données par action :











Bénéfice net par action de base (dollars par action) 0,79 0,75 5,3 1,61 1,57 2,5 Bénéfice net par action dilué (dollars par action) 0,79 0,75 5,3 1,61 1,57 2,5 Bénéfice net ajusté par action dilué (dollars par action)(3) 0,78 0,74 5,4 1,56 1,57 (0,6)



Périodes de 12 semaines terminées le Périodes de 24 semaines terminées le (en millions de dollars US, sauf indication contraire) 12 octobre 2025 13 octobre 2024 Variation % 12 octobre 2025 13 octobre 2024 Variation % Autres données d'exploitation :











Pourcentage de marge brute sur les marchandises et

services(1)(3) :











Consolidé 35,5 % 34,6 % 0,9 35,4 % 34,8 % 0,6 États-Unis 34,7 % 33,8 % 0,9 34,7 % 33,8 % 0,9 Europe et autres régions 38,9 % 38,2 % 0,7 38,9 % 39,0 % (0,1) Canada 34,2 % 33,6 % 0,6 34,0 % 34,2 % (0,2) Croissance (diminution) des ventes de marchandises par

magasin comparable(4) :











États-Unis(5)(6) 1,2 % (1,6 %)

0,8 % (1,3 %)

Europe et autres régions(3)(7) 0,5 % (1,5 %)

2,1 % (1,8 %)

Canada(5)(6) 5,4 % (2,3 %)

4,8 % (3,1 %)

Marge brute unitaire sur le carburant pour le transport

routier(3) :











États-Unis (cents par gallon) 45,86 46,10 (0,5) 44,95 47,12 (4,6) Europe et autres régions (cents par litre) 11,51 10,51 9,5 11,46 9,60 19,4 Canada (cents CA par litre) 15,07 13,35 12,9 14,64 13,23 10,7 Volume total de carburant pour le transport routier vendu :











États-Unis (millions de gallons) 2 326,5 2 170,8 7,2 4 558,6 4 348,8 4,8 Europe et autres régions (millions de litres) 4 138,6 4 295,2 (3,6) 8 303,2 8 587,7 (3,3) Canada (millions de litres) 1 356,3 1 347,4 0,7 2 714,5 2 690,0 0,9 Croissance (diminution) du volume de carburant pour le

transport routier par magasin comparable(5) :











États-Unis (0,6 %) (2,2 %)

(0,8 %) (1,5 %)

Europe et autres régions(7) (1,8 %) 0,1 %

(1,5 %) (0,7 %)

Canada 1,1 % 0,5 %

1,7 % (0,9 %)



(en millions de dollars US, sauf indication contraire) Au

12 octobre 2025 Au 27 avril 2025 Variation $ Données tirées du bilan :





Actif total 40 624,2 38 301,9 2 322,3 Dettes portant intérêt(3) 15 622,6 13 956,3 1 666,3 Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société 15 382,0 14 946,8 435,2 Ratios d'endettement(3) :





Dette nette portant intérêt / capitalisation totale 0,47 : 1 0,44 : 1

Ratio d'endettement 2,21 : 1 1,96 : 1

Rentabilité(3) :





Rendement des capitaux propres 17,7 % 18,3 %

Rendement des capitaux investis 11,9 % 12,2 %



(1) Comprend les revenus tirés des redevances de franchisage, des royautés et des remises sur certains achats effectués par les franchisés et les affiliés ainsi que de la vente en gros de marchandises. Les redevances de franchisage des magasins internationaux sous licence sont incluses sous les États-Unis. (2) Comprend les revenus tirés de la location d'actifs et de la vente d'énergie pour les moteurs stationnaires et de carburant pour le secteur de l'aviation. (3) Veuillez vous référer à la section « Mesures non conformes aux normes comptables IFRS » pour plus d'informations relativement à nos mesures de performance non reconnues par les normes comptables IFRS, ainsi que notre mesure de gestion du capital. (4) Cette mesure représente la croissance (diminution) des revenus cumulés de marchandises entre la période actuelle et la période comparative pour les magasins qui ont été ouverts pendant au moins 23 jours sur chaque période de 28 jours incluse dans les périodes déclarées. Les revenus des marchandises sont définis comme les revenus tirés des marchandises et services, excluant les revenus de services. (5) Pour les magasins corporatifs seulement. (6) Calculé sur la base des monnaies fonctionnelles respectives. (7) La croissance (diminution) des ventes de marchandise par magasin comparable et la croissance (diminution) du volume de carburant pour le transport routier par magasin comparable pour l'Europe et autres régions comprend les résultats de l'acquisition de certains actifs européens du commerce de détail de TotalEnergies SE à partir du 28 décembre 2023.

Chiffre d'affaires

Notre chiffre d'affaires a atteint 17,9 milliards $ pour le deuxième trimestre de l'exercice 2026, en hausse de 460,8 millions $, soit une augmentation de 2,6 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice 2025, principalement attribuable à la contribution des acquisitions et à l'effet net de changements organiques à notre réseau, partiellement contrebalancés par un prix de vente moyen moins élevé du carburant pour le transport routier, par la baisse des revenus de nos activités de vente en gros de carburant, ainsi que par l'impact de la cession réglementaire liée à l'acquisition de GetGo. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un effet positif net d'environ 332,0 millions $ sur nos revenus du deuxième trimestre.

Pour le premier semestre de l'exercice 2026, notre chiffre d'affaires a diminué de 469,8 millions $, ou 1,3 %, par rapport à l'exercice 2025, principalement attribuable à un prix de vente moyen moins élevé du carburant pour le transport routier, à la faiblesse de la demande de carburant et de l'achalandage aux États-Unis, ainsi qu'à l'impact de la cession réglementaire liée à l'acquisition de GetGo, partiellement contrebalancés par la contribution des acquisitions et par l'effet net de changements organiques à notre réseau. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un effet positif net d'environ 680,0 millions $ sur nos revenus.

Revenus tirés des marchandises et services

Le total des revenus tirés des marchandises et services s'est élevé à 4,7 milliards $ au deuxième trimestre de l'exercice 2026, soit une augmentation de 289,8 millions $, comparativement au trimestre correspondant de l'exercice 2025. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 36,0 millions $. L'augmentation résiduelle d'environ 254,0 millions $, ou 5,8 %, est principalement attribuable à la contribution des acquisitions, qui a totalisé environ 163,0 millions $, et à la croissance organique, partiellement contrebalancées par l'impact de la cession réglementaire liée à l'acquisition de GetGo, qui a totalisé environ 20,0 millions $. Les ventes de marchandises par magasin comparable ont augmenté de 1,2 % aux États-Unis, soutenus par des promotions réussies, notamment grâce à nos offres « combos valeur », ainsi que dans la catégorie des autres produits de nicotine. Au Canada, les ventes de marchandises par magasin comparable ont augmenté de 5,4 %, en raison de la croissance dans la catégorie de l'alcool, alors qu'en Europe et autres régions1, ils ont augmenté de 0,5 %. Le succès croissant de notre offre alimentaire, ainsi que l'expansion de la catégorie des breuvages embouteillés, ont contribué à la croissance dans toutes les régions. Cependant, ces effets ont été partiellement compensés par les difficultés de l'industrie de la cigarette et la concurrence dans la catégorie des autres produits de nicotine. Les changements réglementaires dans certaines zones géographiques continuent également d'impacter nos résultats.

Pour le premier semestre de l'exercice 2026, les revenus de marchandises et services ont augmenté de 490,5 millions $, ou 5,5 %, par rapport à l'exercice 2025. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 80,0 millions $. Les ventes de marchandises par magasin comparable ont augmenté de 0,8 % aux États-Unis, de 2,1 % en Europe et autres régions1, et de 4,8 % au Canada.

______________________________________

4 Veuillez vous référer à la section « Mesures non conformes aux normes comptables IFRS » pour plus d'informations relativement aux mesures de performance non reconnues par les normes comptables IFRS.

Ventes de carburant pour le transport routier

Pour le deuxième trimestre de l'exercice 2026, le total des ventes de carburant pour le transport routier s'est élevé à 13,0 milliards $, soit une augmentation de 165,7 millions $ comparativement au trimestre correspondant de l'exercice 2025. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 289,0 millions $. La diminution résiduelle d'environ 123,0 millions $, ou 1,0 %, est principalement attribuable à un prix de vente moyen moins élevé du carburant pour le transport routier, lequel a eu un effet négatif d'environ 498,0 millions $, à la faiblesse de la demande de carburant, par la baisse des revenus de nos activités de vente en gros de carburant ainsi qu'à l'impact de la cession réglementaire liée à l'acquisition de GetGo, qui a totalisé environ 44,0 millions $, partiellement contrebalancés par la contribution des acquisitions, qui a totalisé environ 471,0 millions $. Les volumes de carburant pour le transport routier par magasin comparable ont diminué de 0,6 % aux États-Unis et de 1,8 % en Europe et autres régions, les deux régions ayant été affectées par une demande plus faible, alors qu'ils ont augmenté de 1,1 % au Canada, affectés favorablement par une bonne exécution et la croissance du marché.

Pour le premier semestre de l'exercice 2026, les ventes de carburant pour le transport routier ont diminué de 955,9 millions $, ou 3,6 %, par rapport à l'exercice 2025. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 587,0 millions $. Les volumes de carburant pour le transport routier par magasin comparable ont diminué de 0,8 % aux États-Unis, de 1,5 % en Europe et autres régions et ont augmenté de 1,7 % au Canada.

Le tableau suivant donne un aperçu du prix de vente moyen sur le carburant pour le transport routier de nos magasins corporatifs dans nos différents marchés pour les huit derniers trimestres. Le prix de vente moyen du carburant pour le transport routier correspond aux ventes de carburant pour le transport routier divisées par le volume de carburant pour le transport routier vendu :

Trimestre 3ᵉ 4ᵉ 1 ᵉʳ 2ᵉ Moyenne

pondérée Période de 52 semaines terminée le 12 octobre 2025











États-Unis (dollars US par gallon) 3,03 3,09 3,06 3,07 3,06

Europe et autres régions (cents US par litre) 114,06 115,07 118,99 124,25 117,87

Canada (cents CA par litre) 137,05 133,74 125,55 126,13 131,00 Période de 52 semaines terminée le 13 octobre 2024











États-Unis (dollars US par gallon) 3,18 3,40 3,44 3,22 3,30

Europe et autres régions (cents US par litre) 112,53 125,90 120,73 115,46 118,87

Canada (cents CA par litre) 136,26 143,91 149,20 140,32 142,00

Autres revenus

Pour le deuxième trimestre de l'exercice 2026, le total des autres revenus s'est élevé à 140,0 millions $, soit une augmentation de 5,3 millions $ comparativement au trimestre correspondant de l'exercice 2025. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 7,0 millions $.

Pour le premier semestre de l'exercice 2026, le total des autres revenus s'est élevé à 258,1 millions $, soit une diminution de 4,4 millions $ par rapport à l'exercice 2025. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 15,0 millions $. La diminution résiduelle de 19,0 millions $, ou 7,2 %, est principalement attribuable à la baisse des prix de nos autres produits de carburant.

Marge brute5

Notre marge brute a atteint 3,4 milliards $ au deuxième trimestre de l'exercice 2026, en hausse de 255,8 millions $, ou 8,1 %, par rapport au trimestre correspondant de l'exercice 2025, principalement attribuable à la contribution des acquisitions, à l'amélioration de la marge brute unitaire1 tant sur les marchandises et services que sur le carburant pour le transport routier, ainsi qu'à la croissance organique, partiellement contrebalancées par l'impact de la cession réglementaire liée à l'acquisition de GetGo. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un effet positif net d'environ 41,0 millions $.

Pour le premier semestre de l'exercice 2026, notre marge brute a augmenté de 396,7 millions $, ou 6,3 %, comparativement au premier semestre de l'exercice 2025, principalement attribuable à des raisons similaires à celles du deuxième trimestre. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un effet positif net d'environ 86,0 millions $.

______________________________________

5 Veuillez vous référer à la section « Mesures non conformes aux normes comptables IFRS » pour plus d'informations relativement aux mesures de performance non reconnues par les normes comptables IFRS.

Marge brute sur les marchandises et services

Pour le deuxième trimestre de l'exercice 2026, notre marge brute sur les marchandises et services a été de 1,7 milliard $, soit une augmentation de 140,2 millions $ par rapport au trimestre correspondant de l'exercice 2025. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 14,0 millions $. L'augmentation résiduelle d'environ 126,0 millions $, ou 8,3 %, est principalement attribuable à la contribution des acquisitions, qui a totalisé environ 56,0 millions $, à la croissance organique, ainsi qu'à l'amélioration de la marge brute unitaire1 sur les marchandises et services aux États-Unis, partiellement contrebalancée par l'impact de la cession réglementaire liée à l'acquisition de GetGo, qui a totalisé environ 7,0 millions $. Notre pourcentage de marge brute1 sur les marchandises et services a augmenté de 0,9 % aux États-Unis pour s'établir à 34,7 %, affecté favorablement par la promotion Zyntember et par la saine gestion de notre offre alimentaire. En Europe et autres régions, notre pourcentage de marge brute1 sur les marchandises et services a augmenté de 0,7 % pour s'établir à 38,9 %, affectée favorablement par un mix de produits découlant de la baisse des revenus liés aux produits du tabac et par la croissance soutenue de la mobilité électrique dans les pays scandinaves. Au Canada, notre pourcentage de marge brute1 sur les marchandises et services a augmenté de 0,6 % pour s'établir à 34,2 %, affecté favorablement par un mix de produits différent découlant de la baisse des revenus liés aux cigarettes.

Au cours du premier semestre de l'exercice 2026, notre marge brute sur les marchandises et services s'est établie à 3,3 milliards $, soit une augmentation de 227,5 millions $ par rapport au premier semestre de l'exercice 2025. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 33,0 millions $. Notre pourcentage de marge brute1 sur les marchandises et services a augmenté de 0,9 % aux États-Unis pour s'établir à 34,7 %, a diminué de 0,1 % en Europe et autres régions pour s'établir à 38,9 %, et de 0,2 % au Canada pour s'établir à 34,0 %.

Marge brute sur le carburant pour le transport routier

Pour le deuxième trimestre de l'exercice 2026, notre marge brute sur le carburant pour le transport routier a été de 1,7 milliard $, soit une augmentation de 106,6 millions $ par rapport au trimestre correspondant de l'exercice 2025. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 24,0 millions $. L'augmentation résiduelle d'environ 83,0 millions $, ou 5,2 %, est principalement attribuable à la contribution des acquisitions, qui a totalisé environ 79,0 millions $, et à l'amélioration de la marge brute unitaire1 sur le carburant pour le transport routier en Europe et autres régions ainsi qu'au Canada, partiellement contrebalancées par la diminution de la marge brute unitaire1 sur le carburant pour le transport routier aux États-Unis, par la faiblesse de la demande de carburant et de l'achalandage aux États-Unis et en Europe et autres régions, ainsi qu'à l'impact de la cession réglementaire liée à l'acquisition de GetGo, qui a totalisé environ 7,0 millions $. Aux États-Unis, notre marge brute unitaire6 sur le carburant pour le transport routier s'est établie à 45,86 ¢ par gallon, soit une baisse de 0,24 ¢ par gallon, et au Canada, elle s'est établie à 15,07 ¢ CA par litre, soit une hausse de 1,72 ¢ CA par litre. Les marges unitaires sur le carburant sont demeurées solides à travers notre réseau, en raison du travail continu sur l'optimisation de notre chaîne d'approvisionnement et à une bonne exécution dans nos magasins. En Europe et autres régions, notre marge brute unitaire1 sur le carburant pour le transport routier s'est établie à 11,51 ¢ US par litre, soit une hausse de 1,00 ¢ US par litre, affectée favorablement par l'effet de la conversion des devises et par la bonne exécution de notre stratégie d'approvisionnement, partiellement contrebalancées par l'impact de l'ajustement découlant de la renégociation d'un contrat d'approvisionnement qui a eu un impact favorable sur la marge brute unitaire1 sur le caburant pour le transport routier de l'exercice précédent.

Au cours du premier semestre de l'exercice 2026, notre marge brute sur le carburant pour le transport routier a été de 3,3 milliards $, soit une augmentation de 154,8 millions $ par rapport au premier semestre de l'exercice 2025. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 48,0 millions $. La marge brute unitaire1 sur le carburant pour le transport routier s'est établie à 44,95 ¢ par gallon aux États-Unis, à 11,46 ¢ US par litre en Europe et autres régions, et à 14,64 ¢ CA par litre au Canada.

_____________________________________

6 Veuillez vous référer à la section « Mesures non conformes aux normes comptables IFRS » pour plus d'informations relativement aux mesures de performance non reconnues par les normes comptables IFRS.

Le tableau suivant fournit certaines informations relatives aux marges brutes unitaires1 sur le carburant pour le transport routier provenant de nos magasins corporatifs aux États-Unis et à l'impact des frais liés aux modes de paiement électronique pour les huit derniers trimestres :

(en cents US par gallon)









Trimestre 3ᵉ 4ᵉ 1 ᵉʳ 2ᵉ Moyenne

pondérée Période de 52 semaines terminée le 12 octobre 2025









Avant déduction des frais liés aux modes de paiement électronique 45,35 43,86 44,81 46,92 45,28 Frais liés aux modes de paiement électronique(1) 5,84 6,09 5,34 5,62 5,72 Déduction faite des frais liés aux modes de paiement électronique 39,51 37,77 39,47 41,30 39,56 Période de 52 semaines terminée le 13 octobre 2024









Avant déduction des frais liés aux modes de paiement électronique 44,38 39,28 49,49 47,57 45,16 Frais liés aux modes de paiement électronique(1) 5,77 6,03 6,16 6,02 5,98 Déduction faite des frais liés aux modes de paiement électronique 38,61 33,25 43,33 41,55 39,18

(1) Les dépenses liées aux modes de paiement électronique sont déterminées en attribuant la partie du total des dépenses liées aux modes de paiement électronique, qui sont incluses dans les Frais d'exploitation, de vente, généraux et d'administration, réputée liée aux transactions de carburant pour le transport routier de nos magasins corporatifs aux États-Unis.

Le tableau suivant présente les marges brutes unitaires1 sur le carburant pour le transport routier de notre réseau en Europe et autres régions, ainsi qu'au Canada, pour les huit derniers trimestres :

Trimestre 3ᵉ 4ᵉ 1 ᵉʳ 2ᵉ Moyenne

pondérée Période de 52 semaines terminée le 12 octobre 2025









Europe et autres régions (cents US par litre) 9,29 9,57 11,41 11,51 10,38 Canada (cents CA par litre) 13,54 14,05 14,21 15,07 14,18 Période de 52 semaines terminée le 13 octobre 2024









Europe et autres régions (cents US par litre) 8,56 8,30 8,68 10,51 9,04 Canada (cents CA par litre) 12,99 13,68 13,11 13,35 13,25

Généralement, les marges brutes sur le carburant pour le transport routier1 peuvent être volatiles d'un trimestre à l'autre, mais tendent à être plus stables sur des périodes plus longues. En Europe et autres régions, la volatilité des marges sur le carburant est influencée par la durée de la chaîne d'approvisionnement due à un modèle plus intégré. En Europe et autres régions, ainsi qu'au Canada, les frais liés aux modes de paiement électronique ne sont pas aussi volatiles qu'aux États-Unis.

Marge brute sur les autres revenus

Pour le deuxième trimestre de l'exercice 2026, notre marge brute sur les autres revenus a été de 56,3 millions $, soit une augmentation de 9,0 millions $, ou 19,0 %, par rapport à la période correspondante de l'exercice 2025. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 2,0 millions $.

Au cours du premier semestre de l'exercice 2026, notre marge brute sur les autres revenus a été de 110,9 millions $, soit une augmentation de 14,4 millions $, ou 14,9 %, par rapport à l'exercice 2025. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 5,0 millions $.

Frais d'exploitation, de vente, généraux et d'administration (« frais d'exploitation »)

Pour le deuxième trimestre et le premier semestre de l'exercice 2026, les frais d'exploitation ont augmenté de 8,3 % et de 6,5 %, respectivement, par rapport aux périodes correspondantes de l'exercice 2025. La croissance normalisée des frais d'exploitation1 était de 3,4 % et de 2,9 %, respectivement, telle que présentée dans le tableau suivant :



Périodes de 12 semaines terminées le Périodes de 24 semaines terminées le

12 octobre 2025 13 octobre 2024 12 octobre 2025 13 octobre 2024 Croissance des frais d'exploitation, telle que publiée 8,3 % 12,4 % 6,5 % 12,9 % Ajustements :







Augmentation provenant des frais d'exploitation additionnels liés

aux acquisitions (4,3 %) (10,0 %) (2,8 %) (10,0 %) (Augmentation) diminution générée par l'effet net de la conversion

de devises (1,3 %) (0,2 %) (1,3 %) 0,1 % Diminution générée par la variation des frais liés aux modes de

paiement électronique, excluant les acquisitions et les

dispositions 0,4 % -- 0,8 % -- Diminution provenant des frais d'exploitation liés aux dispositions 0,4 % -- 0,2 % -- Augmentation nette provenant des frais d'intégration de systèmes

additionnels liés aux acquisitions (0,3 %) (0,1 %) (0,3 %) (0,1 %) Diminution (augmentation) nette des frais d'acquisition constatés

dans les résultats 0,2 % 0,1 % (0,2 %) 0,1 % Croissance normalisée des frais d'exploitation1 3,4 % 2,2 % 2,9 % 3,0 %

La croissance normalisée des frais d'exploitation7 pour le deuxième trimestre de l'exercice 2026 est principalement attribuable aux pressions inflationnistes, aux investissements supplémentaires pour soutenir nos initiatives stratégiques, ainsi qu'aux investissements visant à soutenir l'accélération de notre programme d'offre alimentaire, partiellement contrebalancés par les efforts stratégiques continus pour contrôler nos dépenses.

Au cours du premier semestre de l'exercice 2026, notre approche disciplinée en matière de frais d'exploitations continue d'être mise en évidence par la croissance normalisée de nos frais d'exploitation1, qui est en ligne avec le niveau d'inflation de notre réseau.

_____________________________________

7 Veuillez vous référer à la section « Mesures non conformes aux normes comptables IFRS » pour plus d'informations relativement aux mesures de performance non reconnues par les normes comptables IFRS.

Bénéfice avant intérêts, impôts, amortissement et perte de valeur (« BAIIA8 ») et BAIIA ajusté1

Pour le deuxième trimestre de l'exercice 2026, le BAIIA s'est chiffré à 1,6 milliard $, soit une augmentation de 116,8 millions $, ou 7,7 %, comparativement au trimestre correspondant de l'exercice 2025. Le BAIIA ajusté du deuxième trimestre de l'exercice 2026 a augmenté de 114,2 millions $, ou 7,5 %, comparativement au trimestre correspondant de l'exercice 2025, principalement attribuable à la contribution des acquisitions, qui a totalisé environ 65,0 millions $, à l'amélioration de la marge brute unitaire1 tant sur les marchandises et services que sur le carburant pour le transport routier, ainsi qu'à la croissance organique de nos activités d'accommodation, partiellement contrebalancées par l'impact de la cession réglementaire liée à l'acquisition de GetGo, qui a totalisé environ 8,0 millions $. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 21,0 millions $.

Au cours du premier semestre de l'exercice 2026, le BAIIA s'est chiffré à 3,3 milliards $, soit une augmentation de 199,7 millions $, ou 6,4 %, comparativement au premier semestre de l'exercice 2025. Le BAIIA ajusté pour le premier semestre de l'exercice 2026 a augmenté de 139,6 millions $, ou 4,5 %, comparativement au premier semestre de l'exercice 2025, principalement attribuable à des raisons similaires à celles du deuxième trimestre. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 42,0 millions $.

Amortissement et perte de valeur (« amortissement »)

Pour le deuxième trimestre de l'exercice 2026, notre dépense d'amortissement a augmenté de 66,6 millions $, ou 14,2 %, comparativement au deuxième trimestre de l'exercice 2025, principalement attribuable aux remplacements d'équipements, à l'amélioration continue de notre réseau, à des investissements stratégiques, ainsi qu'aux investissements réalisés par l'entremise d'acquisitions d'entreprises, qui ont totalisé environ 23,0 millions $. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact défavorable net d'environ 8,0 millions $.

Pour le premier semestre de l'exercice 2026, notre dépense d'amortissement a augmenté de 153,5 millions $, comparativement au premier semestre de l'exercice 2025. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact défavorable net d'environ 16,0 millions $. L'augmentation résiduelle d'environ 138,0 millions $, ou 15,2 %, est principalement attribuable à des raisons similaires à celles du deuxième trimestre.

Frais financiers nets

Les frais financiers nets pour le deuxième trimestre et le premier semestre de l'exercice 2026 ont totalisé 135,4 millions $ et 253,7 millions $, respectivement, soit une augmentation de 17,6 millions $ et de 20,8 millions $, respectivement, comparativement aux périodes correspondantes de l'exercice 2025. Une partie de la variation s'explique par certains éléments qui ne sont pas considérés comme indicatifs des tendances futures, comme le montre le tableau ci-dessous :



Périodes de 12 semaines terminées le Périodes de 24 semaines terminées le (en millions de dollars US) 12 octobre 2025 13 octobre 2024 Variation 12 octobre 2025 13 octobre 2024 Variation Frais financiers nets, tels que publiés 135,4 117,8 17,6 253,7 232,9 20,8 Expliqués par :











Gain de change net 8,9 9,0 (0,1) 23,1 11,2 11,9 Variation de la juste valeur des instruments financiers

classifiés à la juste valeur par le biais du résultat net -- (1,5) 1,5 1,0 (1,9) 2,9 Variation résiduelle 144,3 125,3 19,0 277,8 242,2 35,6

La variation résiduelle pour le deuxième trimestre et le premier semestre de l'exercice 2026 est partiellement attribuable à une dette moyenne à court terme et long terme plus élevée en lien avec nos récentes acquisitions.

______________________________________

8 Veuillez vous référer à la section « Mesures non conformes aux normes comptables IFRS » pour plus d'informations relativement aux mesures de performance non reconnues par les normes comptables IFRS.

Impôts sur les bénéfices

Le deuxième trimestre de l'exercice 2026 affiche un taux d'imposition de 22,8 % comparativement à 23,4 % pour le trimestre correspondant de l'exercice 2025. La diminution provient principalement de l'impact d'une composition différente de nos revenus dans les différentes juridictions dans lesquelles nous opérons.

Le premier semestre de l'exercice 2026 affiche un taux d'imposition de 23,0 %, comparativement à 23,3 % pour le trimestre correspondant de l'exercice 2025. La différence est principalement attribuable à des raisons similaires à celles du deuxième trimestre.

Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société et bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la société1

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société du deuxième trimestre de l'exercice 2026 s'est chiffré à 740,6 millions $, comparativement à 708,8 millions $ pour le deuxième trimestre de l'exercice 2025, soit une augmentation de 31,8 millions $, ou 4,5 %. Le bénéfice net par action dilué s'est quant à lui chiffré à 0,79 $, comparativement à 0,75 $ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un effet positif net d'environ 12,0 millions $ sur le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société du deuxième trimestre de l'exercice 2026.

Le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la société pour le deuxième trimestre de l'exercice 2026 s'est chiffré approximativement à 734,0 millions $, comparativement à 705,0 millions $ pour le deuxième trimestre de l'exercice 2025, soit une augmentation de 29,0 millions $, ou 4,1 %. Le bénéfice net ajusté par action dilué1 s'est chiffré à 0,78 $ pour le deuxième trimestre de l'exercice 2026, comparativement à 0,74 $ pour le trimestre correspondant de l'exercice 2025, soit une augmentation de 5,4 %.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société du premier semestre de l'exercice 2026 s'est chiffré à 1,5 milliard $, soit une augmentation de 23,5 millions $, ou 1,6 %, par rapport au premier semestre de l'exercice 2025. Le bénéfice net par action dilué s'est quant à lui chiffré à 1,61 $, comparativement à 1,57 $ pour l'exercice 2025. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un effet positif net d'environ 27,0 millions $ sur le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société pour le premier semestre de l'exercice 2026.

Le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la société pour le premier semestre de l'exercice 2026 s'est chiffré à 1,5 milliard $, soit une baisse de 24,0 millions $, ou 1,6 %, comparativement au premier semestre de l'exercice 2025. Le bénéfice net ajusté par action dilué9 s'est chiffré à 1,56 $ pour le premier semestre de l'exercice 2026, comparativement à 1,57 $ pour le premier semestre de l'exercice 2025, soit une diminution de 0,6 %.

_____________________________________

9 Veuillez vous référer à la section « Mesures non conformes aux normes comptables IFRS » pour plus d'informations relativement aux mesures de performance non reconnues par les normes comptables IFRS.

Dividendes

Lors de sa réunion du 24 novembre 2025, le conseil d'administration a approuvé une augmentation du dividende trimestriel de 2,0 ¢ CA par action, le portant à 21,5 ¢ CA par action, une augmentation de 10,3 %.

Lors de cette même réunion, le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 21,5 ¢ CA par action pour le deuxième trimestre de l'exercice 2026 aux actionnaires inscrits le 3 décembre 2025 et a approuvé son paiement pour le 17 décembre 2025. Il s'agit d'un dividende déterminé au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.

Mesures non conformes aux normes comptables IFRS

Afin de fournir plus d'informations sur la performance de la société, les informations financières incluses dans nos documents financiers contiennent certaines données qui ne sont pas des mesures de performance reconnues par les normes comptables IFRS® telles que publiées par l'International Accounting Standards Board (« normes comptables IFRS ») et qui sont également calculées sur une base ajustée en excluant certains éléments spécifiques. Ces mesures de performance s'appellent les « mesures non conformes aux normes comptables IFRS ». Nous croyons que ces mesures non conformes aux normes comptables IFRS sont utiles à la direction, aux investisseurs ainsi qu'aux analystes, car elles fournissent plus d'informations pour mesurer la performance et la situation financière de la société.

Les mesures financières non conformes aux normes comptables IFRS suivantes sont utilisées dans nos divulgations financières :

Marge brute ;

Bénéfice avant intérêts, impôts, amortissement et perte de valeur (« BAIIA ») et BAIIA ajusté ;

Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la société ;

Dette nette portant intérêt.

Les ratios non conformes aux normes comptables IFRS suivants sont utilisés dans nos divulgations financières :

Pourcentage de marge brute sur les marchandises et services et marge brute unitaire sur le carburant pour le transport routier ;

Croissance normalisée des frais d'exploitation, de vente, généraux et d'administration ;

Croissance (diminution) des ventes de marchandises par magasin comparable pour l'Europe et autres régions ;

Bénéfice net ajusté par action dilué ;

Ratio d'endettement ;

Rendement des capitaux propres et rendement des capitaux investis.

La mesure de gestion du capital suivante est utilisée dans nos divulgations financières :

Dette nette portant intérêt / capitalisation totale.

Des mesures financières supplémentaires sont également utilisées dans nos divulgations financières et ces mesures sont décrites lorsqu'elles sont présentées.

Les mesures financières et les ratios non conformes aux normes comptables IFRS, ainsi que la mesure de gestion du capital, sont principalement dérivés des états financiers consolidés, mais n'ont pas de sens normalisé prescrit par les normes comptables IFRS. Ces mesures non conformes aux normes comptables IFRS ne doivent pas être considérées séparément ou comme substituts à des mesures financières reconnues par les normes comptables IFRS. De plus, nos méthodes de calcul des mesures non conformes aux normes comptables IFRS peuvent différer de celles utilisées par d'autres sociétés ouvertes. Toute modification ou reformulation pourrait avoir une incidence significative. Ces mesures peuvent aussi être présentées sur une base pro forma, en tenant compte des acquisitions et des nouvelles normes comptables, si celles-ci ont un impact matériel.

Marge brute. La Marge brute se compose du Chiffre d'affaires moins le Coût des ventes, excluant amortissement et perte de valeur. Cette mesure est jugée utile pour évaluer la performance sous-jacente de nos activités.

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du Chiffre d'affaires et du Coût des ventes, excluant amortissement et perte de valeur, selon les normes comptables IFRS, à la Marge brute :



Périodes de 12 semaines terminées le Périodes de 24 semaines terminées le (en millions de dollars US) 12 octobre 2025 13 octobre 2024 12 octobre 2025 13 octobre 2024 Chiffre d'affaires 17 866,1 17 405,3 35 213,0 35 682,8 Coût des ventes, excluant amortissement et perte de valeur 14 459,3 14 254,3 28 492,2 29 358,7 Marge brute 3 406,8 3 151,0 6 720,8 6 324,1

Veuillez noter que le même rapprochement s'applique à la détermination de la marge brute par catégorie et par géographie présentée dans la section « Analyse sommaire des résultats consolidés ».

Pourcentage de marge brute sur les marchandises et services. Le pourcentage de marge brute sur les marchandises et services correspond à la Marge brute sur les marchandises et services divisée par les Revenus tirés des marchandises et services. Ces deux mesures sont présentées dans la section « Analyse sommaire des résultats consolidés ». Le pourcentage de marge brute sur les marchandises et services est jugé utile pour évaluer l'efficacité avec laquelle nous générons une marge brute par dollar de revenu.

Marge brute unitaire sur le carburant pour le transport routier. La Marge brute unitaire sur le carburant pour le transport routier correspond à la Marge brute sur le carburant pour le transport routier divisée par le Volume total de carburant pour le transport routier vendu. Pour les États-Unis et l'Europe et autres régions, ces deux mesures sont présentées dans la section « Analyse sommaire des résultats consolidés ». Pour le Canada, cette mesure est présentée en monnaie fonctionnelle et le tableau ci-dessous présente un rapprochement, pour le carburant pour le transport routier, des Ventes et du Coût des ventes, excluant amortissement et perte de valeur, selon les normes comptables IFRS, à la Marge brute et à la marge brute unitaire du carburant pour le transport routier qui en résulte. Cette mesure est jugée utile pour évaluer l'efficacité avec laquelle nous générons une marge brute unitaire par gallon ou litre de carburant pour le transport routier vendu.



Périodes de 12 semaines terminées le Périodes de 24 semaines terminées le (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) 12 octobre 2025 13 octobre 2024 12 octobre 2025 13 octobre 2024 Ventes de carburant pour le transport routier 1 688,7 1 858,7 3 371,3 3 826,8 Coût des ventes de carburant pour le transport routier, excluant amortissement et perte de valeur 1 484,3 1 678,8 2 973,9 3 470,9 Marge brute sur le carburant pour le transport routier 204,4 179,9 397,4 355,9 Volume total de carburant pour le transport routier vendu (en millions de litres) 1 356,3 1 347,4 2 714,5 2 690,0 Marge brute unitaire sur le carburant pour le transport routier (cents CA par litre) 15,07 13,35 14,64 13,23

Croissance normalisée des frais d'exploitation, de vente, généraux et d'administration (« croissance normalisée des frais d'exploitation »). La croissance normalisée des frais d'exploitation consiste en la croissance des Frais d'exploitation, de vente, généraux et d'administration, ajustée pour tenir compte de l'impact des changements dans notre réseau, de l'impact des changements de méthodes comptables et de l'adoption de normes comptables, de l'impact d'éléments plus volatils sur lesquels nous avons un contrôle limité incluant, sans s'y limiter, l'effet net de la conversion de devises, les frais liés aux modes de paiement électronique excluant les acquisitions, les frais d'acquisition et les frais d'intégration de systèmes additionnels liés aux acquisitions, ainsi que d'autres éléments spécifiques jugés non représentatifs des résultats futurs. Veuillez noter que la composition de cette mesure a été ajustée pour inclure les frais d'intégration de systèmes additionnels liés aux acquisitions, étant donné que le niveau des efforts associés est lié à l'ampleur et à la complexité des entreprises acquises. Cette mesure est jugée utile pour évaluer notre capacité à contrôler nos frais d'exploitation sur une base comparable.

Les tableaux ci-dessous présentent un rapprochement de la croissance des Frais d'exploitation, de vente, généraux et d'administration avec la croissance normalisée des frais d'exploitation :



Périodes de 12 semaines terminées le



(en millions de dollars US, sauf indication contraire) 12 octobre 2025 13 octobre 2024 Variation 13 octobre 2024 15 octobre 2023 Variation



Frais d'exploitation, de vente, généraux et

d'administration, tels que publiés 1 787,0 1 649,9 8,3 % 1 649,9 1 468,3 12,4 %



Ajustements :















Augmentation provenant des frais d'exploitation

additionnels liés aux acquisitions (70,2) -- (4,3 %) (147,1) -- (10,0 %)



Augmentation générée par l'effet net de la conversion de

devises (20,9) -- (1,3 %) (2,4) -- (0,2 %)



Diminution générée par les variations des frais liés aux

modes de paiement électronique, excluant les

acquisitions et les dispositions 6,6 -- 0,4 % 0,7 -- --



Diminution provenant des frais d'exploitation liés aux

dispositions 5,7 -- 0,4 % -- -- --



Augmentation nette provenant des frais d'intégration de

systèmes additionnels liés aux acquisitions (5,2) -- (0,3 %) (1,6) -- (0,1 %)



Diminution nette des frais d'acquisition constatés dans les résultats 2,6 -- 0,2 % 1,3 -- 0,1 %



Croissance normalisée des frais d'exploitation 1 705,6 1 649,9 3,4 % 1 500,8 1 468,3 2,2 %











Périodes de 24 semaines terminées le (en millions de dollars US, sauf indication contraire) 12 octobre 2025 13 octobre 2024 Variation 13 octobre 2024 15 octobre 2023 Variation Frais d'exploitation, de vente, généraux et

d'administration, tels que publiés 3 496,2 3 282,4 6,5 % 3 282,4 2 907,4 12,9 % Ajustements :











Augmentation provenant des frais d'exploitation

additionnels liés aux acquisitions (92,7) -- (2,8 %) (290,8) -- (10,0 %) (Augmentation) diminution générée par l'effet net de la

conversion de devises (43,4) -- (1,3 %) 2,7 -- 0,1 % Diminution (augmentation) générée par les variations des

frais liés aux modes de paiement électronique, excluant

les acquisitions et les dispositions 26,2 -- 0,8 % (1,6) -- -- Augmentation nette provenant des frais d'intégration

de systèmes additionnels liés aux acquisitions (8,9) -- (0,3 %) (2,2) -- (0,1 %) Diminution provenant des frais d'exploitation liés aux

dispositions 6,7 -- 0,2 % -- -- -- (Augmentation) diminution nette des frais d'acquisition

constatés dans les résultats (6,3) -- (0,2 %) 3,7 -- 0,1 % Croissance normalisée des frais d'exploitation 3 377,8 3 282,4 2,9 % 2 994,2 2 907,4 3,0 %

Croissance (diminution) des ventes de marchandises par magasin comparable en Europe et autres régions. Les ventes de marchandises par magasin comparable représentent les revenus cumulés des marchandises entre la période actuelle et la période comparative pour les magasins qui ont été ouverts pendant au moins 23 jours sur chaque période de 28 jours incluse dans les périodes déclarées. Les revenus de marchandises sont définis comme les Revenus tirés des marchandises et services, excluant les revenus de services. Pour l'Europe et autres régions, la croissance (diminution) des ventes de marchandises par magasin comparable est calculée sur la base de devises constantes en utilisant le taux de change moyen respectif de la période en cours pour la période en cours ainsi que pour la période correspondante. Pour l'Europe et autres régions, les ventes de marchandises par magasin comparable incluent celles des magasins corporatifs, ainsi que des magasins CODO et DODO qui ne sont pas inclus dans nos résultats consolidés. Cette mesure est jugée utile pour évaluer notre capacité à générer une croissance organique sur une base comparable dans l'ensemble de notre réseau de magasins en Europe et autres régions. La croissance (diminution) des ventes de marchandises par magasin comparable en Europe et autres régions comprend les résultats de l'acquisition de certains actifs européens du commerce de détail de TotalEnergies SE à partir du 28 décembre 2023.

Les tableaux ci-dessous rapprochent les revenus tirés des marchandises et services, selon les normes comptables IFRS, aux ventes de marchandises par magasin comparable pour l'Europe et autres régions et le pourcentage de croissance (diminution) qui en résulte :



Périodes de 12 semaines terminées le (en millions de dollars US, sauf indication contraire) 12 octobre 2025 13 octobre 2024 13 octobre 2024 15 octobre 2023 Revenus tirés des marchandises et services pour l'Europe et autres régions 934,0 855,0 855,0 570,9 Ajustements :







Revenus de services (111,1) (93,6) (93,6) (42,9) Effet net de change -- 38,9 -- 11,8 Revenus de marchandises ne répondant pas à la définition des ventes de

marchandises par magasin comparable (34,4) (15,8) (243,2) (8,4) Ventes de marchandises par magasin comparable non incluses dans nos

résultats consolidés, incluant l'incidence des conversions de magasins 335,5 334,1 80,3 76,1 Total des ventes de marchandises par magasin comparable pour l'Europe et

autres régions 1 124,0 1 118,6 598,5 607,5 Croissance (diminution) des ventes de marchandises par magasin

comparable pour l'Europe et autres régions 0,5 %

(1,5 %)









Périodes de 24 semaines terminées le (en millions de dollars US, sauf indication contraire) 12 octobre 2025 13 octobre 2024 13 octobre 2024 15 octobre 2023 Revenus tirés des marchandises et services pour l'Europe et autres régions 1 917,2 1 722,2 1 722,2 1 192,9 Ajustements :







Revenus de services (237,3) (197,5) (197,5) (97,3) Effet net de change -- 78,4 -- 10,5 Revenus de marchandises ne répondant pas à la définition des ventes de

marchandises par magasin comparable (102,1) (71,8) (489,4) (38,6) Ventes de marchandises par magasin comparable non incluses dans nos

résultats consolidés, incluant l'incidence des conversions de magasins 682,2 681,2 168,5 158,5 Total des ventes de marchandises par magasin comparable pour l'Europe et

autres régions 2 260,0 2 212,5 1 203,8 1 226,0 Croissance (diminution) des ventes de marchandises par magasin

comparable pour l'Europe et autres régions 2,1 %

(1,8 %)



Bénéfice avant intérêts, impôts, amortissement et perte de valeur (« BAIIA ») et BAIIA ajusté. Le BAIIA représente le Bénéfice net, plus les Impôts sur les bénéfices, les Frais financiers nets et l'Amortissement et perte de valeur. Le BAIIA ajusté représente le BAIIA ajusté pour exclure les frais d'acquisition, l'impact des changements de méthodes comptables et de l'adoption de normes comptables ainsi que d'autres éléments spécifiques jugés non représentatifs des résultats futurs. Ces mesures de performance sont jugées utiles pour faciliter l'évaluation de nos activités courantes et notre capacité à générer des flux de trésorerie afin de financer nos besoins en liquidités, y compris notre programme de dépenses en immobilisations, nos rachats d'actions et le paiement de dividendes.

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du bénéfice net, selon les normes comptables IFRS, au BAIIA et au BAIIA ajusté :



Périodes de 12 semaines terminées le Périodes de 24 semaines terminées le (en millions de dollars US) 12 octobre 2025 13 octobre 2024 12 octobre 2025 13 octobre 2024 Bénéfice net 743,3 712,0 1 529,4 1 505,1 Ajouter :







Impôts sur les bénéfices 219,1 217,8 457,1 456,0 Frais financiers nets 135,4 117,8 253,7 232,9 Amortissement et perte de valeur 534,1 467,5 1 061,9 908,4 BAIIA 1 631,9 1 515,1 3 302,1 3 102,4 Ajustements :







Frais d'acquisition 0,3 2,9 10,3 4,0 Gain sur la cession réglementaire liée à l'acquisition de GetGo -- -- (66,4) -- BAIIA ajusté 1 632,2 1 518,0 3 246,0 3 106,4

Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la société et bénéfice net ajusté par action dilué. Le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la société représente le Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société, ajusté des gains ou pertes de change, des frais d'acquisition, de l'impact des changements de méthodes comptables et de l'adoption de normes comptables, des pertes de valeur sur le goodwill, les investissements dans les filiales, les coentreprises et les entreprises associées ainsi que d'autres éléments spécifiques jugés non représentatifs des résultats futurs, et l'impact des participations ne donnant pas le contrôle sur les items mentionnés précédemment. Ces mesures sont jugées utiles afin d'évaluer la performance sous-jacente de nos activités sur une base comparable.

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société, selon les normes comptables IFRS, au bénéfice net ajusté et au bénéfice net ajusté par action dilué :

(en millions de dollars US, excluant les montants par action, ou sauf

indication contraire) Périodes de 12 semaines terminées le Périodes de 24 semaines terminées le 12 octobre 2025 13 octobre 2024 12 octobre 2025 13 octobre 2024 Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société 740,6 708,8 1 523,1 1 499,6 Ajustements :







Gain de change net (8,9) (9,0) (23,1) (11,2) Frais d'acquisition 0,3 2,9 10,3 4,0 Gain sur la cession réglementaire liée à l'acquisition de GetGo -- -- (66,4) -- Incidence fiscale des éléments ci-dessus et arrondissements 2,0 2,3 27,1 2,6 Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la société 734,0 705,0 1 471,0 1 495,0 Nombre moyen pondéré d'actions dilué (en millions) 940,6 948,9 944,6 953,1 Bénéfice net ajusté par action dilué 0,78 0,74 1,56 1,57

Dette portant intérêt. Cette mesure représente la somme des postes de bilan suivants : Dette à court terme et portion à court terme de la dette à long terme, Dette à long terme, Portion à court terme des obligations locatives et Obligations locatives. Cette mesure est jugée utile pour faciliter la compréhension de notre situation financière par rapport aux obligations de financement. Le calcul de cette mesure de la situation financière est détaillé dans la section « Dette nette portant intérêt / capitalisation totale » suivante.

Dette nette portant intérêt / capitalisation totale. Cette mesure représente la base du suivi de notre capital et est jugée utile afin d'évaluer notre santé financière, profil de risque et notre capacité à rencontrer nos obligations de financement. La mesure procure aussi un aperçu de la structure de nos obligations de financement par rapport à notre capitalisation totale.

Le tableau ci-dessous présente le calcul de cette mesure de performance :

(en millions de dollars US, excluant les ratios) Au 12 octobre 2025 Au 27 avril 2025 Dette à court terme et portion à court terme de la dette à long terme 1 240,1 690,2 Portion à court terme des obligations locatives 552,8 523,9 Dette à long terme 9 493,7 8 776,8 Obligations locatives 4 336,0 3 965,4 Dette portant intérêt 15 622,6 13 956,3 Moins : Trésorerie et équivalents de trésorerie (2 124,6) (2 263,0) Dette nette portant intérêt 13 498,0 11 693,3 Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société 15 382,0 14 946,8 Dette nette portant intérêt 13 498,0 11 693,3 Capitalisation totale 28 880,0 26 640,1 Dette nette portant intérêt / capitalisation totale 0,47 : 1 0,44 : 1

Ratio d'endettement. Cette mesure représente une mesure de la santé financière et est jugée utile afin d'évaluer notre levier financier et notre capacité à s'acquitter de nos obligations de financement nettes en utilisant notre BAIIA ajusté.

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement de la dette nette portant intérêt et du BAIIA ajusté, dont les méthodologies de calcul sont décrites dans d'autres tableaux de cette section, avec le ratio d'endettement :



Périodes de 52 semaines terminées le (en millions de dollars US, excluant les ratios) 12 octobre 2025 27 avril 2025 Dette nette portant intérêt 13 498,0 11 693,3 BAIIA ajusté 6 099,0 5 959,4 Ratio d'endettement 2,21 : 1 1,96 : 1

Rendement des capitaux propres. Ce ratio est jugé utile pour évaluer la relation entre notre profitabilité et nos actifs nets et il procure aussi un aperçu sur l'efficience de l'utilisation de nos capitaux propres pour générer de la rentabilité pour nos actionnaires. Les capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires de la société sont calculés en prenant la moyenne du solde de début et du solde de fin pour les périodes de 52 semaines.

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société, selon les normes comptables IFRS, avec le ratio de rendement des capitaux propres :



Périodes de 52 semaines terminées le (en millions de dollars US, sauf indication contraire) 12 octobre 2025 27 avril 2025 Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société 2 603,8 2 580,4 Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société - Solde d'ouverture 13 969,0 13 189,2 Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société - Solde de clôture 15 382,0 14 946,8 Capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires de la société 14 675,5 14 068,0 Rendement des capitaux propres 17,7 % 18,3 %

Rendement des capitaux investis. Ce ratio est jugé utile puisqu'il procure un aperçu de notre capacité à générer de la rentabilité à partir des capitaux investis dans nos opérations, pour évaluer notre efficience opérationnelle et nos décisions d'allocations de capitaux. Le bénéfice avant intérêts et impôts (« BAII ») représente le Bénéfice net plus les Impôts sur les bénéfices et les Frais financiers nets. Les capitaux employés représentent l'actif total moins le passif à court terme ne portant pas intérêt, qui exclut la Dette à court terme et portion à court terme de la dette à long terme et la Portion à court terme des obligations locatives. Les capitaux employés moyens sont calculés en prenant la moyenne du i) solde d'ouverture des capitaux employés pour les périodes de 52 semaines et ii) solde de clôture des capitaux employés pour les périodes de 52 semaines.

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du Bénéfice net, selon les normes comptables IFRS, au BAII avec le ratio de rendement des capitaux investis:



Périodes de 52 semaines terminées le (en millions de dollars US, sauf indication contraire) 12 octobre 2025 27 avril 2025 Bénéfice net 2 616,7 2 592,4 Ajouter :



Impôts sur les bénéfices 730,8 729,7 Frais financiers nets 533,3 512,5 BAII 3 880,8 3 834,6 Capitaux employés - Solde d'ouverture(1) 31 239,9 30 962,0 Capitaux employés - Solde de clôture(1) 34 183,1 31 898,7 Capitaux employés moyens 32 711,5 31 430,4 Rendement des capitaux investis 11,9 % 12,2 %





(1) Le tableau ci-dessous rapproche les postes du bilan, selon les normes comptables IFRS, avec les capitaux employés:











(en millions de dollars US) Au 12 octobre 2025 Au 13 octobre 2024 Au 27 avril 2025 Au 28 avril 202410 Actifs totaux 40 624,2 37 109,1 38 301,9 37 218,0 Moins : passif à court terme (8 234,0) (7 648,2) (7 617,3) (7 832,9) Ajouter : dette à court terme et portion à court terme de la dette à long terme 1 240,1 1 276,9 690,2 1 066,8 Ajouter : portion à court terme des obligations locatives 552,8 502,1 523,9 510,1 Capitaux employés 34 183,1 31 239,9 31 898,7 30 962,0

____________________________________________

10 L'information au 28 avril 2024 a été ajustée en fonction de nos appréciations finales de la juste valeur des actifs acquis et des passifs assumés pour l'acquisition des magasins corporatifs d'accommodation et de vente de carburant exploités sous la marque MAPCO et pour l'acquisition de certains actifs européens du commerce de détail de TotalEnergies SE.

Profil

Couche-Tard est un leader global de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la mobilité, opérant dans 29 pays et territoires et ayant près de 17 300 magasins, dont approximativement 13 200 offrent du carburant pour le transport routier. Sous ses bannières reconnues Couche-Tard et Circle K, elle est l'un des plus importants exploitants indépendants de magasins d'accommodation aux États-Unis et est un leader dans l'industrie du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes, en Belgique, ainsi qu'en Irlande. Elle a également une présence importante au Luxembourg, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Pologne et dans la région administrative spéciale chinoise de Hong Kong. Environ 149 500 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau.

Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche-Tard inc., ou pour consulter ses états financiers consolidés annuels audités, ses états financiers consolidés intérimaires non audités et son rapport de gestion ou d'autres documents déposés auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada, rendez-vous à l'adresse : h ttps://corpo.couche-tard.com ou SEDAR+ sous le profil de Couche-Tard à l'adresse www.sedarplus.ca.

Webdiffusion sur les résultats le 25 novembre 2025 à 8 h (HNE)

Couche-Tard invite les analystes connus de la société à poser leurs questions à la direction le 25 novembre 2025, pendant la période de questions et réponses de la webdiffusion.

Les analystes financiers, investisseurs, médias et toutes autres personnes intéressées à écouter la webdiffusion sur les résultats de Couche-Tard pourront le faire le 25 novembre 2025 à 8 h (HNE), soit en se rendant sur le site internet de la société à https://corpo.couche-tard.com sous la rubrique « Investisseurs/Événements et présentations » ou en utilisant le lien suivant https://emportal.ink/3HqoQrB pour accéder à la conférence téléphonique sans l'aide d'un téléphoniste.

Une autre option serait de composer directement le numéro afin d'accéder à la conférence par l'entremise d'un téléphoniste en signalant le 1-289-819-1299 ou le numéro international 1-800-990-4777.

Rediffusion : Les personnes qui sont dans l'impossibilité d'écouter la webdiffusion en direct pourront écouter l'enregistrement qui sera disponible sur le site Internet de la société pour une période de 90 jours suivant la webdiffusion.

Mise à jour stratégique 2026

Couche-Tard annonce également aujourd'hui qu'elle tiendra sa mise à jour stratégique 2026 le 11 février 2026 à Toronto, en Ontario. L'événement comprendra des présentations et une période de questions par les membres de la direction, qui présenteront la prochaine phase de croissance et ses principales priorités. D'autres détails, y compris les renseignements relatifs à l'inscription, seront communiqués ultérieurement.

Déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans ce communiqué, qui décrivent les objectifs, les projections, les estimations, les attentes ou les prédictions de Couche-Tard, peuvent constituer des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières. Ces déclarations se caractérisent par l'emploi de verbes à la forme affirmative ou négative, tels que « croire », « pouvoir », « devoir », « prévoir », « s'attendre à », « estimer », « présumer », ainsi que d'autres expressions apparentées. Bien que nous fondions les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sur des hypothèses que nous jugeons raisonnables, Couche-Tard tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et que ses résultats réels (y compris nos résultats d'exploitation, notre situation financière et notre liquidité, l'atteinte de nos cibles, objectifs et engagements, l'évolution du secteur dans lequel nous exerçons nos activités ou les mesures que nous adoptons) pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués ou sous-entendus dans ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d'une projection ou d'une attente particulière. Parmi les facteurs importants pouvant entraîner une différence considérable entre les résultats réels de Couche-Tard et les projections ou attentes formulées dans les déclarations prospectives, mentionnons les effets de l'intégration d'entreprises acquises et la capacité de concrétiser les synergies projetées, les conflits militaires en cours, les fluctuations des marges sur les ventes d'essence, la concurrence dans les secteurs de l'accommodation et du carburant, les variations de taux de change ainsi que d'autres risques décrits en détail de temps à autre dans les rapports déposés par Couche-Tard auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada et disponibles sous le profil de Couche-Tard à www.sedarplus.ca, notamment sous la rubrique « Facteurs de risque » dans notre rapport de gestion pour la période de 52 semaines terminée le 27 avril 2025. Les risques décrits dans le présent communiqué et dans ces rapports ne sont pas les seuls auxquels nous faisons face. Des risques supplémentaires dont nous n'avons actuellement pas connaissance ou que nous jugeons actuellement non significatifs pourraient également nuire de façon importante à nos activités, à notre situation financière ou à nos résultats d'exploitation. À moins qu'elle n'y soit tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, Couche-Tard nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. Enfin, l'information prospective contenue dans ce communiqué est basée sur l'information disponible en date de sa publication.

SOURCE Alimentation Couche-Tard inc.

Personnes-ressources : Relations investisseurs : Mathieu Brunet, Vice-président, Trésorerie et Relations investisseurs, Tél. : 450-662-6632, poste 4362, [email protected]; Relations médias : Chris Barnes, Chef de service, Communications globales, Tél. : 704-583-6293, [email protected]